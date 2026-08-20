Đáng yêu hết sức: Thành Chung căng mắt tìm rồi thả tim cực ngọt cho bà xã hotgirl Tuyên Quang trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam

Tối 19/8, sân Mỹ Đình ngập trong sắc đỏ và bầu không khí bóng đá vô cùng sôi động khi ĐT Việt Nam tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau 90 phút, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0, qua đó vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.

Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ trên sân, những khoảnh khắc hậu trường cũng khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú. Một trong số đó là màn tương tác cực đáng yêu giữa hậu vệ Nguyễn Thành Chung và bà xã Ngô Tố Uyên.

Trong đoạn video được chính chủ chia sẻ, sau khi trận đấu kết thúc, Thành Chung tiến về khu vực đường piste giữa rất đông người. Trung vệ đội tuyển liên tục đưa mắt lên khán đài, như đang cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Sau vài giây quan sát, Thành Chung dường như đã nhìn thấy bà xã.

Anh hướng mắt lên phía khán đài, nở nụ cười rồi vẫy tay, sau đó làm động tác thả tim về phía Tố Uyên. Một hành động rất nhỏ nhưng nhanh chóng khiến người xem phải bật cười vì sự dễ thương của hai vợ chồng.

Thành Chung vẫy tay và thả tim với vợ trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam (Ảnh: Tố Uyên)

Ở phía bên kia, Tố Uyên cũng đang dõi theo ông xã sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nàng hotgirl Tuyên Quang xuất hiện trên khán đài với vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng. Cô diện áo đấu màu đỏ của ĐT Việt Nam, tóc dài buông tự nhiên và trang điểm trong trẻo. Góc quay cận càng làm nổi bật visual ngọt ngào của bà xã Thành Chung.

Không chỉ có visual xinh xắn, Tố Uyên còn được người hâm mộ nhớ đến bởi hình ảnh thường xuyên đồng hành cùng Thành Chung trong các trận đấu quan trọng. Nàng WAG sinh năm 2000, quê Tuyên Quang, kết hôn với trung vệ ĐT Việt Nam vào năm 2022. Cô từng nhiều lần gây chú ý với phong cách nữ tính và nhan sắc ngọt ngào.

Bà xã trung vệ Thành Chung (Ảnh: Tố Uyên)

Nhan sắc của vợ Thành Chung (Ảnh: Tố Uyên)

Ảnh: Tố Uyên

Còn Thành Chung, anh tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ trong đội hình ĐT Việt Nam ở hành trình ASEAN Cup 2026. Tối qua, trung vệ sinh năm 1997 cùng các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu vượt qua Malaysia sau hai lượt trận. Đặc biệt, sau trận đấu, những hình ảnh Thành Chung ăn mừng cùng đồng đội và khoảnh khắc hướng lên khán đài tìm vợ tạo nên một lát cắt rất đời thường giữa bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt.

Nếu trên sân, Thành Chung phải tập trung cho từng pha bóng, thì sau tiếng còi mãn cuộc, ánh mắt của anh dường như chỉ còn hướng về một người. Tìm được vợ rồi, thả ngay một chiếc tim.