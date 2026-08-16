Nữ chiến sĩ Sao Nhập Ngũ có mặt mộc được ví như Lưu Diệc Phi

Tập 1 Sao Nhập Ngũ chính thức đưa dàn nghệ sĩ gồm 8 gương mặt quen thuộc: Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương bước vào đợt huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân). Ngay ngày đầu tiên, các "chiến sĩ" đã trải qua hàng loạt trải nghiệm cam go từ thử thách chèo thuyền vượt biển đến màn kiểm tra hành lý dở khóc dở cười.

Mặt mộc trong trẻo của Minh Trang trong tập 1 Sao Nhập Ngũ.

Đặc biệt, yêu cầu tẩy trang rũ bỏ toàn bộ lớp son phấn chuẩn quy định quân ngũ đã trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý nhất từ khán giả. Dưới góc máy cận cảnh không qua chỉnh sửa, Minh Trang khiến người xem trầm trồ khi khoe trọn làn da mịn màng cùng sống mũi cao thanh thoát. Không còn sự hỗ trợ của lớp trang điểm, diện mạo mặt mộc thanh tú của người đẹp sinh năm 1995 vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ, khơi lại so sánh cô với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Nét đẹp thanh tú giúp nữ diễn viên sinh năm 1995 từ lâu đã gắn liền với danh xưng "Lưu Diệc Phi Việt Nam".

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1995 tại Hải Phòng, từng nổi tiếng một thời với biệt danh hot girl của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, cô nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật và ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim truyền hình đình đám như Cây Táo Nở Hoa hay Yêu Trước Ngày Cưới (đóng cặp cùng Song Luân), bên cạnh các phim giờ vàng VTV thời gian đầu sự nghiệp. Dù đôi lúc từng nhận về một số ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất, nhan sắc "không vết xước" của Minh Trang vẫn luôn là điểm sáng khiến công chúng không thể rời mắt.

Minh Trang diện quân phục trong phim, cô chia sẻ trong chương trình rằng đây là bộ trang phục đẹp nhất mà mình từng được mặc.

Không chỉ dừng lại ở nét đẹp gương mặt hao hao Lưu Diệc Phi, Minh Trang còn sở hữu hình thể vô cùng nuột nà. Trái ngược với vẻ ngoài có phần mỏng manh, nữ diễn viên duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn khoa học và tập luyện đều đặn. Nhờ đó, cô sở hữu vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét, một lợi thế lớn giúp cô tự tin thể hiện nét quyến rũ khi diện streetwear lẫn khí chất kiên cường trong bộ quân phục.

Nữ diễn viên sở hữu hình thể săn chắc cùng cơ bụng số 11 rõ nét nhờ lối sống lành mạnh.

Theo dõi trang cá nhân của Minh Trang, không khó để nhận ra tư duy thời trang ngày càng thăng hạng của người đẹp 9X. Khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên thảm đỏ, nữ diễn viên ưu tiên những thiết kế ôm sát, phom dáng gọn gàng để tôn lên đường cong hình thể cùng vóc dáng cao ráo.

Ở đời thường, cô lại trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính mang hơi hướng "nàng thơ" hiện đại với áo crop-top, quần cạp cao hoặc những chiếc đầm tôn dáng. Sự kết hợp hài hòa giữa nét ngọt ngào trên gương mặt và thần thái quyến rũ của vóc dáng giúp Minh Trang luôn giữ vững sức hút mỗi lần xuất hiện.

Sự thể hiện xả thân cùng visual mặt mộc gây sốt ngay tập đầu Sao Nhập Ngũ hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi nữ diễn viên trở thành một trong những nhân tố bùng nổ nhất mùa giải năm nay.

Mỹ nhân Hải Phòng chuộng gu ăn mặc nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn giữ nét phóng khoáng, hiện đại.

Ảnh: FBNV, Internet