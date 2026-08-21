Cô gái viral với loạt ảnh “tan làm vẫn xinh”: Sắp sang tuổi 30 chỉ muốn đi làm về sớm, nấu một bữa cơm ngon rồi ăn cùng chồng

Sau một ngày đi làm, khoảnh khắc tan ca với mỗi người lại mang một hình ảnh khác nhau. Có người chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, có người mệt đến mức tóc tai rối bù, cũng có người vẫn giữ được vẻ chỉn chu như lúc bắt đầu ngày mới. Nhưng dù ở trạng thái nào, cảm giác được rời khỏi công việc và trở về nhà vẫn là một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất.

Mới đây, một cô gái bất ngờ viral trên Threads khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc mình đi làm về đến nhà được chồng chụp lại. Trong những bức ảnh ấy, cô luôn xuất hiện với một bó hoa trên tay và nụ cười rạng rỡ. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận của dân mạng. Nhiều người còn đăng ảnh phiên bản tan làm của bản thân với bộ dạng hoàn toàn trái ngược, từ đầu bù tóc rối đến mệt phờ chỉ muốn nằm xuống.

Theo đó, chủ nhân của bài post đang viral này là Huyền Trang, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân mật là Trang “SunF”. Trang giới thiệu bản thân ở đội tuổi U30, quê Bình Định và hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Cô bạn đang làm việc trong lĩnh vực thời trang và đã kết hôn sau 7 năm hẹn hò.

Những bức ảnh tưởng như chỉ ghi lại một khoảnh khắc cuối ngày thực chất cũng phần nào cho thấy nhịp sống của Trang hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ: Công việc yêu thích, những thói quen nhỏ sau giờ làm và một cuộc hôn nhân mà cô dành nhiều sự trân trọng.

Bài đăng của Huyền Trang đang viral trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng viral từ những khoảnh khắc rất bình thường

Trang cho biết cô khá bất ngờ khi bài đăng nhận được nhiều sự chú ý, bởi Threads với cô vốn chỉ là nơi ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên trong cuộc sống. Tần suất đăng bài cũng thường cách nhau khá xa và hoàn toàn không có mục đích thương mại. Do đó, khi nhận được nhiều sự quan tâm, phản ứng đầu tiên của Trang là ngạc nhiên và không kém phần hạnh phúc.

Nói về những bức ảnh tan làm của mình, Trang bày tỏ: “Công việc của mình cũng liên quan đến thời trang nên việc ăn mặc chỉnh chu mỗi ngày cũng là một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình. Về những khoảnh khắc trong ảnh, công việc của hai vợ chồng mình khá linh hoạt. Anh làm kinh doanh và cũng là founder của một brand thời trang nên phần lớn thời gian có thể làm việc tại nhà, thỉnh thoảng mới lên công ty.

Mỗi lần về nhà cứ khoảng 2 - 3 hôm, mình lại mua hoa và chồng sẽ chụp một tấm ảnh lúc mình đi làm về, trên tay là một bó hoa. Những khoảnh khắc rất bình thường như vậy, không ngờ lại được mọi người yêu thích đến thế”.

Sự chú ý của dân mạng cũng khiến những bức ảnh này nhanh chóng trở thành một màn đối chiếu thú vị. Nếu Trang đi làm về vẫn cười tươi, tay cầm bó hoa và quần áo chỉn chu thì nhiều người lại chọn đăng hình ảnh thực tế của chính mình sau một ngày làm việc: tóc rối, khuôn mặt mệt mỏi, thậm chí chỉ còn đủ sức thay đồ rồi nghỉ ngơi.

Trang đón nhận những chia sẻ này khá thoải mái. Cô cho rằng mỗi người có một công việc, hoàn cảnh và nhịp sống khác nhau nên hình ảnh sau giờ làm cũng không thể giống nhau. Với riêng cô, chuyện ăn mặc chỉn chu đã trở thành một thói quen gắn với công việc.

Tuy nhiên, Trang cũng không cho rằng bản thân lúc nào cũng giữ được hình ảnh “tan làm vẫn xinh” như những gì mọi người nhìn thấy trên Threads.

“Nếu hỏi có phải lúc nào cũng “tan làm vẫn xinh” như trong ảnh không? Thì không đâu. Mình nghĩ những gì mọi người nhìn thấy trên Threads chỉ là một vài khoảnh khắc đẹp trong ngày của mình thôi. Thực tế đi làm về cũng có những hôm mệt, tóc tai không còn được như lúc sáng và chỉ muốn thay đồ rồi nghỉ ngơi”, Trang chia sẻ.

