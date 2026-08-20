Ngày 20/8, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) thông báo sẽ mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay cho giai đoạn cao điểm Tết Đinh Mùi 2027. Đây là đợt mở bán đầu tiên của đơn vị này cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng, từ ngày 22/1 đến 20/2/2027 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng).

Lượng chỗ này tăng khoảng 11% so với cùng kỳ Tết 2026.

Tăng tải nhiều đường bay nội địa, quốc tế

Trong dịp cao điểm, nhiều đường bay trọng điểm trên mạng bay nội địa và quốc tế được tăng cường tải so với Tết 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách.

Cụ thể, ở mạng bay nội địa, một số đường bay có nhu cầu lớn tiếp tục được bổ sung thêm chỗ. Đáng chú ý, lượng chỗ trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng 15,4% so với Tết 2026. Các đường bay kết nối TP.HCM với Đà Nẵng cũng được tăng 7%, trong khi các đường bay từ TP.HCM đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh và Huế được tăng từ 6% đến 13%.

Với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng hơn 1,1 triệu chỗ, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, một số đường bay ghi nhận mức tăng đáng kể như Đà Nẵng - Seoul tăng 94% và Hà Nội - Osaka tăng 81%.

Việc bổ sung tải trên các đường bay trọng điểm được kỳ vọng giúp tăng khả năng phục vụ hành khách trong giai đoạn nhu cầu đi lại ở mức cao nhất trong năm.

Có thêm lựa chọn với các chuyến bay ngược chiều

Bên cạnh việc tăng số lượng chỗ, Vietnam Airlines cũng đưa ra mức giá từ 666.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí, trên một số đường bay ngược chiều cao điểm.

Cụ thể, hành khách có thể lựa chọn các chuyến bay giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn với giá từ 666.000 đồng/chiều. Trong khi đó, giá vé trên chặng Hà Nội - TP.HCM được đưa ra từ 888.000 đồng/chiều, đã gồm thuế, phí.

Đối với các chuyến bay quốc tế, hãng cũng tăng cường thêm các chuyến bay trong khung giờ từ sau 21h đến 5h sáng hôm sau, qua đó mở rộng thêm lựa chọn về thời gian khởi hành cho hành khách.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách có nhu cầu về quê, du lịch hoặc trở lại nơi làm việc trong dịp Tết nên chủ động đặt vé sớm. Việc linh hoạt ngày giờ bay cũng có thể giúp hành khách có thêm lựa chọn về hành trình và mức giá trong giai đoạn cao điểm.

Đợt mở bán chính thức bắt đầu từ ngày 25/8, với tổng số gần 3,7 triệu chỗ được cung ứng trên toàn mạng bay trong thời gian cao điểm Tết Đinh Mùi 2027.