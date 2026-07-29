Vì sao gửi tiết kiệm cùng một số tiền nhưng tiền lãi nhận được lại khác nhau?

Nhiều người cho rằng chỉ cần gửi cùng một số tiền thì tiền lãi sẽ giống nhau. Tuy nhiên, thực tế, hai người cùng gửi 100 triệu đồng vẫn có thể nhận về khoản lãi khác nhau. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến.

Lãi suất không giống nhau

Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến số tiền lãi.

Mỗi ngân hàng áp dụng một biểu lãi suất riêng theo từng kỳ hạn và từng thời điểm. Ngoài ra, nhiều ngân hàng còn có mức lãi suất khác nhau giữa gửi tại quầy và gửi online hoặc áp dụng ưu đãi cho một số nhóm khách hàng.

Chỉ cần mức lãi suất chênh lệch 0,3-0,5 điểm %/năm, số tiền lãi sau một năm đã có thể khác biệt đáng kể.

Kỳ hạn gửi và thời điểm gửi khác nhau

Ngay cả khi cùng gửi một số tiền, việc lựa chọn kỳ hạn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khoản lãi nhận được.

Thông thường, kỳ hạn dài sẽ có lãi suất cao hơn kỳ hạn ngắn. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Người gửi khi lãi suất đang ở mức cao sẽ nhận được khoản lãi lớn hơn người gửi cùng số tiền vào thời điểm lãi suất giảm.

Cách nhận lãi cũng ảnh hưởng đến số tiền thực nhận

Người gửi tiết kiệm có thể lựa chọn nhận lãi cuối kỳ, nhận lãi hàng tháng hoặc nhận lãi trước.

Trong đó, nhận lãi cuối kỳ thường mang lại mức sinh lời cao hơn vì toàn bộ số tiền được giữ nguyên trong suốt thời gian gửi. Ngược lại, nếu nhận lãi trước hoặc nhận lãi định kỳ, khoản lãi sẽ được chi trả sớm nên mức lãi suất áp dụng thường thấp hơn.

Rút trước hạn có thể khiến tiền lãi giảm mạnh

Đây là trường hợp nhiều người gặp phải.

Nếu tất toán sổ tiết kiệm trước ngày đáo hạn, phần lớn ngân hàng sẽ không tính lãi theo mức lãi suất kỳ hạn đã cam kết mà áp dụng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ thời gian gửi. Vì vậy, dù đã gửi nhiều tháng, số tiền lãi thực nhận vẫn có thể rất thấp so với kỳ vọng.

Có tái tục hay không cũng tạo ra chênh lệch

Sau khi đáo hạn, nhiều người lựa chọn tái tục để cả gốc và lãi tiếp tục được gửi sang kỳ mới. Khi đó, khoản lãi của kỳ trước sẽ được nhập vào gốc và tiếp tục sinh lãi ở kỳ tiếp theo. Trong khi đó, nếu rút lãi sau mỗi kỳ hoặc không tái tục, tổng số tiền tích lũy trong dài hạn sẽ thấp hơn.

Không chỉ nhìn vào lãi suất

Lãi suất là yếu tố quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định số tiền lãi nhận được.

Kỳ hạn gửi, thời điểm gửi, hình thức gửi, cách nhận lãi, việc rút trước hạn hay tái tục sổ tiết kiệm đều có thể tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, trước khi gửi tiết kiệm, người gửi nên cân nhắc toàn bộ các yếu tố này thay vì chỉ so sánh mức lãi suất được niêm yết.