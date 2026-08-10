Từng không tiết kiệm nổi, tôi thử tự động chuyển 300.000 đồng mỗi tuần: Đến nay đã có 11,4 triệu mà không thấy áp lực

Tôi từng nghĩ mình không phải người có khả năng tiết kiệm.

Thu nhập của tôi không quá thấp, cũng không phải gánh những khoản nợ lớn. Thế nhưng, tháng nào tình trạng tài chính cũng gần giống nhau: Đầu tháng nhận lương, giữa tháng bắt đầu cân đối, cuối tháng tài khoản chỉ còn một khoản rất nhỏ.

Nhiều lần, tôi quyết tâm phải thay đổi. Tôi đặt mục tiêu mỗi tháng tiết kiệm 3 triệu đồng, có tháng còn mạnh dạn chuyển thẳng 5 triệu đồng sang tài khoản khác ngay khi vừa nhận lương.

Nhưng chỉ sau khoảng hai tuần, tiền sinh hoạt bắt đầu thiếu.

Khi thì có một đám cưới phát sinh, khi lại phải sửa xe, mua đồ gia đình hoặc đóng một khoản phí không nằm trong kế hoạch. Cuối cùng, tôi lại chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm về để chi tiêu.

Cảm giác rút chính khoản tiền mình vừa cố gắng để dành khiến tôi khá thất vọng. Sau vài lần như vậy, tôi dần tin rằng tiết kiệm có lẽ chỉ phù hợp với những người có thu nhập cao hoặc khả năng kiểm soát chi tiêu rất tốt.

Cô bạn nói: "Đừng tiết kiệm theo tháng, thử chia nhỏ theo tuần"

Trong một lần trò chuyện với một người bạn thân, tôi vô tình than rằng mình không thể tiết kiệm nổi dù tháng nào cũng đặt mục tiêu.

Cô ấy hỏi tôi đang tiết kiệm bằng cách nào.

Tôi kể rằng thường chờ đến cuối tháng, còn bao nhiêu thì chuyển sang tài khoản tiết kiệm. Một số tháng quyết tâm hơn, tôi chuyển trước một khoản lớn ngay sau ngày nhận lương, nhưng rồi vẫn phải lấy ra dùng.

Nghe xong, cô ấy nói: "Cậu đừng bắt đầu bằng vài triệu đồng. Thử cài tự động chuyển 300.000 đồng mỗi tuần xem sao. Khoản tiền đủ nhỏ để không thấy áp lực nhưng nếu duy trì lâu, nó cũng không còn nhỏ nữa".

Ban đầu, tôi không thực sự tin.

Tôi tính nhanh, 300.000 đồng mỗi tuần chỉ tương đương khoảng 1,2-1,5 triệu đồng mỗi tháng. Với tôi lúc ấy, đây chưa phải một mục tiêu tiết kiệm đáng kể.

Tôi vẫn quen nghĩ rằng muốn có tiền thì phải tiết kiệm vài triệu đồng mỗi tháng. Nếu chỉ chuyển vài trăm nghìn đồng, phải chờ rất lâu mới thấy kết quả.

Nhưng cô bạn nói một câu khiến tôi thay đổi suy nghĩ: "Cậu đang không tiết kiệm được đồng nào. Vậy thì 300.000 đồng mỗi tuần vẫn tốt hơn một mục tiêu 5 triệu đồng nhưng tháng nào cũng thất bại".

Nghe khá thẳng, nhưng đúng.

Tối hôm đó, tôi mở ứng dụng ngân hàng, tạo một tài khoản riêng và cài lệnh tự động chuyển 300.000 đồng vào một ngày cố định mỗi tuần.

Tôi quyết định thử trong ba tháng. Nếu thấy cuộc sống quá khó khăn, tôi sẽ dừng lại.

300.000 đồng là mức tiền tôi gần như không nhận ra đã mất đi

Tuần đầu tiên, khi nhận được thông báo tài khoản bị trừ 300.000 đồng, tôi vẫn có chút tiếc.

Tôi nghĩ đến những thứ có thể mua bằng khoản tiền đó: Vài bữa sáng, một lần đi ăn với bạn bè hoặc một món đồ nhỏ đang muốn mua.

Nhưng sau vài ngày, tôi nhận ra việc thiếu đi 300.000 đồng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Tôi vẫn ăn uống bình thường, vẫn đổ xăng, thanh toán hóa đơn và thỉnh thoảng đi cà phê. Tôi không phải nhịn ăn, không cần từ chối mọi cuộc gặp gỡ và cũng không phải kiểm tra số dư tài khoản liên tục.

