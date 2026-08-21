Một phụ nữ bỗng phát hiện mình sở hữu căn hộ 196m2 và một người chồng cô không hề biết suốt 10 năm

Cô Hoàng, sống tại quận Long Gang, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc mới đây đã tra ra những thông tin cá nhân kỳ lạ trên trang web chính thức của Trung tâm Đăng ký Bất động sản thành phố. Vụ việc không chỉ khiến bản thân cô mà cả dư luận cũng hoang mang.

Bán nhà mới phát hiện "tai bay họa gió"

Cô Hoàng vốn có một căn nhà tại thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Quản. Ngày 1 tháng 8, khi đăng nhập vào cổng thông tin Trung tâm Đăng ký Bất động sản Đông Quản để làm thủ tục bán nhà, cô giật mình khi thấy kết quả tra cứu bất động sản cá nhân:

Tại một dự án ở làng Dương Ốc, thị trấn Đại Lĩnh Sơn, cô đứng tên sở hữu một căn hộ diện tích 196,37 m². Người thụ hưởng và người thế chấp là cô và một người đàn ông họ Trương. Số CCCD đăng ký chính là của cô. Khoản nợ thế chấp lên tới 1,33 triệu NDT (khoảng 5,1 tỷ VNĐ) . Khi cô hỏi Trung tâm Đăng ký Bất động sản thị trấn Đại Lĩnh Sơn thì được báo rằng cô và ông Trương có quan hệ vợ chồng.

Theo bảng kết quả tra cứu do cô Hoàng cung cấp, ngày đăng ký bất động sản là 03/06/2016; thời hạn thế chấp kéo dài từ 01/03/2016 đến 01/03/2046.

Bất ngờ "có thêm" một căn nhà, một khoản nợ và một người chồng khiến cô Hoàng rất hoang mang. Cô vừa sợ thông tin cá nhân bị mạo danh để vay nợ bất hợp pháp, vừa lo tài sản không rõ nguồn gốc sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Ngày 3 tháng 8, cô gọi điện đến Trung tâm Đăng ký Bất động sản Đông Quản và đường dây nóng dịch vụ công để tìm cách giải quyết. Ngày 5 tháng 8, cô tiếp tục liên hệ với Trung tâm Đăng ký Bất động sản thị trấn Đại Lĩnh Sơn và ngân hàng cho vay. Phía ngân hàng kiểm tra và phản hồi rằng dưới tên cô không hề có khoản vay nào, căn hộ thế chấp kia cũng không liên quan đến cô.

Cô Hoàng cho biết: "Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng, ngân hàng không cung cấp thông tin liên lạc của ông Trương. Ngân hàng nói ông Trương không sống tại Đông Quản và sẽ liên hệ làm việc với ông ấy, bảo tôi kiên nhẫn chờ đợi."

Cô Hoàng đã tìm mọi cách để xác minh sau phát hiện kỳ lạ

Nhân viên xác nhận là trường hợp duy nhất, đã báo cáo điều tra

Trong suốt hơn 10 ngày sau đó, cô Hoàng nhiều lần đăng nhập lại hệ thống nhưng thông tin cá nhân vẫn chưa được sửa đổi. Ngày 17 tháng 8, cô từ Thâm Quyến đến Trung tâm Đăng ký Bất động sản thị trấn Đại Lĩnh Sơn để làm rõ lý do vì sao mình lại "bị mua nhà, bị mắc nợ và bị kết hôn".

Ảnh minh họa

Sau khi nắm được sự việc, một nhân viên tại đây thừa nhận đây là lỗi do hệ thống. Người này giải thích, mười mấy năm trước cơ quan đăng ký bất động sản từng nâng cấp và thay đổi hệ thống. Vợ của ông Trương trùng tên với cô Hoàng, nên có thể thời điểm đó dữ liệu số CCCD đã bị nhập sai. Tuy nhiên, thông tin trên hồ sơ giấy của bất động sản này thì hoàn toàn chính xác. Ngày 22 tháng 8, ông Trương và đại diện ngân hàng sẽ đến để phối hợp giải quyết.

Về câu hỏi tại sao sự cố thông tin chính thức của cá nhân lại "râu ông nọ chắp cằm bà kia" này lại kéo dài suốt 10 năm và liệu có còn "cô Hoàng thứ hai" nào khác hay không, vị nhân viên trả lời phóng viên rằng cho đến nay mới chỉ ghi nhận trường hợp của cô Hoàng. Đơn vị đã phản hồi sự việc lên Trung tâm Đăng ký Bất động sản thành phố Đông Quản để tiến hành điều tra xem sự cố xuất hiện ở khâu nào.

Nguồn: HK01