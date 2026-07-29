5 khoản càng tiết kiệm càng dễ thiệt: Người sống tối giản thực sự không bao giờ cắt giảm

Khi mới bắt đầu sống tối giản, nhiều người thường đặt mục tiêu cắt giảm càng nhiều khoản chi càng tốt. Họ hạn chế mua quần áo, ít ăn ngoài, trì hoãn thay đồ dùng, thậm chí từ chối cả những nhu cầu chính đáng chỉ để nhìn thấy số dư tài khoản tăng lên.

Nhưng tối giản không phải là cuộc thi xem ai chịu khổ giỏi hơn.

Người sống tối giản thực sự không cắt giảm mọi thứ một cách máy móc. Họ chỉ loại bỏ những khoản chi không tạo ra giá trị, đồng thời giữ lại tiền cho những điều quan trọng nhất.

1. Chi phí chăm sóc sức khỏe

Khám sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh, mua thuốc đúng chỉ định hay chăm sóc răng miệng là những khoản không nên trì hoãn chỉ vì muốn tiết kiệm.

Một lần kiểm tra sớm có thể giúp phát hiện vấn đề trước khi nó trở nên nghiêm trọng và tốn kém hơn. Ngược lại, việc cố chịu đau, tự mua thuốc hoặc bỏ qua những dấu hiệu bất thường có thể khiến số tiền phải chi sau này lớn hơn nhiều.

Người sống tối giản có thể không mua thêm một chiếc áo, nhưng họ không tiếc tiền cho một cơ thể khỏe mạnh. Bởi sức khỏe không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền mà còn quyết định khả năng làm việc, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống.

2. Thực phẩm có chất lượng phù hợp

Tối giản trong ăn uống không đồng nghĩa với việc chọn món rẻ nhất.

Người sống tối giản thường giảm đồ ăn chế biến sẵn, đồ uống theo trào lưu và những bữa ăn ngoài không cần thiết. Tuy nhiên, họ vẫn ưu tiên thực phẩm tươi, đủ dinh dưỡng và phù hợp với sức khỏe.

Một bữa cơm đơn giản với rau, trứng, thịt hoặc cá có thể không cầu kỳ nhưng vẫn cần đảm bảo chất lượng. Cắt giảm dinh dưỡng để tiết kiệm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm sức đề kháng và phát sinh thêm chi phí y tế.

Tiết kiệm đúng là giảm sự dư thừa, không phải giảm chất lượng của từng bữa ăn.

3. Những món đồ được sử dụng hằng ngày

Giày dép, đệm ngủ, ghế làm việc, nồi chảo, thiết bị điện hay đồ bảo hộ là những món được sử dụng thường xuyên. Nếu chọn sản phẩm quá rẻ, người dùng có thể phải chịu sự bất tiện mỗi ngày hoặc liên tục mua mới vì đồ nhanh hỏng.

Người sống tối giản thường mua ít hơn nhưng cân nhắc kỹ hơn. Họ không nhất thiết chọn món đắt nhất, mà chọn sản phẩm bền, an toàn và phù hợp với tần suất sử dụng.

Một chiếc đệm tốt có thể dùng nhiều năm. Một đôi giày vừa chân giúp việc đi lại dễ chịu hơn. Một thiết bị tiết kiệm điện có thể giảm chi phí vận hành trong thời gian dài.

Đôi khi, chi nhiều hơn ở thời điểm mua lại chính là cách tiết kiệm bền vững nhất.

4. Những khoản giúp tiết kiệm thời gian

Không ít người cho rằng thuê người dọn nhà, mua máy rửa bát, đi taxi khi cần thiết hay sử dụng dịch vụ giao hàng là lãng phí. Nhưng với người sống tối giản, thời gian cũng là một nguồn tài sản cần được quản lý.

Một khoản chi giúp tiết kiệm vài giờ mỗi tuần có thể đáng giá nếu thời gian đó được dùng để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, làm thêm hoặc học một kỹ năng mới.

Tất nhiên, không phải dịch vụ tiện lợi nào cũng cần thiết. Điều quan trọng là đánh giá xem khoản tiền đó có thực sự giải phóng thời gian và giảm áp lực hay chỉ phục vụ sự tiện tay nhất thời.

Sống tối giản không chỉ là bớt đồ, mà còn là bớt những công việc khiến cuộc sống trở nên quá tải.

5. Quỹ dự phòng và bảo vệ tương lai

Khoản tiền quan trọng nhất của người sống tối giản đôi khi lại là khoản không được tiêu ngay.

Quỹ khẩn cấp, tiền bảo hiểm phù hợp, khoản tiết kiệm hưu trí hay ngân sách dành cho những biến cố bất ngờ đều giúp một người duy trì cuộc sống ổn định khi thu nhập bị gián đoạn.

Người sống tối giản hiểu rằng sự an tâm không đến từ việc sở hữu thật nhiều đồ, mà đến từ khả năng tự bảo vệ mình trước những tình huống không thể dự đoán.

Vì vậy, họ có thể giảm tiền mua sắm, giải trí hoặc nâng cấp thiết bị, nhưng vẫn đều đặn dành một phần thu nhập cho tương lai.

Tối giản không phải là tiêu ít, mà là tiêu có lựa chọn

Một người có thể sở hữu rất ít đồ nhưng vẫn kiệt sức vì luôn ám ảnh với việc tiết kiệm. Ngược lại, một người vẫn chi tiền cho sức khỏe, thực phẩm, sự tiện nghi và trải nghiệm cần thiết nhưng vẫn đang sống tối giản nếu những khoản chi đó có mục đích rõ ràng.

Tối giản thực sự không bắt đầu bằng câu hỏi: "Tôi còn có thể cắt khoản nào nữa?".

Nó bắt đầu bằng câu hỏi: "Khoản chi nào thực sự giúp cuộc sống của tôi tốt hơn?".

Khi trả lời được câu hỏi đó, chúng ta sẽ biết điều gì nên bỏ và điều gì tuyệt đối không nên tiết kiệm.