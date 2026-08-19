Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 45 triệu đồng của nữ sinh Đàm Thị Huyền Trang SN 2004

Theo thông tin từ báo điện tử thành phố Hải Phòng, vừa qua, công an xã Hợp Tiến đã kịp thời giúp đỡ 1 người dân trên địa bàn nhận lại 45 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể ngày 18/8, chị Đàm Thị Huyền Trang (SN 2004, trú tại tổ dân phố Bạch Đằng phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), đến trụ sở Công an xã Hợp Tiến trình báo việc chuyển khoản nhầm 45 triệu đồng vào tài khoản của một người dân trên địa bàn xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hợp Tiến đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời tuyên truyền, vận động người nhận tiền chuyển nhầm phối hợp hoàn trả.

Bằng sự vào cuộc trách nhiệm, kịp thời, khẩn trương của lực lượng Công an xã cùng sự đồng thuận, sẻ chia của người dân, ngay trong ngày 18/8/2026, em Đàm Thị Huyền Trang đã nhận lại đầy đủ số tiền 45 triệu đồng.

Huyền Trang nhận lại tiền chuyển nhầm sau khi trình báo Công an xã Hợp Tiến. Ảnh: Báo điện tử TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo điện tử An ninh Hải Phòng, Huyền Trang là một sinh viên còn đang trên hành trình học tập. 45 triệu đồng không chỉ đơn thuần là một khoản tiền mà là cả một tài sản lớn. Việc nhận lại được số tiền ngay trong ngày đã giúp nữ sinh vơi đi nỗi lo, đồng thời để lại một kỷ niệm đẹp về sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Hợp Tiến.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm tương tự như trên, công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; khi phát hiện chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh những hệ quả pháp lý không đáng có.