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Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên

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Kỳ Duyên lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tại Nam Định.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau 10 năm, người đẹp tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024, trở thành trường hợp đặc biệt khi sở hữu hai danh hiệu hoa hậu cấp quốc gia.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên dần xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tham gia nhiều chương trình truyền hình và đảm nhận vai trò người mẫu, quảng cáo cho các thương hiệu. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô cũng được chú ý bởi phong cách thời trang ngày càng trưởng thành, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang trong nước.

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 1.

Kỳ Duyên cô đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Ảnh: FBNV

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 2.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên dần xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành một trong những hoa hậu đình đám của showbiz Việt, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tại Nam Định. Ngôi nhà của gia đình cô nằm trên một con phố lớn ở trung tâm thành phố, đồng thời kết hợp không gian sinh hoạt với hoạt động kinh doanh ảnh viện, áo cưới.

Ảnh viện của gia đình từng khá nổi tiếng tại Nam Định. Bố Kỳ Duyên đảm nhận công việc chụp ảnh, trong khi mẹ cô phụ trách trang điểm. Không gian studio được trang trí với nhiều hình ảnh của khách hàng và các thành viên trong gia đình, trong đó có không ít bức ảnh của mẹ nàng hậu.

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 3.

Kỳ Duyên lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tại Nam Định. Ảnh: FBNV

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 4.

gôi nhà của gia đình cô nằm trên một con phố lớn ở trung tâm thành phố, đồng thời kết hợp không gian sinh hoạt với hoạt động kinh doanh ảnh viện, áo cưới. Ảnh: Tổng hợp

Qua một số hình ảnh được người đẹp chia sẻ trong những dịp về quê đón Tết gần đây, không gian quê nhà được nhận xét có nhiều điểm khác biệt so với căn nhà từng xuất hiện trên truyền thông trước đây. Căn nhà mới có tông màu trắng chủ đạo, thiết kế hiện đại và sang trọng hơn, khiến nhiều người đặt nghi vấn gia đình nàng hậu có thể đã tu sửa hoặc chuyển sang một nơi ở khác.

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 5.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 6.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 7.

Những năm gần đây, Kỳ Duyên check-in về quê ăn Tết trong ngôi nhà hiện đại và sang trọng hơn. Ảnh: FBNV

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 8.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 9.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 10.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 11.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 12.

Cư dân mạng cho rằng gia đình của cô đã tu sửa hoặc chuyển sang một nơi ở khác. Ảnh: FBNV

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Kỳ Duyên khi cô tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam. Chiến thắng này giúp người đẹp trở thành hoa hậu đầu tiên của Việt Nam sở hữu hai danh hiệu gồm Hoa hậu Việt Nam và Miss Universe Vietnam. Sau đó, Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 được tổ chức tại Mexico. Tại cuộc thi, cô lọt vào Top 30 chung cuộc.

Sau hành trình tại đấu trường quốc tế, Kỳ Duyên tiếp tục duy trì các hoạt động trong showbiz Việt. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, hoạt động thời trang và chương trình giải trí, đồng thời tích cực chia sẻ hình ảnh về công việc và cuộc sống trên mạng xã hội.

Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 13.
Nhà ở quê của Hoa hậu Kỳ Duyên- Ảnh 14.

Ngoài tham gia sự kiện giải trí, lĩnh vực thời trang, Kỳ Duyên còn lấn sân sang điện ảnh. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Kỳ Duyên tậu "xế cưng" Porsche Taycan gần 5 tỷ đồng

Theo Minh Ngọc

Thanh niên Việt

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