Phát hiện siêu tàu Trung Quốc trên vịnh Hạ Long: Dài hơn 3 sân bóng, 16 tầng, chở 5.200 khách cùng lúc

Siêu tàu dài hơn 3 sân bóng, có hơn 2.100 phòng

Ngày 19/8, siêu tàu Adora Magic City từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa gần 4.500 hành khách và thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên con tàu này đến Hạ Long, đánh dấu sự xuất hiện trở lại của những tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến địa phương.

Sau khi tàu cập cảng, du khách có cơ hội khám phá các danh thắng, điểm tham quan tại Quảng Ninh, đồng thời trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Siêu tàu có kích thước như một "khách sạn nổi" khổng lồ vừa xuất hiện tại vịnh Hạ Long, đưa hàng nghìn du khách đến khám phá Quảng Ninh. (Ảnh: Shenzhen Special Zone Daily)

Adora Magic City gây chú ý ngay từ kích thước. Đây là tàu du lịch cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, dài 323,6 m và rộng 37,2 m, tổng dung tích khoảng 135.500 GT.

Với chiều dài 323,6 m, con tàu tương đương hơn 3 sân bóng đá tiêu chuẩn 11 người đặt nối tiếp nhau. Adora Magic City có 16 tầng phục vụ hành khách, 2.125 phòng nghỉ và sức chứa tối đa 5.246 hành khách.

Không chỉ lớn về kích thước, không gian bên trong tàu cũng được ví như một thành phố thu nhỏ trên biển. Khoảng 40.000 m² được dành cho các khu vực công cộng với hệ thống nhà hàng, sân khấu biểu diễn, khu mua sắm, công viên nước và nhiều tiện ích vui chơi, giải trí.

Không chỉ lớn về kích thước, không gian bên trong tàu cũng được ví như một thành phố thu nhỏ trên biển. (Ảnh: CHINA DAILY)

Theo thông tin giới thiệu về tàu, Adora Magic City có 14 nhà hàng và quầy ẩm thực với nhiều phong cách khác nhau. Du khách còn có thể sử dụng nhà hát, phòng tập thể thao, spa, hồ bơi trong nhà, sân bóng rổ, sân mini golf và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Một điểm đáng chú ý khác là công viên nước với 3 đường trượt trải trên 4 boong tàu. Khu mua sắm miễn thuế trên tàu rộng khoảng 2.000 m².

Adora Magic City gây chú ý ngay từ kích thước. (Ảnh: Xinhua)

Quy mô kỹ thuật của Adora Magic City cũng đặc biệt lớn. Theo Xinhua và các nguồn thông tin chính thức của Trung Quốc, con tàu được cấu thành từ hàng chục nghìn thiết bị và khoảng 25 triệu linh kiện. Tổng chiều dài dây cáp trên tàu lên tới khoảng 4.750 km.

Adora Magic City được bàn giao vào cuối năm 2023 và bắt đầu chuyến thương mại đầu tiên vào ngày 1/1/2024. Việc hoàn thành con tàu được xem là một dấu mốc đáng chú ý của ngành đóng tàu du lịch Trung Quốc.

Du khách đến Hạ Long bằng tàu biển ngày càng tăng

Sự xuất hiện của Adora Magic City cũng cho thấy sức hút của Hạ Long đối với thị trường khách du lịch tàu biển quốc tế.

Đáng chú ý, Hạ Long nằm trong nhóm điểm đến được Adora Magic City khai thác trong thời gian con tàu hoạt động từ cảng Shekou ở Thâm Quyến từ tháng 8/2026. Theo thông tin từ chính quyền Thâm Quyến, các hành trình trong giai đoạn này kéo dài khoảng 5-6 ngày, kết nối với một số điểm đến như Hạ Long, Huế, Nha Trang và đảo Jeju.

Với khách tàu biển, vịnh Hạ Long là một trong những điểm trải nghiệm nổi bật nhất khi đến Quảng Ninh. Di sản thiên nhiên thế giới sở hữu hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ cùng hệ thống hang động và cảnh quan đặc trưng. Tùy lịch trình và thời gian tàu neo đậu, du khách có thể lựa chọn hành trình tham quan vịnh hoặc kết hợp khám phá các điểm đến trên bờ.

Sự xuất hiện của Adora Magic City cũng cho thấy sức hút của Hạ Long đối với thị trường khách du lịch tàu biển quốc tế. (Ảnh: Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long)

Khu vực Bãi Cháy tập trung nhiều dịch vụ lưu trú, vui chơi, ăn uống và mua sắm. Trong khi đó, Bảo tàng Quảng Ninh tại khu vực Hạ Long là lựa chọn phù hợp với những du khách muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và đặc trưng của vùng đất mỏ.

Du khách cũng có thể dành thời gian thưởng thức các món ăn gắn với Quảng Ninh như chả mực, hải sản và mua một số sản phẩm địa phương làm quà. Tuy nhiên, với khách đến bằng tàu biển, lịch trình thường phụ thuộc vào thời gian tàu cập và rời cảng, vì vậy cần ưu tiên các điểm đến phù hợp với quỹ thời gian thực tế.

Hạ Long có thể đón thêm nhiều tàu du lịch cỡ lớn

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 45 chuyến tàu, bằng khoảng 122% so với cùng kỳ năm 2025. Từ nay đến cuối năm, cảng dự kiến tiếp tục đón khoảng 30 chuyến, đưa tổng số chuyến trong năm lên khoảng 75.

Cảng hiện sở hữu bến quốc tế dài khoảng 470 m và có khả năng tiếp nhận tàu khách với tổng dung tích lên tới 225.000 GT. Hệ thống nhà ga cùng hạ tầng chuyên biệt là điều kiện để Hạ Long tiếp nhận những tàu du lịch quốc tế có kích thước lớn.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm trải nghiệm nổi bật nhất khi đến Quảng Ninh. (Ảnh: PYS Travel)

Trước Adora Magic City, Hạ Long từng đón World Dream với hơn 4.200 hành khách vào năm 2018 và Costa Venezia, con tàu có sức chứa gần 5.000 hành khách, vào năm 2019.

Việc một siêu tàu có sức chứa hơn 5.200 hành khách lựa chọn Hạ Long trong hành trình quốc tế không chỉ đưa thêm lượng lớn khách đến Quảng Ninh mà còn mở ra cơ hội cho các dịch vụ lữ hành, vận tải, ẩm thực và mua sắm trên bờ.

Trong bối cảnh lượng tàu biển quốc tế đang tăng trở lại, hạ tầng cảng cùng lợi thế của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được kỳ vọng tiếp tục giúp Quảng Ninh trở thành điểm dừng đáng chú ý trên các hải trình du lịch quốc tế tại châu Á.

Nguyệt Phạm (Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh; Shanghai GOV; Xinhua)