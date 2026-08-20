Mấy anh Tây đổ bộ tiệm tóc Việt Nam: Gặp đúng "pháp sư múa kéo", tỉa đẹp không trượt 1 đường nào, visual thăng hạng ngay trên ghế

Đến Việt Nam, khách Tây không chỉ mê những danh lam thắng cảnh đẹp, nền ẩm thực phong phú hay vô vàn trải nghiệm thú vị mà còn dễ dàng “phải lòng” những dịch vụ tưởng quen thuộc nhưng lại mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Một trong số đó chính là cắt tóc tạo kiểu - trải nghiệm “đảo ngói” được nhiều quý ông phương Tây hào hứng thử sức. Nếu hội chị em thường thích thú với những màn F5 diện mạo cầu kỳ thì các nam du khách cũng chẳng hề kém cạnh khi ngồi vào ghế barber Việt. Chỉ trong thời gian ngắn, mái tóc được chăm chút chỉn chu, cắt tỉa gọn gàng, tạo kiểu thời thượng đúng ý, đi kèm mức giá cực kỳ dễ chịu. Tay nghề khéo léo, thao tác nhanh gọn, thành phẩm đẹp mắt khiến nhiều quý ông không khỏi trầm trồ trước khả năng biến hóa diện mạo đầy ngoạn mục của các barber Việt.

Nguồn hình ảnh: TikTok @mapleandmates1

Điểm khác biệt khá rõ giữa cắt tóc nam và nữ nằm ở một dụng cụ quen thuộc: tông đơ. Với những kiểu tóc nam ngắn, gọn, tông đơ gần như là “trợ thủ” không thể thiếu để xử lý phần tóc hai bên và sau gáy nhanh chóng, đều tay. Một quy trình cắt tóc nam cơ bản thường bắt đầu từ khâu chuẩn bị dụng cụ gồm tông đơ, kéo, lược, sau đó gội sạch tóc và tiến hành cắt tỉa. Sau khi tóc được làm sạch và chải mượt, thợ cắt tóc sẽ lần lượt xử lý phần gáy và hai bên tai từ dưới lên trên, tạo độ chuyển mềm mại giữa các lớp tóc. Phần tóc trên đỉnh đầu tiếp tục được tỉa theo độ dài và kiểu dáng mà khách mong muốn. Cuối cùng là bước cạo viền, chỉnh lại đường nét quanh tai, gáy, hoàn thiện form tóc và kiểm tra tổng thể để đảm bảo từng chi tiết đều gọn gàng, chỉn chu.

Nếu mái tóc của chị em cần được tỉa tót kỹ lưỡng để có độ mềm mại, bồng bềnh thì tóc nam cũng chẳng hề “dễ chiều” như nhiều người vẫn nghĩ. Một mái tóc ngắn muốn lên form đẹp mắt đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật chắc tay, khả năng kiểm soát độ dài tốt và đặc biệt là sự tinh tế trong từng đường kéo, đường tông đơ. Chỉ cần xử lý lệch một chút ở phần mai, gáy hay đường chuyển giữa các lớp tóc, tổng thể kiểu tóc cũng có thể thay đổi đáng kể.

Nguồn hình ảnh: TikTok @quangbarber2522

Tay nghề của các barber Việt là một trong những điều khiến nhiều khách Tây đặc biệt ấn tượng. Không khó để bắt gặp những video du khách nước ngoài ghi lại trải nghiệm cắt tóc tại Việt Nam, từ lúc bước vào tiệm cho đến khi ngắm nhìn diện mạo mới trong gương. Bên cạnh sự thân thiện, các barber còn được khen bởi sự chỉn chu, tỉ mỉ trong từng đường cắt, giúp mái tóc lên form gọn gàng và đúng với mong muốn của khách. Nhiều người thậm chí không giấu được vẻ thích thú khi chứng kiến màn “biến hình” đầy bất ngờ sau vài chục phút.

Đã được khen về tay nghề, dịch vụ cắt tóc tại Việt Nam còn ghi điểm nhờ mức giá “hạt dẻ”. So với chi phí cắt tóc tại nhiều quốc gia, mức giá ở Việt Nam thường mềm hơn đáng kể. Với các dịch vụ cơ bản, khách có thể chi khoảng 50.000 - 150.000 đồng, trong khi những gói combo hoặc dịch vụ tại các chuỗi salon lớn có thể dao động 70.000 - 350.000 đồng hoặc cao hơn, tùy kiểu tóc và hạng mục đi kèm.

Nguồn hình ảnh: TikTok @_bryanly._

Thêm một trải nghiệm cắt tóc khá thú vị mà phái nam được “ưu ái” hơn so với phái nữ đó là những tiệm barber vỉa hè - nơi chẳng cần salon sang xịn hay hàng loạt dịch vụ cầu kỳ. Đôi khi, tất cả chỉ gói gọn trong một chiếc ghế, một tấm gương cùng bộ dụng cụ cắt tóc đơn giản, vậy mà vẫn có thể tạo nên những màn “đảo ngói” đầy bất ngờ. Ngồi giữa không gian đời thường, tận hưởng cảm giác cắt tóc nhanh gọn, thoải mái rồi đứng dậy với mái tóc gọn gàng, chỉn chu cũng trở thành một trải nghiệm khá đặc trưng mà nhiều khách Tây thích thú khi đến Việt Nam.