Tan làm về nhà Trang luôn được chồng ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ, trên tay cầm theo một bó hoa (Ảnh: NVCC)

Song cũng chính sự khác biệt giữa hình ảnh trên mạng và đời sống thực tế khiến câu chuyện này dễ nhận được đồng cảm. Bởi phía sau chuyện một cô gái đi làm về vẫn chỉn chu không phải một “công thức” đặc biệt, mà đơn giản là cách mỗi người tận hưởng khoảnh khắc trở về nhà sau một ngày của mình.

Với Trang, đó cũng là khoảng thời gian mang lại cảm giác nhẹ nhõm nhất: “Sau một ngày đi làm, dù vui hay mệt, khoảnh khắc được trở về nhà vẫn luôn mang lại cảm giác nhẹ nhõm và bình yên”.

Cô có một nguyên tắc riêng để giữ cảm giác ấy: Không mang những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài về nhà. “Dù ngày hôm đó có mệt đến đâu, khi về nhà mình vẫn cố gắng giữ một nụ cười và không mang những năng lượng tiêu cực ở bên ngoài về nhà. Vì mình nghĩ người thân cũng là những người xứng đáng được mình yêu thương và đối xử nhẹ nhàng nhất”, Trang nói.

Cũng từ đây, câu chuyện về những bức ảnh tan làm mở ra một góc khác trong cách Trang nhìn về việc chăm sóc bản thân. Cô từng trải qua nhiều giai đoạn, từ khi còn là sinh viên, đi làm, khởi nghiệp cùng chồng cho đến cuộc sống hôn nhân. Theo cô, mỗi giai đoạn lại mang đến một cách nhìn khác về bản thân và cả cách mình xuất hiện trong cuộc sống.

“Khi về quê mình lại rất ít khi mặc những trang phục như vậy, và ngược lại khi đi làm sẽ rất chỉnh chu. Trang phục cần phù hợp ở tùy nơi và tùy trường hợp. Mình luôn có một suy nghĩ là khi mình chủ động chăm chút cho diện mạo của bản thân, mình cũng đang thể hiện sự tôn trọng với chính mình và với những người mình gặp. Đôi khi chỉn chu hơn một chút cũng mang đến cho mình sự tự tin, và mở ra những cơ hội hay những điều thuận lợi không ngờ tới”, Trang cho hay.

Sau 30 tuổi, hạnh phúc là một cuộc sống đủ tốt, đủ bình yên

Sau giờ làm, cách Trang “reset” bản thân cũng không quá phức tạp. Người giúp cô tái tạo năng lượng chính là chồng - người cô nhiều lần nhắc đến khi nói về cuộc sống hiện tại.

Trang chia sẻ: “Chồng mình chính là nơi tái tạo năng lượng của mình sau một ngày. Anh ấy yêu mình hơn cả bản thân, có những có khăn, vấp ngã đều là anh ấy nhẹ nhàng an ủi và chia sẻ với mình. Anh học thêm để kể với mình nhiều điều và mình học thêm để hiểu những gì anh chia sẻ. Với mình, yêu bản thân không chỉ là chăm sóc cho mình, mà còn là xây dựng một cuộc sống khiến mình cảm thấy bình yên khi trở về”.

Chia sẻ thêm về hôn nhân của mình, Trang cho biết cả hai từng trải qua những năm tháng cùng nhau khởi nghiệp khá khó khăn. Nhưng khi đi qua hết những khoảnh khắc đó, Trang lại càng cảm thấy biết ơn cuộc sống hiện tại và có những góc nhìn cởi mở hơn khi ở tuổi The 30s.

“Bước đến tuổi 30, mình cảm nhận rõ rằng tuổi trẻ thật sự rất tuyệt vời. Nếu ngày đó 2 vợ chồng mình không dám liều một chút, không bươn chải, không có những lúc lì lợm và cố gắng đến cùng, có lẽ hai vợ chồng mình đã không có được điều kiện cuộc sống như hôm nay.

