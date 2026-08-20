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Việt Nam có 1 doanh nghiệp chi 4 tấn vàng để làm 2 siêu nhà máy, đổi lại "kho báu để đời"

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Thông tin này thu hút nhiều sự chú ý khi được chia sẻ tại không gian trải nghiệm "50 năm phụng sự khát vọng Việt"của Vinamilk.

Quyết tâm xây dựng hai “siêu nhà máy” từ 13 năm trước

Theo Facebook chính thức của Vinamilk chia sẻ, vào năm 2013, doanh nghiệp đã đầu tư 4.000 tỷ đồng để xây dựng hai nhà máy quy mô lớn, gồm một nhà máy sản xuất sữa nước và một nhà máy sữa bột. Theo giá trị quy đổi lúc bấy giờ, khoản đầu tư này tương đương khoảng 4 tấn vàng.

Ảnh: Facebook/@vinamilkofficial

Hai nhà máy, cũng là "kho báu để đời" của Vinamilk, được thiết kế với công suất lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và cung ứng sản phẩm cho hàng triệu trẻ em mỗi ngày. Trong đó, quy trình sản xuất sữa được kiểm soát chặt chẽ với hệ thống phòng sạch, công nghệ rót sữa vô trùng và nhiều công đoạn kiểm tra nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và độ tinh khiết của sản phẩm.

Theo Vinamilk, doanh nghiệp làm chủ công nghệ sản xuất sữa bột quy mô lớn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Từ khoản đầu tư tương đương 4 tấn vàng, Vinamilk xây dựng nền tảng sản xuất được doanh nghiệp xem là một trong những tài sản quan trọng trên hành trình 50 năm phát triển và phục vụ người tiêu dùng.

Vinamilk đầu tư dây chuyền đóng lon tự động, đảm bảo quy trình được vận hành khép kín và tự động hóa. Ảnh: Vinamilk.com.vn

Những dấu mốc trong hành trình 50 năm

Mới đây, Vinamilk tổ chức không gian trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC và Trung tâm Hội chợ & Triển lãm SECC. Sự kiện đưa khách tham quan khám phá những dấu mốc, câu chuyện và những điều ít biết phía sau các sản phẩm quen thuộc của thương hiệu.

Được thiết kế theo dạng hành trình, không gian trải nghiệm lần lượt dẫn khách tham quan qua các khâu từ trang trại, nhà máy, nghiên cứu và phát triển (R&D) đến những sản phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Trong ngày đầu tiên, sự kiện ước tính đón hơn 3.500 lượt khách.

Điểm nhấn của không gian là 7 khu vực trải nghiệm, mỗi khu vực hé lộ một câu chuyện riêng về hành trình nâng chuẩn của Vinamilk. Nội dung trải dài từ quy trình nuôi bò, quá trình hình thành các trang trại đạt chuẩn quốc tế, câu chuyện về độ tươi của sữa tươi ngay từ trang trại đến những sản phẩm được phát triển để chinh phục khẩu vị mới.

Một trong những khu vực thu hút sự quan tâm là không gian giới thiệu về nhà máy và quy trình sản xuất sữa bột trẻ em quy mô lớn trong hệ sinh thái Vinamilk. Qua đó, khách tham quan có thể hình dung rõ hơn về cách doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Ảnh: Facebook/@vinamilkofficial

Không gian trải nghiệm cũng tái hiện các cột mốc quan trọng trong 5 thập niên phát triển của Vinamilk, gắn với những bước chuyển của doanh nghiệp qua từng giai đoạn.

1976-1986 - Cách mạng một giọt sữa: Từ ba nhà máy tiếp quản, Vinamilk từng bước đặt nền móng cho ngành sữa Việt Nam, đồng thời theo đuổi quan điểm dinh dưỡng cần được tiếp cận rộng rãi.

1986-1996 - Tự chủ để tồn tại: Vinamilk sản xuất những mẻ sữa bột đầu tiên do đội ngũ kỹ sư Việt Nam thực hiện. Nhà máy Sữa Dielac được phục dựng và duy trì sản xuất từ năm 1989. Trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp lựa chọn duy trì thương hiệu Việt thay vì liên doanh.

1996-2006 - Luôn là người tiên phong: Vinamilk mở rộng hoạt động xuất khẩu, trong đó có việc ký hợp đồng tại Iraq trong bối cảnh chiến sự, đưa sản phẩm Dielac đến với người tiêu dùng tại thị trường này.

2006-2016 - Vươn cao Việt Nam: Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, hoàn thiện hệ thống vận hành và củng cố vị thế trên thị trường sữa trong nước, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của ngành.

2016-2026 - Hơn nhau ở chữ “Dám”: Vinamilk bước vào giai đoạn tái định vị, tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đổi mới sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời triển khai thay đổi diện mạo cho hơn 900 cửa hàng, tạo dấu ấn mới trong hành trình phát triển thương hiệu.

Qua 7 khu vực trải nghiệm và những cột mốc được tái hiện, Vinamilk không chỉ giới thiệu lịch sử 50 năm mà còn cho thấy quá trình doanh nghiệp liên tục thay đổi, đầu tư vào công nghệ và nâng chuẩn từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

(Tổng hợp/Ảnh: Vinamilk, VGP)

Việt Nam có 1 doanh nghiệp chi 4 tấn vàng để làm 2 siêu nhà máy, đổi lại "kho báu để đời" - Ảnh 4.Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132%

Chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng một giờ di chuyển, nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến được du khách Việt quan tâm trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Thùy Linh

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