Dường như khi tiền đã được chuyển sang tài khoản khác, tôi tự động điều chỉnh cách chi tiêu mà không cần ép buộc bản thân.

Có tuần, tôi bớt gọi đồ ăn một lần. Có tuần, tôi bỏ qua một món đồ mua theo cảm hứng. Có tuần, tôi đơn giản là tiêu ít hơn vài chục nghìn đồng mỗi ngày.

Những thay đổi ấy nhỏ đến mức tôi gần như không cảm thấy mình đang sống tiết kiệm.

Trước đây, khi đặt mục tiêu tiết kiệm 3-5 triệu đồng mỗi tháng, tôi luôn có cảm giác ngân sách sinh hoạt bị cắt mất một phần lớn. Còn với 300.000 đồng mỗi tuần, số tiền được chia nhỏ nên áp lực cũng giảm đi rất nhiều.

Tiền được chuyển đi trước khi tôi kịp tìm lý do để tiêu

Điểm hiệu quả nhất của phương pháp này không nằm ở con số 300.000 đồng, mà ở việc tiền được chuyển hoàn toàn tự động.

Trước đây, tôi thường đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm. Nhưng khi tiền vẫn còn trong tài khoản, tôi luôn tìm được một lý do hợp lý để tiêu.

Một món đồ đang giảm giá được xem là cơ hội tiết kiệm. Một bữa ăn ngon được xem là phần thưởng sau tuần làm việc vất vả. Một cuộc gặp bạn bè được xem là khoản chi cần thiết cho các mối quan hệ.

Khoản tiền ban đầu tôi định để dành cứ thế bị chia nhỏ và biến mất.

Sau khi cài lệnh tự động, tôi không còn phải đưa ra quyết định mỗi tuần. Đến đúng ngày, ngân hàng tự chuyển 300.000 đồng sang tài khoản riêng.

Tôi coi khoản này giống như tiền điện, tiền nước hoặc phí điện thoại: Một khoản phải thanh toán định kỳ. Chỉ khác là người nhận tiền vẫn là tôi của tương lai.

Vì không phải chủ động bấm nút chuyển tiền, tôi cũng không có cơ hội trì hoãn hoặc tự thương lượng rằng tuần này chi tiêu nhiều, tuần sau sẽ tiết kiệm bù.

Từ ba tháng thử nghiệm, tôi tiếp tục duy trì mà gần như quên mất

Ba tháng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Khi kiểm tra tài khoản, tôi thấy mình đã tích lũy được gần 4 triệu đồng. Đây chưa phải số tiền lớn, nhưng là lần đầu tiên tôi duy trì được việc tiết kiệm liên tục mà không phải rút tiền ra giữa chừng.

Quan trọng hơn, tôi không cảm thấy cuộc sống bị thiếu thốn.

Tôi vẫn mua những thứ cần thiết, vẫn có tiền cho các hoạt động giải trí và không phải từ bỏ toàn bộ sở thích cá nhân. Tôi chỉ hạn chế bớt một số khoản chi ngẫu hứng mà trước đây thậm chí không nhận ra.

Sau ba tháng, tôi không tắt lệnh tự động như dự định ban đầu mà tiếp tục để nó hoạt động.

Dần dần, tôi không còn chú ý đến thông báo chuyển tiền mỗi tuần. Tôi quen với việc tài khoản sinh hoạt có ít hơn 300.000 đồng và tự cân đối các khoản còn lại.

Khoản tiết kiệm cứ âm thầm tăng lên mà không cần tôi phải liên tục kiểm tra hay thúc ép bản thân.

Đến khi nhìn lại, tôi đã có 11,4 triệu đồng

Ảnh: NVCC

Gần đây, tôi mở tài khoản tiết kiệm để kiểm tra và khá bất ngờ khi số dư đã đạt 11,4 triệu đồng.

Tính ra, tôi đã thực hiện 38 lần chuyển tiền, mỗi lần 300.000 đồng.

Đây không phải một khoản tiền đủ để mua nhà, mua xe hay thay đổi ngay lập tức tình hình tài chính. Nhưng với một người từng nhiều tháng không tiết kiệm nổi đồng nào như tôi, 11,4 triệu đồng là một kết quả rất đáng vui.

Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là con số trong tài khoản, mà là cách số tiền ấy được tạo ra.

Tôi không phải trải qua những tháng sống quá chật vật. Tôi không cắt bỏ hoàn toàn các cuộc vui, không nhịn ăn uống và cũng không ngày nào cũng ám ảnh với việc phải chi ít hơn.

Mỗi tuần, tài khoản chỉ giảm đi 300.000 đồng. Khoản tiền đủ nhỏ để không làm đảo lộn cuộc sống nhưng sau nhiều tháng lại tạo thành một số tiền rõ ràng.

