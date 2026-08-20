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Doãn Hải My lúc xinh đẹp, lúc "chật vật" khó nhận ra khi đến Mỹ Đình cổ vũ ĐT Việt Nam ngày mưa gió, Văn Hậu nói đúng 2 từ đủ thể hiện tình yêu

| | Lifestyle

2 khoảnh khắc đối lập của Doãn Hải My khi đi cổ vũ ĐT Việt Nam ngày mưa gió.

Tối 19/8, sân Mỹ Đình rực sắc đỏ khi ĐT Việt Nam tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Trong hàng vạn CĐV có mặt trên khán đài, Doãn Hải My- bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gây chú ý với những khoảnh khắc cổ vũ ông xã và ĐT Việt Nam.

Thời tiết tại Hà Nội không thực sự chiều lòng người hâm mộ khi mưa gió xuất hiện, nhưng điều đó không thể ngăn Hải My có mặt trên khán đài. Bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ hai khoảnh khắc mang màu sắc hoàn toàn đối lập. Một bên là hình ảnh Hải My vô cùng xinh xắn, nữ tính trên khán đài sân Mỹ Đình. Cô diện áo đấu ĐT Việt Nam nhưng đặc biệt hơn khi chiếc áo được in tên “D. VAN HAU” cùng số 5 - số áo quen thuộc của Văn Hậu.

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Hải My chỉ quay lưng về phía máy ảnh rồi khéo léo ngoái lại. Mái tóc buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười duyên khiến cô nàng tiếp tục ghi điểm.

Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm rất riêng của Hải My dành cho ông xã. Thế nhưng chỉ ít phút trước, hình ảnh "tiểu thư" Doãn Hải My lại mang một phiên bản khác gây chú ý. Trước thời tiết mưa gió, nàng WAGs phải khoác áo mưa bên ngoài. Mái tóc và vẻ ngoài chỉn chu ban đầu cũng chẳng còn quan trọng bằng việc được ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu.

Hai sắc thái của Doãn Hải My trên khán đài cổ vũ ĐT Việt Nam (Ản: Doan Hai My)

Hải My vẫn tươi cười, thoải mái tạo dáng trong chiếc áo mưam, được bạn bè đùa vui là "tinh thần bất khuất trước mưa gió". Hai hình ảnh đặt cạnh nhau khiến người hâm mộ thích thú: một Doãn Hải My xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc áo đấu của chồng và một Hải My sẵn sàng "chống chọi" với mưa gió để được trực tiếp chứng kiến ĐT Việt Nam thi đấu.

Đáng chú ý nhất lại là phản ứng của Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 đăng lại hình ảnh Hải My mặc áo đấu mang tên mình trên trang cá nhân. Không viết những lời dài dòng, Văn Hậu chỉ thêm đúng hai từ: "Love you!". Kèm theo đó là một trái tim.

Chỉ hai từ tiếng Anh đơn giản nhưng lại đủ nói lên tất cả. Trong khi Hải My khoác chiếc áo mang tên chồng đến sân, Văn Hậu cũng nhanh chóng đáp lại bằng một lời nhắn ngọt ngào dành cho bà xã. Đây không phải lần đầu cặp đôi thể hiện sự đồng hành với nhau theo cách rất nhẹ nhàng như vậy. Từ khi kết hôn, Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Văn Hậu cũng như ĐT Việt Nam. Cô cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và con trai.

Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền xinh đẹp đọ sắc sẵn sàng cổ vũ ĐT Việt Nam đấu Malaysia, visual mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Theo Tú Tú

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Doãn Hải My

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