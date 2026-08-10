Không cần xịt thuốc diệt côn trùng, thử đặt 4 thứ này ở góc bếp khiến gián chạy xa: Gia đình nào cũng có sẵn

Khi nhìn thấy gián, phản ứng đầu tiên của nhiều người là chộp lấy dép và tìm cách đập tiêu diệt chúng. Nếu gián xuất hiện với số lượng lớn, thuốc xịt diệt côn trùng thường được xem là giải pháp nhanh chóng. Tuy nhiên, thuốc diệt côn trùng có thể khiến nhiều gia đình lo ngại, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Bả diệt gián dạng gel thường an toàn hơn nếu được đặt đúng vị trí, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu trẻ em hoặc vật nuôi vô tình ăn phải.

Trong trường hợp này, một số nguyên liệu có mùi đặc trưng có thể được sử dụng như biện pháp hỗ trợ, giúp làm giảm khả năng gián xuất hiện ở những khu vực nhất định trong nhà.

1. Hành tây

Gián thường có xu hướng tránh những nơi có mùi hăng nồng. Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo ra mùi đặc trưng, không chỉ gây cay mắt cho con người mà còn có thể khiến gián khó chịu. Có thể cắt hành tây thành từng lát mỏng rồi đặt tại những khu vực gián thường lui tới như góc tủ, mép bồn rửa, khu vực dưới bếp hoặc phía sau tủ lạnh.

Tuy nhiên, hành tây nhanh bay mùi và dễ bị hỏng. Vì vậy, nên thay mới sau mỗi một đến hai ngày. Không nên để hành tây trong nhà quá lâu, bởi thực phẩm bị thối có thể thu hút thêm côn trùng.

2. Vỏ dưa chuột

Sau khi ăn dưa chuột, phần vỏ có thể được tận dụng thay vì bỏ đi. Mùi đặc trưng của vỏ dưa chuột được cho là có thể khiến gián tránh xa một số khu vực. Vỏ dưa chuột có thể được đặt gần bồn rửa, góc bếp, trong tủ hoặc những nơi thường phát hiện gián. Khi vỏ bị khô hoặc mất mùi, cần thay bằng phần vỏ mới.

Dù đây là cách đơn giản và ít tốn kém, hiệu quả thường chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế các biện pháp kiểm soát gián chuyên nghiệp khi số lượng gián quá nhiều.

3. Vỏ cam, chanh và bưởi

Vỏ của các loại quả họ cam quýt chứa tinh dầu, trong đó có limonene, tạo ra mùi thơm đặc trưng. Mùi hương này có thể giúp hạn chế một số loại côn trùng xuất hiện trong không gian sống. Sau khi ăn cam, chanh hoặc bưởi, có thể thu gom phần vỏ, phơi khô rồi cho vào túi vải nhỏ. Đặt túi ở góc tủ, ngăn kéo hoặc những khu vực cần hạn chế côn trùng.

Khi mùi hương phai đi, nên thay phần vỏ mới. Cách làm này có ưu điểm là dễ thực hiện, tận dụng được rác thải nhà bếp và không tạo ra mùi hóa chất nồng nặc.

4. Bạc hà

Mùi bạc hà tươi mát, dễ chịu với nhiều người nhưng có thể khiến gián tránh xa. Gia chủ có thể trồng một vài chậu bạc hà ở ban công, bệ cửa sổ hoặc gần cửa ra vào để hỗ trợ hạn chế gián xâm nhập.

Ngoài ra, tinh dầu bạc hà cũng có thể được pha loãng với nước và xịt tại những vị trí gián thường xuất hiện. Không nên sử dụng tinh dầu quá đậm đặc, đồng thời cần tránh để dung dịch tiếp xúc với da, mắt, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Chỉ xua đuổi, không xử lý tận gốc

Các loại mùi hương kể trên chủ yếu có tác dụng xua đuổi, không tiêu diệt gián. Nếu chỉ đặt hành tây, vỏ dưa chuột, vỏ cam chanh hoặc bạc hà, gián có thể rời khỏi khu vực này nhưng chuyển sang phòng khách, phòng ngủ hoặc một vị trí khác trong nhà.

Để kiểm soát gián hiệu quả hơn, có thể kết hợp nhiều biện pháp:

- Giữ khu vực bếp sạch sẽ, không để thức ăn thừa và nước đọng qua đêm.

- Bảo quản thực phẩm trong hộp kín và đổ rác thường xuyên.

- Bịt các khe nứt, kẽ hở quanh đường ống nước, chân tường và cửa ra vào.

- Sử dụng bẫy hoặc bả diệt gián đúng hướng dẫn, đặt ở nơi trẻ nhỏ và thú cưng không thể tiếp cận.

- Thay mới các nguyên liệu tạo mùi khi chúng đã khô, mất mùi hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Mùi hương tự nhiên có thể là giải pháp hỗ trợ, nhưng việc loại bỏ nguồn thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn mới là yếu tố quan trọng để hạn chế gián quay trở lại.

Theo Aboluowang