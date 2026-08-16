Đặc quyền riêng Sơn Tùng dành cho Hải Tú

Mạng xã hội mới đây tiếp tục lan truyền thêm những khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP và Hải Tú cùng có mặt tại Mỹ. Nếu ở lần được fan bắt gặp trước, Hải Tú chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh nam ca sĩ thì trong những hình ảnh mới, cô lộ diện rõ hơn, cùng nhóm bạn di chuyển và tận hưởng thời gian ở trời Tây. Những khoảnh khắc đời thường, vui vẻ của cả hai một lần nữa khiến dân tình chú ý.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ, Sơn Tùng xuất hiện với phong cách khá giản dị và thong thả di chuyển cùng một nhóm người. Đáng chú ý, Hải Tú cũng có mặt trong khung hình, đứng phía sau nam ca sĩ. Nữ diễn viên diện mặc chiếc áo trắng - xanh lá, đội nón len năng động. Bắt cận gương mặt của Hải Tú có thể thấy cô khá thoải mái lộ diện cùng Sơn Tùng, thần sắc rạng rỡ như mọi khi.

Sơn Tùng và Hải Tú dính như sam trong chuyến đi Mỹ (Nguồn: TikTok)

Trước đó, Sơn Tùng được fan bắt gặp khi đang đi dạo trên đường phố ở Mỹ. Có người hâm mộ đã nhận ra nam ca sĩ và tiến đến xin chụp ảnh cùng. Đáng nói, trong đoạn clip được quay lại, một cô gái luôn kè kè bên giọng ca Come My Way. Và không khó nhận ra đó chính là Hải Tú.

Được biết, trong hành trình đến Mỹ lần này, nam ca sĩ có lịch trình xuất hiện tại Head In The Clouds 2026, gặp gỡ truyền thông và thực hiện một số cuộc phỏng vấn xoay quanh âm nhạc. Sự có mặt của Hải Tú bên cạnh Sơn Tùng cũng không hẳn là điều quá khó hiểu. Cô hiện được giới thiệu với vai trò Project & Artist Manager tại M-TP Entertainment, đồng thời tham gia quản lý và triển khai các dự án của nam ca sĩ. Với vị trí này, việc Hải Tú đồng hành trong những chuyến công tác quốc tế, đặc biệt khi Sơn Tùng có nhiều lịch trình với truyền thông, đối tác và ekip nước ngoài, hoàn toàn có thể xuất phát từ yêu cầu công việc.

Team qua đường bắt gặp Sơn Tùng và Hải Tú ở Mỹ (Clip: Đài Phát Thanh)

Tháng 10/2020, cô được công ty chính thức giới thiệu với vai trò nữ diễn viên độc quyền. Trước khi gia nhập công ty, Hải Tú từng hoạt động với tư cách người mẫu ảnh và có thời gian du học tại Pháp. Chỉ khoảng hai tháng sau khi gia nhập M-TP Entertainment, cô đã được chọn làm nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại.

Sau màn ra mắt gây chú ý, Hải Tú vướng vào nghi vấn tình cảm với Sơn Tùng. Ồn ào tình tay ba khiến Hải Tú từng phải "đóng băng" sự nghiệp. Cho đến năm 2024, cô mới tái xuất khi đóng chính trong MV Chúng Ta Của Tương Lai. Ngoài hai MV của Sơn Tùng, nữ diễn viên gần như giữ trạng thái khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí độc lập. Thay vì phủ sóng trước ống kính, những năm gần đây Hải Tú dường như chuyển dần sang công việc phía sau hậu trường. Cô từng được ghi nhận với vai trò Project Manager trong Đừng Làm Trái Tim Anh Đau.

Những hoạt động nghệ thuật của Hải Tú khá "nhỏ giọt" kể từ khi gia nhập M-TP Entertainment

Sự thay đổi này được thể hiện rõ hơn trong năm 2026. Trong phần credit của Come My Way, cái tên Emma Le - nghệ danh trước đây của Hải Tú - xuất hiện với chức danh Project & Artist Manager, tức quản lý dự án và nghệ sĩ. Chức danh mới cho thấy phạm vi công việc của Hải Tú đã mở rộng, từ tham gia điều phối một dự án sang đồng hành trực tiếp hơn với nghệ sĩ và quá trình vận hành sản phẩm.

Trong loạt hình ảnh hậu trường Come My Way được Sơn Tùng chia sẻ, Hải Tú cũng xuất hiện với tần suất đáng chú ý. Không còn là cô gái đứng trước ống kính trong những MV, cô đeo bộ đàm, trao đổi với ê-kíp, theo dõi quá trình quay và thường xuyên đứng cạnh Sơn Tùng để bàn bạc công việc. Từ đây, hình ảnh "nàng thơ" ngày nào dường như đã có thêm một vai trò khác trong hành trình làm nghề của nam ca sĩ.

Từ diễn viên độc quyền, giờ đây Hải Tú là Quản lý dự án kiêm Quản lý nghệ sĩ ở M-TP Entertainment, qua đó cho thấy sự tin tưởng của Sơn Tùng dành cho "nửa kia"

Ngoài công việc, Sơn Tùng và Hải Tú cũng không ít lần lọt vào ống kính "team qua đường" khi xuất hiện cùng nhau trong đời thường. Hồi tháng 10/2024, cả hai được cho là cùng đi chợ, ghé một cửa hàng quần áo tại Đà Lạt. Đến tháng 4/2025, hai người tiếp tục xuất hiện trong một chuyến đi tại Thái Lan, ngồi cạnh nhau và trò chuyện khá thoải mái. Những khoảnh khắc này sau đó nhiều lần được cộng đồng mạng đào lại mỗi khi Sơn Tùng và Hải Tú cùng xuất hiện ở một địa điểm mới.

Dẫu vậy, cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú chưa từng chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Những hình ảnh được lan truyền chỉ cho thấy cả hai có nhiều lần xuất hiện cùng nhau; còn mối quan hệ giữa họ ngoài công việc vẫn là điều hai người giữ kín.

Không chỉ công việc, mà tần suất mà team qua đường bắt gặp Sơn Tùng và Hải Tú ở ngoài đời ngày càng nhiều

Ảnh: Tổng hợp