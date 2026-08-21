Vì sao nên đặt 1 chiếc đũa gỗ lên miệng nồi khi nước đang sôi?

Trong lúc nấu ăn, không ít người từng gặp cảnh nước trong nồi đang sôi bỗng nổi bọt rồi trào ra ngoài, khiến mặt bếp vừa bẩn vừa mất công lau dọn. Đặc biệt khi luộc mì, nấu pasta hay các món chứa nhiều tinh bột, tình trạng này càng dễ xảy ra. Một mẹo nhỏ được nhiều người truyền tai nhau là đặt một chiếc đũa gỗ ngang miệng nồi. Tưởng chỉ là thao tác đơn giản nhưng mẹo này lại có công dụng hữu ích, có thể giúp hạn chế tình trạng nước sôi trào ra ngoài.

Giúp hạn chế nước sôi trào ra ngoài

Khi nước sôi, nhiệt làm nước hình thành các bong bóng hơi. Với những món chứa nhiều tinh bột, protein hoặc các chất tạo bọt, các bong bóng này dễ kết hợp với nhau tạo thành một lớp bọt dày trên bề mặt. Khi lượng bọt ngày càng nhiều và dâng cao, chúng có thể tràn qua miệng nồi. Lúc này, một chiếc đũa gỗ đặt ngang trên miệng nồi có thể tạo ra một “rào cản” nhỏ. Khi lớp bọt dâng lên và tiếp xúc với bề mặt gỗ, các bong bóng có thể bị phá vỡ, khiến lớp bọt khó tiếp tục dâng cao trong một khoảng thời gian. Nhờ đó, nước trong nồi có thể chậm trào ra ngoài hơn, giúp người nấu có thêm thời gian để hạ lửa hoặc điều chỉnh nhiệt độ.

Vì sao lại là chất liệu gỗ?

Không phải ngẫu nhiên mà mẹo này thường sử dụng dụng cụ bằng gỗ. Gỗ là vật liệu dẫn nhiệt kém, vì vậy chiếc đũa không nóng lên nhanh như dụng cụ bằng kim loại khi đặt trên miệng nồi. Bề mặt gỗ cũng có khả năng làm gián đoạn lớp bọt đang hình thành. Khi bong bóng tiếp xúc với bề mặt này, chúng có thể vỡ thay vì tiếp tục liên kết và tạo thành lớp bọt lớn hơn. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần đặt đũa gỗ là nước sẽ không bao giờ trào. Đây chỉ là một mẹo hỗ trợ và hiệu quả còn phụ thuộc vào lượng nước, loại thực phẩm, kích thước nồi cũng như mức nhiệt đang sử dụng.

Mẹo này đặc biệt hữu ích khi luộc mì, pasta

Mẹo đặt đãu lên miệng nồi nước đang sôi có thể phát huy tác dụng khá rõ khi nấu những món dễ tạo nhiều bọt. Chẳng hạn, lúc luộc mì hoặc pasta, tinh bột từ thực phẩm hòa vào nước có thể khiến nước tạo bọt nhiều hơn bình thường. Nếu để lửa lớn liên tục, lớp bọt nhanh chóng dâng lên và tràn khỏi miệng nồi. Đặt một chiếc đũa gỗ ngang nồi có thể giúp làm chậm quá trình này. Tuy nhiên, nếu thấy bọt đã dâng quá cao, gia chủ vẫn nên giảm nhiệt hoặc tạm thời nhấc nồi khỏi bếp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mẹo nhỏ này.

Không chỉ chống trào, còn giúp bớt thời gian lau dọn bếp

Một lợi ích dễ nhận thấy nhất của mẹo này chính là giúp hạn chế tình trạng nước sôi tràn xuống mặt bếp. Với bếp từ hoặc bếp điện, nước và thức ăn trào ra ngoài không chỉ gây mất vệ sinh mà còn khiến việc vệ sinh sau khi nấu trở nên mất thời gian. Đặc biệt, những loại nước luộc có nhiều tinh bột sau khi khô thường để lại lớp cặn khá rõ trên mặt bếp. Vì vậy, nếu có thể hạn chế ngay từ đầu, việc dọn dẹp sau khi nấu cũng nhẹ nhàng hơn.

Lưu ý: đừng quên hạ lửa khi nước sôi quá mạnh

Dù mẹo đặt đũa gỗ khá tiện lợi, đây không phải “chiêu” có thể ngăn nước trào trong mọi trường hợp. Nếu nồi quá nhỏ, lượng nước quá nhiều hoặc bếp đang để nhiệt quá cao, nước vẫn có thể vượt qua chiếc đũa và tràn ra ngoài. Cách đơn giản và hiệu quả hơn vẫn là không đổ nước quá đầy nồi, sử dụng nồi có kích thước phù hợp và giảm nhiệt khi nước bắt đầu sôi mạnh. Khi luộc thực phẩm dễ tạo bọt, nên quan sát nồi thường xuyên thay vì để lửa lớn trong thời gian dài. Ngoài ra, đũa gỗ dùng để đặt lên nồi cũng cần sạch sẽ, khô ráo và không bị nứt, bong tróc.