Phát hiện mùi khét trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Mùi khét trong nhà có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn thức ăn cháy, thiết bị điện quá nóng, ổ cắm hoặc dây dẫn gặp sự cố, vật liệu nằm sát nguồn nhiệt, thậm chí một đám cháy đang âm ỉ ở vị trí khó quan sát. Vì vậy, nếu chưa xác định được nguyên nhân, gia đình không nên chỉ mở cửa cho hết mùi rồi tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Việc đầu tiên: Quan sát nhanh xem có dấu hiệu cháy hay không

Khi bất ngờ ngửi thấy mùi khét, trước tiên, mọi người hãy dừng việc đang làm và quan sát nhanh xung quanh để xem có khói, tia lửa hoặc ngọn lửa xuất hiện hay không. Có thể kiểm tra những vị trí thường sử dụng điện và nguồn nhiệt như bếp, ổ cắm, dây điện, bảng điện cùng các thiết bị đang hoạt động. Nếu mùi khét xuất hiện ngay sau khi bật điều hòa, bình nóng lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy giặt hoặc một thiết bị nào đó, nên ngừng sử dụng thiết bị này. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ nên thực hiện khi khu vực vẫn an toàn. Không nên tháo ổ điện, mở thiết bị hoặc đưa tay chạm thử vào nơi đang có khói, tia lửa hay dấu hiệu quá nhiệt. Nếu đã nhìn thấy khói hoặc ngọn lửa đang phát triển, lúc này không nên mất thời gian cố tìm chính xác nguồn phát ra mùi khét. Hãy báo cho những người trong nhà, ưu tiên thoát ra nơi an toàn và gọi 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nếu nghi ngờ mùi khét đến từ điện thì sao?

Các thiết bị và hệ thống điện là một trong những vị trí cần đặc biệt chú ý khi trong nhà xuất hiện mùi khét không rõ nguyên nhân. Ổ cắm tiếp xúc không tốt, dây dẫn bị hư hỏng, thiết bị quá tải hoặc linh kiện bên trong gặp sự cố đều có thể sinh nhiệt. Khi nhiệt độ tăng cao, lớp nhựa cách điện hoặc các vật liệu xung quanh có thể nóng lên và tạo ra mùi khét.

Nếu xác định được một thiết bị cụ thể đang có dấu hiệu bất thường, nên ngừng sử dụng. Trường hợp nghi ngờ xảy ra sự cố điện và có thể tiếp cận cầu dao một cách an toàn, nên ngắt nguồn điện tại khu vực liên quan hoặc ngắt cầu dao tổng. Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng là không dùng nước để dập đám cháy liên quan đến thiết bị điện khi chưa cắt nguồn điện. Việc này có thể tạo thêm nguy cơ điện giật.

Sau khi đã ngắt điện, cũng không nên lập tức bật trở lại chỉ để kiểm tra xem mùi khét còn hay không. Nếu mùi xuất phát từ ổ cắm, dây dẫn hoặc thiết bị mà chưa xác định được nguyên nhân, tốt hơn hết nên để thợ điện hoặc kỹ thuật viên kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Đừng chỉ mở cửa cho hết mùi rồi bỏ qua

Khi mùi khét còn nhẹ và chưa nhìn thấy khói, phản ứng của nhiều người là mở cửa sổ, bật quạt cho thông thoáng rồi cho rằng vấn đề đã được giải quyết. Thực tế, mùi biến mất không đồng nghĩa với nguyên nhân gây ra nó cũng đã biến mất. Chẳng hạn, một ổ cắm bị lỏng hoặc tiếp xúc kém có thể nóng lên trong thời gian thiết bị hoạt động. Sau khi rút thiết bị hoặc tắt nguồn, nhiệt độ giảm xuống và mùi khét cũng dần nhạt đi. Tuy nhiên, vấn đề ở ổ cắm vẫn còn và có thể tái diễn trong lần sử dụng tiếp theo. Do đó, sau khi tình huống đã an toàn, nên kiểm tra xem có ổ cắm đổi màu, nhựa bị biến dạng, dây điện hư hỏng, phích cắm nóng bất thường hoặc thiết bị nào vừa hoạt động trước khi mùi xuất hiện hay không.

Nếu không tìm thấy nguyên nhân nhưng mùi khét liên tục quay trở lại, đặc biệt ở cùng một khu vực, không nên tiếp tục sử dụng điện như bình thường mà cần nhờ người có chuyên môn kiểm tra.

Cẩn thận khi mùi khét xuất hiện vào ban đêm

Mùi khét xuất hiện khi cả gia đình đang ngủ càng cần được chú ý bởi nhiều thiết bị vẫn có thể hoạt động trong đêm như điều hòa, tủ lạnh, bộ phát Wi-Fi, thiết bị sạc hoặc bình nóng lạnh nếu chưa được tắt. Nếu tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi khét, không nên chủ quan nằm lại để chờ xem mùi có tự hết hay không. Hãy đánh thức những người khác trong nhà, kiểm tra nhanh xem có khói hoặc lửa và xác định liệu khu vực có còn an toàn hay không. Đặc biệt, nếu khói đã xuất hiện, ưu tiên là thoát ra ngoài thay vì cố cứu đồ đạc hoặc đi sâu vào nhà tìm nguồn cháy.

Nếu mùi giống mùi gas thì cần xử lý khác

Không phải mùi bất thường nào trong nhà cũng đến từ dây điện hoặc thiết bị bị cháy. Nếu nghi ngờ có rò rỉ gas, cần đặc biệt thận trọng với những thứ có khả năng tạo tia lửa. Trong tình huống này, không nên bật hoặc tắt công tắc điện, bật quạt điện hay sử dụng các thiết bị điện tại khu vực nghi có khí gas. Nếu có thể thực hiện an toàn, hãy khóa van bình gas, mở cửa để thông thoáng tự nhiên và nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực. Nếu mùi gas đậm, không xác định được vị trí rò rỉ hoặc cảm thấy tình huống không an toàn, không nên ở lại để tự tìm nguyên nhân. Hãy rời khỏi nhà và liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc lực lượng chức năng từ nơi an toàn.

Khi nào cần rời khỏi nhà ngay?

Không phải cứ thoáng ngửi thấy một chút mùi khét là phải lập tức sơ tán. Nếu vừa làm cháy thức ăn và biết chắc nguồn mùi đến từ chiếc nồi trước mặt, tình huống rõ ràng khác với việc mùi khét đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách hoặc phòng ngủ. Điều đáng lo hơn là những trường hợp không xác định được nguồn mùi, mùi ngày càng nặng, có khói, tia lửa, tiếng nổ lách tách, ổ cắm hoặc thiết bị nóng bất thường hay ngọn lửa đã xuất hiện. Khi đám cháy đã phát triển và không thể xử lý an toàn bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ, không nên cố ở lại để tìm nguyên nhân hoặc cứu tài sản. Hãy cảnh báo những người khác, nhanh chóng thoát ra ngoài và gọi 114.

Tóm lại, khi phát hiện mùi khét bất thường trong nhà, việc đầu tiên là quan sát nhanh để xác định có dấu hiệu cháy hay không, đồng thời chú ý đến những thiết bị vừa hoạt động. Nếu nghi ngờ sự cố điện và điều kiện cho phép, hãy ngắt nguồn điện an toàn. Còn khi đã xuất hiện khói, lửa hoặc tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, ưu tiên quan trọng nhất luôn là đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi lực lượng chức năng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo