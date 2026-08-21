Kiểm tra đột xuất kho hàng, phát hiện hàng trăm sản phẩm nhập lậu, thu giữ lô hàng trị giá hơn 126 triệu đồng

Trong đợt cao điểm kiểm tra từ ngày 25/6-29/7, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi Cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra 12 vụ, phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng.

Một trong những vụ việc đáng chú ý được phát hiện tại một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn phường Long Trường, TP.HCM.Cụ thể, Đoàn kiểm tra thuộc Đội QLTT số 9 phối hợp với UBND phường Long Trường và Công an phường Long Trường kiểm tra đột xuất địa điểm này, phát hiện và tạm giữ 375 chai mỹ phẩm, tổng trị giá hơn 126 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, số mỹ phẩm trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và hồ sơ, tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm. Hàng hóa cũng không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định.

Qua xác minh và làm việc, Đội QLTT số 9 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên báo cáo lãnh đạo Chi cục QLTT TP.HCM để chuyển hồ sơ cùng tang vật cho Công an phường Long Trường tiếp tục điều tra, xác minh dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Theo hồ sơ vụ việc, tổng trị giá hàng hóa liên quan được xác định là hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó 126 triệu đồng là trị giá hàng hóa vi phạm bị tạm giữ và 2,8 tỷ đồng là trị giá hàng hóa đã được bán trên sàn thương mại điện tử. Số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 2,2 tỷ đồng.

Qua các vụ việc, lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, trong đó chú trọng các điểm kinh doanh và hoạt động bán hàng trên môi trường thương mại điện tử, nhằm kịp thời phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu và hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cổng thông tin Chi Cục Quản lý thị trường TP.HCM