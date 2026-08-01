Hải quan tịch thu 44 kg vàng trị giá hơn 38 tỷ đồng giấu trong 1 chiếc ô tô đi qua cửa khẩu

Theo Yangcheng Evening News và Hải quan Thâm Quyến, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 3/7/2018, tại làn xe xuất cảnh dành cho phương tiện chở khách của cửa khẩu Shenzhen Bay, Trung Quốc. Khi đó, một chiếc ô tô làm thủ tục xuất cảnh từ Thâm Quyến sang Hong Kong bằng đường bộ. Phương tiện được đưa qua máy kiểm tra, sau đó tiếp tục được kiểm tra thủ công.

Trong quá trình này, nhân viên hải quan nhận thấy dấu hiệu bất thường tại khu vực bệ tỳ tay trung tâm. Tiến hành kiểm tra sâu hơn, họ phát hiện một ngăn bí mật được chế tạo đặc biệt bên trong, có dấu hiệu được dùng để cất giấu hàng hóa.

Sau khi tháo mở bộ phận này để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 44 thỏi vàng. Mỗi thỏi nặng 1 kg, nâng tổng trọng lượng số vàng bị thu giữ lên 44 kg.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan chức năng, số vàng có trị giá hơn 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng). Trước số vàng bị phát hiện, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và hành vi vận chuyển trái phép số vàng. Người này sau đó bị tạm giữ hình sự. Vụ việc được chuyển cho bộ phận chống buôn lậu của Hải quan để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Theo pháp luật Trung Quốc, vàng, bạc và các kim loại quý khác cùng sản phẩm làm từ những kim loại này thuộc nhóm hàng hóa bị hạn chế đưa ra khỏi lãnh thổ.

Điều 151 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định, người thực hiện hành vi buôn lậu vàng, bạc và các kim loại quý khác có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, đồng thời bị phạt tiền. Nếu hành vi được xác định là có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể phải chịu mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân, đồng thời bị tịch thu tài sản.

Đối với số vàng liên quan, sau khi bị tịch thu theo quy định, việc xử lý được thực hiện theo trình tự pháp luật Trung Quốc. Cơ quan chức năng địa phương cho biết sau khi quá trình điều tra và xử lý vụ án kết thúc, số vàng có thể được đưa ra bán đấu giá công khai theo quy định, còn số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên kết quả cuối cùng của vụ việc không được công bố.

(Theo Hk01.com)