Vì vậy, nếu hỏi mình có còn đặt nặng chuyện phải thật thành công hay không, thì câu trả lời là có, nhưng định nghĩa về “thành công” của mình đã khác. Ở tuổi 20, mình muốn chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều thứ. Còn bây giờ, nỗ lực duy nhất của chồng và mình là mang lại một cuộc sống đủ tốt, đủ bình yên cho cả hai”, Trang bày tỏ.

Trang và chồng có khoảng 7 năm hẹn hò trước khi kết hôn, cả hai cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng cuộc sống hạnh phúc (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, Trang cho hay cô vẫn muốn làm việc, phát triển và theo đuổi những mục tiêu riêng. Nhưng cô không còn muốn đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo một con số hay danh xưng. Sau những năm tháng đã cùng nhau cố gắng, điều Trang trân trọng hơn cả là hai vợ chồng vẫn còn sức khỏe, còn yêu thương nhau và vẫn có thể cùng nhau bước tiếp.

Cùng với đó, những điều Trang từng mong cầu ở tuổi 20 cũng dần thay đổi. Nếu trước đây cô từng nghĩ hạnh phúc là có tiền để ăn một bữa thật ngon ở một nhà hàng thật xịn, thì hiện tại, niềm vui lại nằm ở những điều giản dị hơn.

Trang nói: “Bây giờ mình lại thấy vui với những điều giản dị hơn rất nhiều. Mình chỉ mong có thể đi làm về sớm, tự tay chuẩn bị một bữa cơm thật ngon rồi hai vợ chồng ngồi ăn với nhau thật ấm áp. Điều mình mong muốn hiện tại không còn là phải có thật nhiều, mà là trở thành một người phụ nữ chu toàn, có công việc mình yêu thích và có thể chăm sóc tốt cho gia đình. Còn mong muốn của chồng mình là có thể trở thành một chỗ dựa đủ vững vàng, cả về tinh thần lẫn tài chính, để mình luôn có không gian được phát triển và làm những điều mình mong muốn”.

Khi được hỏi phụ nữ tuổi 30 nên ưu tiên sự nghiệp, tài chính, tình yêu, gia đình hay chính mình, Trang không cho rằng có một đáp án chung mà mỗi thứ sẽ có một thời điểm riêng. Do đó, mỗi người sẽ tự tìm ra một thứ mà bản thân ưu tiên và tập trung phát triển nó.

(Ảnh: NVCC)

Trong hôn nhân, Trang và chồng cũng không cố gắng tạo ra những điều quá đặc biệt để duy trì sự vui vẻ. Chồng là người nấu ăn, rồi hai người cùng chạy bộ, dọn dẹp nhà cửa, đi cà phê, chụp ảnh và làm nhiều việc cùng nhau.

Cô cho rằng điều giữ cho hai vợ chồng luôn vui vẻ không phải là những màn hẹn hò cầu kỳ mà là khả năng tìm được niềm vui trong những việc bình thường. Trước đây, Trang từng có một clip với chủ đề “trở thành bạn nhậu của chồng” được nhiều người quan tâm, cũng bởi câu chuyện về những thói quen nhỏ trong đời sống vợ chồng.

“Mục tiêu của 2 vợ chồng mình có trước khi tiến đến hôn nhân, vậy nên sau kết hôn, quan niệm về một cuộc sống hạnh phúc vẫn không thay đổi. Mình chọn quan điểm "Tương kính như tân". Với mình yêu nhau, kết hôn chỉ là bắt đầu, sau kết hôn là chặng đường dài của sự yêu thương, trách nhiệm cần 2 vợ chồng giữ được "tâm" để những ngày tháng về sau có thể yêu thương và trân trọng nhau như ngày đầu”, Trang nói.

Chia sẻ thêm về điều này, Trang bày tỏ: “Còn để một người phụ nữ vừa xây dựng gia đình, vừa có thể giữ được cuộc sống và những niềm vui riêng, mình nghĩ điều quan trọng nhất là có một người đồng hành thực sự ủng hộ mình. Gia đình, con cái thì vẫn cần được chăm sóc, công việc thì vẫn phải làm, tình cảm vẫn phải được vun vén, và một người phụ nữ không thể một mình làm tốt tất cả mọi thứ mà không có sự chia sẻ từ người bên cạnh.

Mình may mắn vì chồng luôn ủng hộ những điều mình muốn làm, và hai vợ chồng cùng chia sẻ những công việc trong cuộc sống. Nhờ vậy, mình có thể vừa chăm sóc gia đình, vừa theo đuổi công việc và những điều mình yêu thích”.