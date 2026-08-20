Hải Tú xách túi đôi đi Mỹ với Sơn Tùng M-TP, giá sương sương trăm triệu

Hải Tú, tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997, gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với tư cách nghệ sĩ độc quyền. Trước đó, cô từng là người mẫu ảnh theo đuổi phong cách nghệ thuật, gây chú ý nhờ visual điện ảnh và hình tượng khác biệt. Sau khi về công ty, Hải Tú khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ những hình ảnh đời thường, du lịch hoặc vlog trên mạng xã hội.

Mới đây, Hải Tú tiếp tục gây chú ý khi xả loạt ảnh trong chuyến đi Mỹ. Không xuất hiện quá cầu kỳ, cô ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi, từ đường phố đến những góc check-in. Tuy nhiên, một chi tiết trong loạt ảnh nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của netizen: chiếc túi mà cô mang theo.

Hải Tú "xả" loạt ảnh trong chuyến đi Mỹ. Ảnh: IGNV.

Đáng nói, khi đặt cạnh hình ảnh Sơn Tùng M-TP xuất hiện tại Mỹ trong cùng khoảng thời gian, nhiều người nhận ra nam ca sĩ cũng từng mang một mẫu túi có thiết kế khá tương đồng với túi của Hải Tú. Cả hai đều đến từ Louis Vuitton và cùng thuộc dòng Speedy.

Hai mẫu không giống nhau hoàn toàn về màu sắc hay chất liệu, nhưng lại có những điểm chung dễ nhận thấy như cùng thương hiệu, cùng dòng túi và tương đồng về kiểu dáng. Vì vậy, nhiều người gọi đây là một kiểu “túi đôi”.

Cả hai cùng mang túi xách của một thương hiệu, kích cỡ có nhiêu điểm tương đồng và cùng check-in ở Mỹ. Ảnh: FBNV, IGNV.

Trong thời trang, “đồ đôi” không nhất thiết lúc nào cũng phải là hai món giống hệt nhau mà đôi khi chỉ cần cùng một dòng, cùng concept hoặc có sự liên kết về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu để tạo cảm giác “có cặp” khi đặt cạnh nhau.

Chi tiết này càng được chú ý bởi trước đó, Hải Tú và Sơn Tùng cũng từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi Mỹ. Một số hình ảnh do “team qua đường” ghi lại cho thấy cả hai có mặt tại cùng địa điểm, trong đó Hải Tú từng xuất hiện đi cạnh nam ca sĩ.

Mẫu túi của Hải Tú đang đeo là Louis Vuitton Speedy Soft 30 Teddy, sử dụng Monogram canvas màu nâu kết hợp phần viền bằng lông cừu (shearling) màu trắng. Đây là một thiết kế thuộc nhóm limited/seasonal của Louis Vuitton, có kích thước 30 cm.

Mẫu túi mà Hải Tú đang đeo là Louis Vuitton Speedy Soft 30 Teddy. Ảnh: IGNV.

Theo mức giá được niêm yết trên website của Louis Vuitton, mẫu Speedy Soft 30 Teddy này có giá khoảng 114 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu túi Sơn Tùng mang là Louis Vuitton Speedy (dòng Speedy/Speedy Bandoulière). Đây là một mẫu đặc biệt đã ngừng sản xuất nên hiện không còn được Louis Vuitton bán trực tiếp trên website.

Mẫu túi mà Sơn Tùng mang theo trong chuyến đi Mỹ mới đây. Ảnh: FBNV.

Trên thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng, mẫu túi này vẫn xuất hiện tại một số đơn vị chuyên kinh doanh luxury resale. Theo Gold & Beyond, một boutique chuyên ký gửi và kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng tại Mỹ, mẫu túi tương tự hiện được niêm yết ở mức 15.175 USD (khoảng gần 400 triệu đồng).

Hải Tú gần đây đang gây chú ý với vai trò Project & Artist Manager trong phần credit MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Đây là vị trí phụ trách quản lý dự án, kết nối nghệ sĩ với ê-kíp và phối hợp các đầu việc trong quá trình sản xuất. Cái tên Emma Lê cũng xuất hiện trong credit một số dự án khác của Sơn Tùng với vai trò tương tự.

Hải Tú hiện đồng thời sử dụng một tài khoản Instagram mới mang tên Emma Lê, được cho là tập trung nhiều hơn vào công việc phía sau hậu trường.

Hải Tú gần đây gây chú ý với vai trò Project & Artist Manager. Ảnh: IGNV.

Ngoài công việc, Hải Tú và Sơn Tùng cũng nhiều lần lọt vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện cùng nhau.

Trước chuyến đi Mỹ, cả hai từng được bắt gặp tại Đà Lạt vào tháng 10/2024 và xuất hiện cùng nhau trong chuyến đi Thái Lan vào tháng 4/2025. Những hình ảnh này liên tục được cộng đồng mạng nhắc lại mỗi khi cả hai cùng xuất hiện tại một địa điểm.

Tuy nhiên, Hải Tú và Sơn Tùng chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm. Những hình ảnh được lan truyền chỉ cho thấy cả hai có nhiều lần xuất hiện cùng nhau; còn mối quan hệ giữa họ ngoài công việc vẫn là điều hai người giữ kín.