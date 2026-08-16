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Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức

| | Lifestyle

Đặng Thanh Giang - em gái Đặng Văn Lâm - gây chú ý với gương mặt lai Việt - Nga, vóc dáng cao nổi bật và thần thái như búp bê.

Thời gian gần đây, hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm liên tục thu hút sự chú ý khi bước chân vào làng giải trí Việt, với vai trò người mẫu. Trong sự kiện thời trang đình đám mới nhất, mẫu nữ sinh năm 2007 xuất hiện với chiếc khăn voan trắng phủ ngang mắt, phía dưới đính hàng loạt hạt pha lê lấp lánh. Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt lớn cùng đôi môi căng mọng giúp Thanh Giang mang vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Thanh Giang còn đeo vòng cổ và nhẫn đính đá tạo điểm nhấn, khiến diện mạo càng giống một nàng “búp bê” bước ra từ những bộ ảnh thời trang.

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Gương mặt lai Việt - Nga, chiều cao gần 1m80

Thanh Giang sinh năm 2007, là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cô sinh ra và lớn lên tại Nga trước khi cùng gia đình về Việt Nam sinh sống. Thanh Giang sở hữu hai dòng máu Việt - Nga, nhờ vậy có những đường nét khá đặc biệt. Ngay từ khi còn nhỏ, cô nàng đã được chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Khi trưởng thành, Thanh Giang càng nổi bật với gương mặt lai Tây, sống mũi cao, mắt to, lông mày đậm và làn da trắng.

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 2.

Ảnh: FBNV

 

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 3.

Ảnh: FBNV

 

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

Không chỉ có nhan sắc, chiều cao của cô mới là yếu tố khiến dân mạng đặc biệt trầm trồ. Ở tuổi 19, Thanh Giang cao 1m78, sở hữu đôi chân dài và vóc dáng thanh mảnh. Chiều cao này giúp em gái Văn Lâm dễ dàng nổi bật ngay cả khi đứng giữa đám đông. Thậm chí, khi đứng cạnh những cầu thủ vốn sở hữu chiều cao khá tốt, Thanh Giang vẫn không hề bị lép vế. Cũng bởi vậy, cô thường được ví von là một trong những “chân dài” nổi bật của dàn em gái cầu thủ Việt.

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 5.

Thanh Giang khi ở tuổi 17 đã cao vượt Văn Toàn (Ảnh: FBNV)

 

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 6.

Em gái Đặng Văn Lâm sở hữu chiều cao nổi bật khi checkin cùng dàn cầu thủ nổi tiếng (Ảnh: FBNV)

Từng gây sốt vì khoảnh khắc bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức

Tên tuổi Thanh Giang được biết đến rộng rãi hơn sau khi cô cùng gia đình xuất hiện tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Tại sự kiện, em gái Văn Lâm thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Không diện trang phục quá cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ vóc dáng cao ráo và gương mặt lai Tây.

Đặc biệt, Thanh Giang còn có khoảnh khắc chụp hình cùng Nguyễn Hoàng Đức - chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Hình ảnh hai người đứng cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ còn nhiệt tình “đẩy thuyền” cặp đôi.

Đáng chú ý hơn, trong một đoạn clip được lan truyền, Thanh Giang tỏ ra khá bẽn lẽn khi đứng cạnh Hoàng Đức. Cô nàng lúng túng quay mặt đi rồi cười, càng khiến dân mạng thích thú. Khoảnh khắc này từng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và kéo theo nhiều bình luận trêu đùa như “hai cháu đẹp đôi quá” hay “Lâm Tây nghĩ sao về em rể Hoàng Đức?”. Tuy nhiên, đây chủ yếu là những màn “đẩy thuyền” vui vẻ của cư dân mạng, không phải dấu hiệu xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 7.

Ảnh: FBNV

Được anh trai nổi tiếng cưng chiều

Là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm, Thanh Giang đã được người hâm mộ chú ý từ khá sớm. Những hình ảnh gia đình Văn Lâm chia sẻ trước đây từng cho thấy cô bé Thanh Giang có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Theo thời gian, cô ngày càng trưởng thành và sở hữu diện mạo nổi bật hơn.

Chân dài 2k7 lai Việt - Nga gây sốt vì xinh như búp bê, là em gái thủ môn nổi tiếng, cao vượt Văn Toàn, bẽn lẽn cạnh Hoàng Đức- Ảnh 8.

Ảnh: FBNV

Thanh Giang cũng thường xuyên xuất hiện bên anh trai trong những dịp đặc biệt. Từ một cô bé được Văn Lâm cưng chiều, cô hiện đã trở thành một gương mặt được nhiều người theo dõi trong cộng đồng bóng đá Việt. Không hoạt động bóng đá nhưng Thanh Giang vẫn có một lượng người quan tâm nhất định nhờ ngoại hình nổi bật. Mỗi lần xuất hiện, cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận.

Theo Tú Tú

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
Đặng Văn Lâm

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