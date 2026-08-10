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Học sinh Cần Thơ đạt HCV quốc tế được thưởng 150 triệu đồng

| | Sống

Cần Thơ chi ngân sách thưởng học sinh đạt huy chương vàng quốc tế sẽ nhận mức thưởng lên đến 150 triệu đồng, học sinh có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT từ 35 điểm trở lên cũng sẽ được thưởng 5 triệu đồng.

Ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cần Thơ cho biết, HĐND Thành phố vừa ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ, khuyến khích giáo dục trên địa bàn, áp dụng từ ngày 30/7/2026.

Theo đó, ngân sách Cần Thơ chi khen thưởng để lệ tinh thần học tập của học sinh, học viên học các trường trên địa bàn. Với học sinh thi Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật quốc tế đoạt giải Nhất hoặc Huy chương Vàng sẽ được thưởng 150 triệu đồng; đạt giải Nhì hoặc Huy chương Bạc được thưởng 130 triệu đồng. Mức thưởng cho giải Ba hoặc Huy chương Đồng là 110 triệu đồng, và giải Khuyến khích hoặc giải Tư là 90 triệu đồng.

Học sinh dự thi lớp 10 tại Cần Thơ năm 2026.

Ở phạm vi khu vực, với cuộc thi Olympic châu Á, học sinh đạt giải Nhất hoặc Huy chương Vàng nhận mức thưởng 120 triệu đồng; giải Nhì hoặc Huy chương Bạc được thưởng 100 triệu đồng; giải Ba hoặc Huy chương Đồng nhận 80 triệu đồng và giải Khuyến khích hoặc giải Tư là 60 triệu đồng.

Đối với các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, mức khen thưởng là 110, 90, 60 và 30 triệu đồng cho học sinh đạt các giải tương ứng Nhất, Nhì, Ba và Tư. Đối với giải tập thể được thưởng bằng 2 lần thưởng cho cá nhân nhận giải tương ứng.

Với học sinh thi tốt nghiệp THPT , nếu đạt tổng điểm 4 môn từ 35 điểm trở lên sẽ được thưởng 5 triệu đồng/học sinh; mức thưởng 20 triệu đồng cho học sinh đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của thành phố, thủ khoa đầu vào của trường đại học, hoặc khoa đào tạo.

Ở cấp thành phố, học sinh đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi được thưởng 1,3 triệu đồng. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt nhận 1,1 triệu, 1 triệu và 800.000 đồng.

Bên cạnh việc khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao, Cần Thơ cũng thông qua mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh yếu thế; khen thưởng với giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên đạt các danh hiệu...

Theo Hoà Hội

Tiền Phong

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