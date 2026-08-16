Văn Hậu nịnh Doãn Hải My cực mượt

Dù đang trong thời gian hội quân tập trung cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 hôm nay 16/8, Đoàn Văn Hậu vẫn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi sự ngọt ngào dành cho bà xã Doãn Hải My. Trên trang cá nhân, hậu vệ gốc Thái Bình không ngần ngại chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên vợ cùng dòng phản hồi ngọt ngào với vợ: "Xinh sẵn không cần chỉnh ảnh" khi Hải My nhắc nhở chỉnh sửa ảnh trước khi đăng.

Hành động nhỏ nhưng tràn đầy tình cảm này nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dư luận, phản ánh trọn vẹn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên của cặp đôi.

Văn Hậu khéo léo khen vợ (Ảnh: FB/Văn Hậu)

Từ tình yêu thầm lặng đến đám cưới cổ tích

Chuyện tình giữa chàng cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam và người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 bắt đầu từ sự tìm hiểu thầm lặng vào năm 2020. Dù vướng nhiều đồn đoán, cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ để tập trung cho sự nghiệp và học tập. Phải đến tháng 8/2022, Văn Hậu mới chính thức công khai tình cảm với Doãn Hải My.

Tháng 11/2023, cặp đôi chính thức khép lại chặng đường 3 năm hẹn hò bằng lễ cưới hoành tráng tại Hà Nội và Thái Bình. Đám cưới nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và giới mộ điệu nhờ quy mô sang trọng, sự tham dự của dàn sao bóng đá cùng sự đồng điệu về cả ngoại hình lẫn xuất thân gia thế.

Hải My đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn nhất (Ảnh: FB/Văn Hậu)

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Văn Hậu và Hải My càng thêm trọn vẹn khi chào đón con trai đầu lòng (biệt danh Lúa). Trở thành mẹ ở tuổi 23, Doãn Hải My dành trọn thời gian chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong chặng đường phục hồi chấn thương gót Achilles dai dẳng. Sự chăm sóc tỉ mỉ cùng hậu phương vững chắc từ gia đình hai bên chính là động lực lớn giúp hậu vệ sinh năm 1999 kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Không chỉ gây ấn tượng bởi tình cảm thắm thiết, vợ chồng Văn Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm hay các tương tác dí dỏm trên mạng xã hội. Sự hậu thuẫn tinh thần vững chắc từ Doãn Hải My chính là điểm tựa lớn nhất giúp Văn Hậu vững tâm thi đấu, quyết tâm cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo Đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu trở lại sau thời gian dài chấn thương (Ảnh: HĐ)

Sự trở lại mạnh mẽ của Văn

Trải qua hơn hai năm kiên trì chữa trị và phục hồi chấn thương gót, Đoàn Văn Hậu đã chính thức đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc trong màu áo CLB Công an Hà Nội cũng như Đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

“Với tôi, đơn giản là được bước ra sân và thi đấu đã là một điều tuyệt vời. Được chơi một trận chung kết cũng là một trải nghiệm tuyệt vời". Đó là những chia sẻ của Văn Hậu cho ngày trở lại tuyển quốc gia.

Trước mắt Văn Hậu và ĐT Việt Nam là hai trận bán kết cam go với Malaysia (lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur tối nay 16/8 và lượt về tại sân Mỹ Đình ngày 19/8).