Nếu không cài tự động, rất có thể 300.000 đồng ấy đã được dùng cho một vài lần đặt đồ ăn, một món đồ giảm giá hoặc những khoản chi mà sau đó chính tôi cũng không nhớ nổi.

Chi tiêu của tôi không bị ảnh hưởng nhiều như từng lo lắng

Trước khi bắt đầu, tôi từng sợ rằng việc mất đi 300.000 đồng mỗi tuần sẽ khiến cuối tháng khó khăn hơn.

Nhưng thực tế, tổng chi tiêu thiết yếu của tôi gần như không thay đổi. Tôi vẫn trả đầy đủ tiền nhà, điện nước, ăn uống, đi lại và các khoản cần thiết.

Phần bị điều chỉnh chủ yếu là những khoản chi linh hoạt.

Tôi bắt đầu suy nghĩ thêm vài giây trước khi đặt một món đồ. Tôi tận dụng thực phẩm có sẵn trước khi gọi đồ ăn. Tôi cũng giảm bớt những giao dịch nhỏ được thực hiện chỉ vì tiện tay.

Tôi không ghi chép từng nghìn đồng, nhưng dần biết ưu tiên khoản nào cần thiết và khoản nào có thể bỏ qua.

Có lẽ trước đây, trong ngân sách của tôi vốn đã tồn tại nhiều khoản chi không thực sự quan trọng. Khi 300.000 đồng được chuyển đi trước, tôi tự động loại bỏ chúng mà không cảm thấy mình bị tước mất điều gì.

Tôi nhận ra tiết kiệm không cần bắt đầu bằng một con số lớn

Trước đây, tôi thường coi tiết kiệm là một cuộc kiểm tra ý chí.

Tôi cho rằng phải để dành được ít nhất 20-30% thu nhập thì mới đáng gọi là tiết kiệm. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi liên tục đặt mục tiêu quá cao, sau đó thất bại và mất động lực.

Cách làm cô bạn giới thiệu khiến tôi hiểu rằng một kế hoạch tài chính tốt không phải kế hoạch nghe thật ấn tượng, mà là kế hoạch mình có thể duy trì đủ lâu.

300.000 đồng mỗi tuần không khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng tôi đã duy trì được nó trong 38 tuần và có 11,4 triệu đồng thật trong tài khoản.

Trong khi đó, những kế hoạch tiết kiệm 3-5 triệu đồng trước đây thường chỉ tồn tại được nửa tháng.

Tôi chưa có ý định tăng ngay hạn mức. Có thể trong tương lai, khi thu nhập tốt hơn, tôi sẽ nâng lên 350.000 hoặc 400.000 đồng mỗi tuần. Nhưng hiện tại, tôi vẫn muốn giữ con số giúp mình cảm thấy thoải mái.

Bởi tôi hiểu rằng lý do kế hoạch này thành công chính là nó không khiến tôi cảm thấy đang bị trừng phạt vì phải tiết kiệm.

11,4 triệu đồng chưa nhiều, nhưng niềm vui và cảm giác an tâm là thật

Tôi dự định giữ khoản tiền này làm quỹ dự phòng và tiếp tục để lệnh chuyển tự động hoạt động.

11,4 triệu đồng chưa thể bảo đảm cho tôi trước mọi rủi ro. Nhưng nếu xe hỏng, cần đi khám bệnh hoặc phát sinh một khoản chi đột xuất, tôi đã có một số tiền nhỏ để xoay xở thay vì lập tức vay mượn.

Quan trọng hơn, tôi không còn nghĩ mình là người không thể tiết kiệm.

Tôi chỉ từng chọn sai cách: Đặt mục tiêu quá lớn, chờ đến cuối tháng mới để dành và phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí.

Cô bạn không đưa cho tôi một bí quyết làm giàu. Cô ấy chỉ gợi ý chia mục tiêu thành một khoản đủ nhỏ và để ngân hàng thực hiện nó đều đặn thay mình.

Nhưng chính cách đơn giản ấy đã giúp tôi đi từ chỗ tháng nào cũng không còn tiền đến việc sở hữu khoản tiết kiệm 11,4 triệu đồng.

Số tiền không quá lớn, nhưng tôi vẫn thấy vui mỗi khi nhìn vào tài khoản. Bởi nó chứng minh rằng tiết kiệm không nhất thiết phải là một cuộc sống kham khổ.

Đôi khi, chỉ cần âm thầm chuyển 300.000 đồng sang tương lai mỗi tuần, rồi kiên trì đủ lâu, chúng ta cũng có thể tạo ra một khoản tiền khiến chính mình bất ngờ.