Ai từng bị cướp giật điện thoại ở 3 ĐỊA ĐIỂM này tại Hà Nội? Công an đề nghị liên hệ để xác minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang đề nghị những người từng bị cướp giật tài sản tại một số khu vực trên địa bàn thành phố liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 11/7/2026 tại phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các bị can gồm Nguyễn Thế Mạnh (sinh ngày 22/11/2010, trú tại TDP 8 Trung Văn, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Thắng (sinh ngày 19/3/2008, trú tại số 3A, ngõ 2 Tây Sơn, phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Công an Hà Nội đề nghị những người có liên quan đến các vụ việc trên liên hệ để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngoài vụ án đang được điều tra, các bị can khai nhận còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác tại Hà Nội.

Một vụ xảy ra vào khoảng cuối tháng 6/2026 trên đường Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai. Tài sản bị cướp giật là một chiếc điện thoại iPhone 13 màu xanh. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ đang điều khiển xe Honda Vision khi xảy ra vụ việc.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 5/7/2026 tại đường Trần Phú, phường Hà Đông. Theo lời khai của các bị can, tài sản bị cướp giật trong vụ này là một chiếc điện thoại iPhone 11 của một người đàn ông.

Đáng chú ý, vụ thứ ba xảy ra vào khoảng 1h-2h ngày 13 hoặc 14/7/2026 tại khu vực trước số nhà 8025-BT1, Khu nhà ở Đại Mỗ, phường Đại Mỗ. Tài sản trong vụ việc này là một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám của một người đàn ông.

Như vậy, các vụ việc mà cơ quan công an đang xác minh liên quan đến nhiều loại điện thoại, trong đó có các mẫu iPhone 11, iPhone 13 và iPhone 15 Pro Max. Thời gian xảy ra các vụ việc trải dài từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2026, tại các khu vực Tương Mai, Hà Đông và Đại Mỗ.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại trong các vụ việc nêu trên chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân có thông tin về các vụ việc có thể liên hệ cán bộ thụ lý qua số điện thoại 0333.996.229 để trình báo, cung cấp thông tin và được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người từng bị cướp giật tài sản tại các địa điểm, thời gian và với đặc điểm tài sản nêu trên kiểm tra lại thông tin, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng nếu nhận thấy mình có thể là bị hại trong các vụ việc đang được xác minh.

*Theo Công an Thành Phố Hà Nội