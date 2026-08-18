Mối cánh kéo cả đàn vào nhà báo điều gì?

Vào những thời điểm thời tiết nóng ẩm, sau mưa hoặc khi điều kiện môi trường thuận lợi, nhiều gia đình có thể bắt gặp hàng loạt côn trùng có cánh bay quanh nguồn sáng. Nếu xác định đó là mối cánh, điều đáng quan tâm không nằm ở chuyện chúng mang đến điềm tốt hay xấu, mà là chúng đang trong giai đoạn rời đàn để tìm nơi hình thành tổ mới. Và nếu mối cánh xuất hiện với số lượng lớn ngay bên trong nhà, gia đình càng không nên chỉ quét dọn rồi coi như mọi chuyện đã kết thúc.

1. Mối cánh xuất hiện nhiều thường là dấu hiệu của mùa sinh sản và phân đàn

Mối cánh là những cá thể mối sinh sản trưởng thành của đàn. Khi gặp điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và thời tiết thích hợp, chúng sẽ rời tổ với số lượng lớn để bay đi, tìm bạn giao phối và hình thành những đàn mới. Đây là hiện tượng tự nhiên trong vòng đời của mối chứ không phải một “điềm báo” theo nghĩa khoa học. Một đặc điểm dễ quan sát là mối cánh thường bị thu hút bởi ánh sáng. Bởi vậy vào buổi tối, chúng có thể tập trung quanh bóng đèn, cửa kính hoặc những khu vực sáng trong nhà. Sau một thời gian bay, nhiều con rụng cánh, khiến gia chủ sáng hôm sau thấy hàng loạt cánh nhỏ nằm trên sàn hoặc bậu cửa.

Nếu mối chỉ bay từ bên ngoài vào qua cửa sổ đang mở, điều đó chưa đủ để kết luận trong nhà đang có tổ mối. Tuy nhiên, nếu chúng liên tục xuất hiện với số lượng lớn từ một khe tường, chân tủ, sàn gỗ hoặc một vị trí cụ thể bên trong nhà, đây lại là dấu hiệu đáng kiểm tra kỹ hơn.

2. Mối cánh bay ra từ trong nhà có thể cảnh báo một đàn mối đang tồn tại

Đây mới là điều gia đình cần đặc biệt chú ý. Một đàn mối phải phát triển đến giai đoạn nhất định mới tạo ra những cá thể sinh sản có cánh. Vì vậy, nếu mối cánh bay trực tiếp ra từ kết cấu hoặc đồ vật trong nhà, khả năng có đàn mối tồn tại ở khu vực đó cần được tính đến. Gia chủ nên quan sát thêm những dấu hiệu khác như đường đất nhỏ chạy trên tường hoặc chân móng, gỗ có biểu hiện rỗng bên trong, bề mặt gỗ bất thường, nhiều cánh mối rụng tập trung tại cùng một vị trí hoặc mối xuất hiện lặp lại qua nhiều đợt. Điểm khó là mối có thể hoạt động khá kín đáo. Chúng có khả năng gây hư hại bên trong vật liệu chứa cellulose trước khi dấu hiệu bên ngoài trở nên rõ ràng. Vì thế, không nhìn thấy mối bò khắp nhà không đồng nghĩa chắc chắn căn nhà không có mối.

3. Mối cánh từ ngoài bay vào cũng có thể tìm vị trí thích hợp để hình thành đàn mới

Không phải cứ thấy một đợt mối cánh bay vào nhà là công trình đã bị mối xâm nhập. Chúng có thể đơn giản bị ánh sáng thu hút rồi lọt qua cửa ra vào, cửa sổ hoặc những khe hở. Tuy nhiên, sau khi bay và giao phối, các cá thể sinh sản sẽ tìm điều kiện phù hợp để bắt đầu đàn mới. Những khu vực ẩm, ít bị xáo trộn và có nguồn cellulose có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mối. Gỗ tiếp xúc với đất, vật liệu gỗ bị ẩm kéo dài, giấy carton để lâu hoặc những khu vực có vấn đề rò rỉ nước vì thế đều đáng được kiểm tra. Nói cách khác, mối cánh xuất hiện không phải lời dự báo về vận may của gia đình, nhưng có thể là lời nhắc rất thực tế về tình trạng chống mối, độ ẩm và vật liệu gỗ trong nhà.

Thấy mối cánh trong nhà nên xử lý thế nào?

Nếu chỉ có một số con từ ngoài bay vào, gia đình không cần quá hoảng hốt. Nhưng nếu số lượng lớn hoặc hiện tượng lặp lại, thay vì chỉ xử lý những con đang nhìn thấy, nên tìm xem chúng xuất hiện từ đâu và kiểm tra căn nhà theo từng bước:

- Thu gom mối và cánh rụng: Có thể hút bụi hoặc quét sạch để giữ vệ sinh, đặc biệt tại khu vực cửa sổ, bóng đèn và sàn nhà. Sau đó nên đổ bỏ túi/rác thu gom phù hợp thay vì để lâu trong nhà.

- Xác định mối bay từ ngoài vào hay từ bên trong: Quan sát khe tường, chân tường, khung cửa, tủ gỗ và khu vực có nhiều cánh rụng. Nếu thấy mối chui trực tiếp từ một khe hoặc vật liệu trong nhà, nên lưu ý vị trí đó để kiểm tra chuyên sâu.

- Kiểm tra những nơi thường xuyên ẩm: Rò rỉ đường nước, chân tường ẩm, gỗ tiếp xúc với nền đất hoặc khu vực thiếu thông thoáng cần được xử lý. Giảm tình trạng ẩm kéo dài cũng giúp căn nhà ít tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sinh vật gây hại.

- Không vội phun thuốc vào vị trí nghi có tổ: Việc tiêu diệt những cá thể nhìn thấy chưa chắc xử lý được cả đàn nằm sâu trong kết cấu, thậm chí có thể làm việc xác định phạm vi hoạt động trở nên khó hơn. Nếu nghi ngờ có mối trong công trình, nên để đơn vị kiểm soát côn trùng có chuyên môn đánh giá và lựa chọn biện pháp phù hợp.

- Kiểm tra sớm nếu hiện tượng lặp lại: Mối cánh liên tục xuất hiện từ cùng một khu vực, gỗ có dấu hiệu hư hại hoặc xuất hiện đường đất của mối là những lý do đáng để kiểm tra chuyên nghiệp thay vì chờ đến khi hư hỏng nhìn thấy rõ.

Điều đáng quan tâm không phải "điềm" mà là chúng xuất hiện từ đâu

Mối cánh kéo cả đàn vào nhà nhìn khá bất thường nhưng bản thân hiện tượng này là một phần trong quá trình sinh sản và phát tán của mối. Một đợt mối từ ngoài bay vào chưa thể chứng minh nhà đang có tổ, vì ánh sáng trong nhà có thể thu hút chúng từ môi trường xung quanh. Ngược lại, nếu mối cánh bay ra từ khe tường, đồ gỗ hoặc một vị trí cố định bên trong, xuất hiện nhiều lần và đi kèm những dấu hiệu khác, gia đình không nên bỏ qua. Lúc này, tìm nguồn xuất hiện và kiểm tra nguy cơ mối trong công trình có ý nghĩa thực tế hơn nhiều so với việc cố lý giải hiện tượng theo hướng may - rủi.