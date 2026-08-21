Vì sao nên thêm một chút giấm vào nồi khi luộc trứng? Nhiều người ước biết sớm hơn

Trứng luộc là món quen thuộc đến mức ít người nghĩ cần thêm bất kỳ nguyên liệu nào vào nồi nước. Tuy nhiên, một mẹo được nhiều người sử dụng là cho một lượng nhỏ giấm vào nước trước hoặc trong khi luộc. Điều đáng nói là tác dụng chính của giấm không phải khiến quả trứng ngon hơn hay đảm bảo trứng không bị nứt. Lợi ích rõ nhất xuất hiện khi vỏ trứng chẳng may đã có vết nứt trong quá trình luộc.

Giúp lòng trắng nhanh đông lại khi trứng bị nứt

Lòng trắng trứng chứa phần lớn là nước cùng nhiều loại protein. Bình thường, các protein này có cấu trúc cuộn lại. Khi gặp nhiệt, chúng biến đổi cấu trúc và liên kết với nhau, khiến phần lòng trắng từ dạng lỏng, trong suốt chuyển sang màu trắng và đông đặc. Ngoài nhiệt độ, môi trường axit cũng có thể làm thay đổi cấu trúc protein trong lòng trắng trứng. Giấm chứa axit axetic, vì vậy việc thêm một lượng nhỏ vào nước luộc có thể hỗ trợ quá trình protein đông tụ ở phần lòng trắng đang rò ra qua vết nứt.

Hiểu đơn giản, nếu quả trứng đang luộc bất ngờ nứt vỏ, lòng trắng gặp nước nóng có giấm sẽ đông lại ở khu vực vết nứt thay vì tiếp tục chảy thành những dải dài ra khắp nồi. Nhờ vậy, quả trứng có thể giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn hơn. Đây là một mẹo đặc biệt hữu ích khi luộc nhiều trứng cùng lúc bởi chỉ cần một vài quả nứt cũng có thể khiến nước luộc đầy những mảng lòng trắng.

Nhưng giấm không phải “bảo hiểm” giúp trứng không nứt

Đây là điểm dễ bị hiểu nhầm nhất. Thêm giấm vào nước không có nghĩa vỏ trứng sẽ trở nên chắc hơn và không thể nứt. Vỏ trứng chủ yếu được cấu tạo từ canxi cacbonat; trên bề mặt còn có rất nhiều lỗ nhỏ. Trứng vẫn có thể nứt khi luộc do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn va vào thành hoặc đáy nồi, các quả trứng va vào nhau khi nước sôi mạnh hoặc do thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Bởi vậy, muốn hạn chế nứt, cách luộc vẫn quan trọng hơn lượng giấm cho vào nồi. Không nên để nước sôi quá dữ khiến trứng liên tục va đập. Nếu lấy trứng lạnh trực tiếp từ tủ lạnh, cũng nên tránh tạo ra sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.

Có phải cho càng nhiều giấm càng tốt?

Không cần thiết. Mục đích chỉ là tạo môi trường có tính axit hơn cho nước luộc, vì vậy không cần đổ quá nhiều. Với một nồi luộc trứng thông thường, có thể bắt đầu với khoảng 1-2 thìa canh giấm. Lượng cụ thể không cần quá cứng nhắc bởi kích thước nồi và lượng nước của mỗi gia đình khác nhau. Giấm trắng là lựa chọn đơn giản vì có mùi và màu tương đối nhẹ. Sau khi luộc, trứng vẫn được bóc bỏ lớp vỏ nên với lượng giấm nhỏ pha trong cả nồi nước, mục đích chính vẫn là hỗ trợ xử lý trường hợp lòng trắng bị rò ra.Ngược lại, không nên vì thấy có tác dụng mà đổ quá nhiều giấm. Axit trong giấm có thể phản ứng với canxi cacbonat của vỏ trứng. Thậm chí, ngâm trứng đủ lâu trong giấm có thể làm lớp vỏ bị hòa tan.

Giấm có giúp trứng luộc dễ bóc vỏ hơn không?

Đây cũng là một lời truyền miệng khá phổ biến, nhưng không nên xem giấm là bí quyết đảm bảo trứng luộc sẽ bóc vỏ dễ dàng.Độ dễ bóc của trứng còn phụ thuộc nhiều vào độ tươi của quả trứng. Theo Exploratorium, trứng rất tươi thường khó bóc hơn. Khi trứng để lâu hơn, khí carbon dioxide dần thoát ra qua các lỗ nhỏ trên vỏ, làm lòng trắng bớt axit và giảm mức độ bám vào lớp màng bên trong. Bởi vậy, nếu mục tiêu duy nhất là luộc trứng để bóc vỏ đẹp, không nên kỳ vọng chỉ cần thêm giấm là giải quyết được hoàn toàn vấn đề. Sau khi trứng chín, có thể chuyển ngay sang nước lạnh. Việc này giúp ngừng quá trình nấu tiếp do nhiệt còn lại, hạn chế lòng trắng trở nên dai và giảm nguy cơ xuất hiện lớp màu xanh xám quanh lòng đỏ khi trứng bị nấu quá lâu.

Tóm lại, thêm một chút giấm vào nồi luộc trứng là mẹo có cơ sở, nhưng tác dụng nên được hiểu đúng. Nó đặc biệt hữu ích khi vỏ trứng chẳng may nứt, giúp phần lòng trắng rò ra đông lại nhanh hơn và hạn chế trứng bị chảy tung trong nồi. Còn để có một mẻ trứng đẹp, người nội trợ vẫn nên chú ý từ khâu chọn trứng không có vết nứt, xếp nhẹ tay vào nồi, tránh để nước sôi quá mạnh và làm nguội trứng sau khi luộc. Một chút giấm chỉ là bước hỗ trợ nhỏ, nhưng đúng lúc lại có thể “cứu” cả quả trứng đang nứt dở.