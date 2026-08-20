Đàm Thu Trang giao việc cho hai con khi Cường Đô La vắng nhà, phần thưởng sau đó mới đáng yêu

Không ít người vẫn nghĩ trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện thường được bố mẹ bao bọc, ít khi phải động tay vào việc nhà. Thế nhưng đoạn video mới được Đàm Thu Trang chia sẻ lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Trong lúc Cường Đô La phải tự cách ly ở Phan Thiết vì mắc Covid-19, hai con là Suchin và Sutin ở nhà cùng mẹ đã được giao một "nhiệm vụ" đặc biệt. Điều thú vị là sau khi hoàn thành công việc, cả hai còn được mẹ thưởng mỗi người 20.000 đồng. Đoạn clip ngắn nhưng khiến nhiều phụ huynh thích thú vì cách dạy con vừa gần gũi, vừa khuyến khích trẻ biết chia sẻ việc nhà.

Trên mạng xã hội, Cường Đô La hài hước đăng lại đoạn video của vợ kèm dòng chia sẻ: "Baba bị Covid tự cách ly ở Phan Thiết mấy hôm, mẹ Đàm Thu Trang ở nhà bắt 2 cục vàng của baba làm việc thế này à?! Thương 2 cục doe thúi của baba". Cách gọi trìu mến cùng lời "than thở" vui vẻ nhanh chóng khiến người xem bật cười.

Trong clip, Suchin và em trai Sutin đứng bên bồn rửa, cẩn thận rửa từng chiếc bát dưới sự hướng dẫn của mẹ. Hai chị em tuy còn nhỏ nhưng làm việc khá tập trung, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Sau khi hoàn thành, Đàm Thu Trang đã dành cho mỗi bé 20.000 đồng như một phần thưởng nhỏ để ghi nhận sự cố gắng.

Khoảnh khắc nhận tiền thưởng, hai chị em đều tỏ ra thích thú. Tuy giá trị món quà không lớn nhưng lại mang ý nghĩa khích lệ, giúp các con hiểu rằng công sức mình bỏ ra luôn được ghi nhận.

Nguồn: Nguyen Quoc Cuong

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận tích cực. Không ít cư dân mạng cho rằng điều đáng khen không nằm ở số tiền 20.000 đồng, mà ở cách Đàm Thu Trang tạo cho các con thói quen tham gia việc nhà từ sớm. Theo nhiều ý kiến, trẻ biết phụ giúp bố mẹ sẽ hình thành tinh thần trách nhiệm, tính tự lập và hiểu rằng mỗi thành viên đều có vai trò trong gia đình.

Thực tế, đây cũng là cách nuôi dạy con được nhiều chuyên gia giáo dục khuyến khích. Khi được giao những công việc phù hợp với độ tuổi như cất đồ chơi, lau bàn, gấp quần áo hay rửa bát dưới sự giám sát của người lớn, trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng sống mà còn học được cách trân trọng công sức của người khác.

Đối với nhiều gia đình, phần thưởng không nhất thiết phải là tiền. Đó có thể là lời khen, một món quà nhỏ hoặc đơn giản là khoảng thời gian vui chơi cùng bố mẹ. Điều quan trọng là trẻ cảm thấy nỗ lực của mình được ghi nhận, từ đó hình thành động lực để tiếp tục duy trì những thói quen tích cực.

Nhiều năm qua, Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn nhận được nhiều thiện cảm bởi cách nuôi dạy con khá gần gũi. Dù có điều kiện kinh tế, cả hai không xây dựng hình ảnh các con được chiều chuộng quá mức. Thay vào đó, họ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cùng con đi học, chơi thể thao, chăm sóc cây cối, nấu ăn hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nguồn: Nguyen Quoc Cuong

Đàm Thu Trang cũng nhiều lần cho thấy cô ưu tiên việc để các con trải nghiệm thay vì làm thay tất cả. Với nữ người mẫu, việc con biết tự làm những việc nhỏ trong khả năng không chỉ giúp bé trưởng thành hơn mà còn tạo sự tự tin khi bước vào cuộc sống sau này.