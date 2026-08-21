Danh sách 12 cơ sở đại học vừa nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chính phủ: Có 2 trường gắn với các tỷ phú được gọi tên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đề án, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 6 cơ sở thuộc nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Đến năm 2035, mục tiêu này được nâng lên ít nhất 4 cơ sở thuộc nhóm 150 châu Á.

Để tạo lực kéo cho toàn hệ thống, 12 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn làm lực lượng dẫn dắt nền giáo dục đại học Thủ đô.

12 "đầu tàu" của giáo dục đại học Hà Nội

Danh sách 12 cơ sở gồm những cái tên quen thuộc trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam:

1. Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Trường Đại học Luật Hà Nội

4. Trường Đại học Y Hà Nội

5. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

6. Trường Đại học Giao thông vận tải

7. Đại học Kinh tế Quốc dân

8. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

9. Đại học Phenikaa

10. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Trường Đại học VinUni

12. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt ở Hà Nội

Đây là nhóm được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Trong số này, Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Y Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Sư phạm Hà Nội hay Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều là những cơ sở có lịch sử đào tạo lâu năm và vị thế nhất định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của hai đại học tư thục có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đang được đầu tư mạnh về nguồn lực, cơ sở vật chất và nghiên cứu: VinUni và Đại học Phenikaa. VinUni được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong khi đó, Đại học Phenikaa nằm trong hệ sinh thái Phenikaa của doanh nhân Hồ Xuân Năng - người nhiều năm nằm trong nhóm những cá nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Báo chí từng gọi ông là "tỷ phú giấu mặt", dù ông chưa thuộc nhóm tỷ phú USD được Forbes công nhận.

Việc hai trường tư thục này cùng được đưa vào nhóm 12 cơ sở dẫn dắt cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực giáo dục đại học ngoài công lập trong chiến lược nâng tầm đại học Thủ đô.

Đề án của Hà Nội đặt mục tiêu vào bảng xếp hạng quốc tế, đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội phải đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ được đặt mục tiêu đạt ít nhất 45%. Hà Nội cũng phấn đấu thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ tiến sĩ trở lên đang làm việc ở nước ngoài về tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, số công bố quốc tế có uy tín được kỳ vọng tăng bình quân ít nhất 15% mỗi năm; nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tăng bình quân ít nhất 10% mỗi năm.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển ít nhất 300 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở giáo dục đại học.

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội phải triển khai hệ thống quản trị đại học số, tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như tuyển sinh, đào tạo, tài chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học và thư viện; đồng thời hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học.

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