Chuyện 1 năm chỉ diễn ra 1 lần ở Vietnam Airlines

Mỗi năm, có một khoảng thời gian Vietnam Airlines xuất hiện trên thị trường với một sản phẩm hoàn toàn khác những tấm vé máy bay hay dịch vụ vốn gắn với tên tuổi hãng. Sản phẩm này chỉ được mở bán theo mùa, và khi Trung thu qua đi, khách hàng lại phải chờ đến năm sau.

Đó là bánh Trung thu mang thương hiệu Vietnam Airlines LOTUSDELI.

Mùa Trung thu 2026, Vietnam Airlines tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập bánh mới, được sản xuất bởi chính đơn vị phụ trách suất ăn hàng không của hãng. Sản phẩm được mở bán trong thời gian giới hạn, từ nay đến hết ngày 25/9/2026.

Từ “bếp hàng không” đến những hộp bánh Trung thu

Điểm đáng chú ý của bánh Trung thu Vietnam Airlines nằm ở nơi sản phẩm được làm ra.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, bộ sưu tập năm nay được chế biến tại Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines Caterers (VACS). Đây là đơn vị chuyên cung cấp suất ăn hàng không cho Vietnam Airlines.

Thay vì chỉ hoạt động phía sau những chuyến bay, năng lực của “bếp hàng không” này được đưa ra thị trường tiêu dùng thông qua thương hiệu LOTUSDELI, trong đó bánh Trung thu là một trong những sản phẩm mang tính mùa vụ rõ rệt nhất.

Theo đại diện thương hiệu, bánh được thực hiện thủ công qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, phối trộn nhân, tạo hình cho đến nướng bánh.

Năm nay, Vietnam Airlines LOTUSDELI đưa ra 6 hương vị, chia thành hai dòng sản phẩm.

Nhóm bánh lava gồm Trà xanh Lava, Sôcôla Lava và Đậu xanh Lava. Điểm chung của ba loại bánh là phần nhân mềm, tạo hiệu ứng tan chảy bên trong lớp vỏ bánh nướng. Đây cũng là nhóm hương vị có nhiều biến tấu so với bánh Trung thu truyền thống.

Ba lựa chọn còn lại gồm Tiramisu Phô mai, Yuzu và Thập cẩm Gà quay Trứng muối.

Trong đó, Tiramisu Phô mai và Yuzu mang hơi hướng của các món tráng miệng, nguyên liệu quốc tế. Ngược lại, Thập cẩm Gà quay Trứng muối vẫn giữ cấu trúc quen thuộc của bánh Trung thu Việt với hạt sen, mứt, hạt điều, giăm bông và trứng muối, kết hợp thêm thịt gà quay.

Sự xuất hiện đồng thời của những vị như Tiramisu, Yuzu bên cạnh thập cẩm, đậu xanh cho thấy cách Vietnam Airlines lựa chọn kết hợp các hương vị mới với những lựa chọn vốn quen thuộc mỗi mùa Trung thu.

Không chỉ bánh, trọng tâm còn nằm ở hộp quà

Bên cạnh phần bánh, Vietnam Airlines năm nay cũng dành nhiều sự chú ý cho thiết kế bao bì - yếu tố quan trọng với một sản phẩm được định vị làm quà tặng.

Bộ sưu tập có hai phiên bản hộp mang tên Liên Nguyệt Cát Ngư và Bạch Nguyệt Hoa.

Liên Nguyệt Cát Ngư gồm 6 chiếc bánh, sử dụng các hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông như hoa sen, mặt trăng và đôi cá. Theo giới thiệu của thương hiệu, những biểu tượng này gắn với ý nghĩa về sự viên mãn, thịnh vượng và bình an.

Trong khi đó, Bạch Nguyệt Hoa được thiết kế theo dạng hộp tầng, sử dụng họa tiết cánh hoa kết hợp các chi tiết ánh kim.

Hai phiên bản cho thấy đối tượng mà Vietnam Airlines hướng đến không chỉ là người mua bánh để thưởng thức trong gia đình. Sản phẩm còn được phát triển cho nhu cầu biếu tặng khách hàng, đối tác và doanh nghiệp - một thị trường vốn sôi động vào khoảng thời gian trước Trung thu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Vietnam Airlines tham gia thị trường này.

Trong nhiều năm qua, các đơn vị suất ăn thuộc hệ sinh thái Vietnam Airlines đã phát triển bánh Trung thu. Có những năm, bánh còn được phục vụ hoặc bán trên một số chuyến bay của hãng.

Vì vậy, điều đặc biệt không nằm ở việc Vietnam Airlines “lần đầu làm bánh”, mà ở chỗ hoạt động này trở thành một câu chuyện mang tính mùa vụ: mỗi năm chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn quanh dịp Trung thu.

Trong phần lớn thời gian của năm, VACS được biết đến với những suất ăn phục vụ hành khách trên máy bay. Nhưng khi mùa trăng đến, cũng từ những căn bếp phục vụ ngành hàng không ấy, một dòng sản phẩm khác lại được đưa ra thị trường.