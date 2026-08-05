20 điều tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn đống tiền

Có những việc tưởng như rất hợp lý, thậm chí được nhiều người truyền tai nhau nhưng nếu nhìn kỹ lại, chúng có thể khiến bạn chi nhiều hơn, lãng phí hơn hoặc bỏ lỡ những giá trị lớn hơn. Dưới đây là 20 ví dụ rất quen thuộc.

1. Mua thêm chỉ để được miễn phí vận chuyển

Tiết kiệm được 20.000 đồng tiền ship nhưng lại bỏ thêm vài trăm nghìn cho một món đồ vốn không định mua. Nếu không thật sự cần, đây không phải tiết kiệm mà là chi thêm để có cảm giác mình đang lời.

2. Thấy giảm giá là mua ngay

Một món đồ giảm 50% vẫn là 100% số tiền phải bỏ ra nếu bạn không có nhu cầu. Khuyến mãi chỉ giúp bạn tiết kiệm khi đó là món đồ vốn đã nằm trong kế hoạch mua sắm.

3. Mua theo combo vì "rẻ hơn"

Hai tặng một, mua càng nhiều càng rẻ. Nghe rất hấp dẫn, nhưng nếu dùng không hết hoặc hết hạn sử dụng thì khoản tiết kiệm ban đầu nhanh chóng biến thành lãng phí.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Mua chai lớn vì giá tính theo đơn vị thấp hơn

Điều này chỉ đúng nếu bạn dùng hết. Không ít thực phẩm, mỹ phẩm hay đồ gia dụng bị bỏ dở vì quá lâu mới dùng xong.

5. Đi siêu thị khi đang đói

Khi bụng đói, não bộ có xu hướng đưa ra quyết định mua sắm cảm tính hơn. Danh sách ban đầu chỉ có vài món, nhưng hóa đơn lúc thanh toán thường dài hơn nhiều.

6. Chạy theo mọi chương trình săn sale

Bạn có thể tiết kiệm được vài chục nghìn đồng, nhưng lại mất hàng giờ để canh livestream, săn mã, so giá. Đôi khi, thứ bạn đánh đổi chính là thời gian.

7. Mua đồ quá rẻ

Một chiếc áo nhanh hỏng, một chiếc nồi chống dính bong tróc sau vài tháng hay đôi giày xuống cấp chỉ sau vài lần sử dụng đều có thể khiến bạn phải mua lại sớm hơn dự kiến. Giá rẻ chưa chắc là chi phí thấp.

Ảnh minh hoạ Pinterest

8. Cố dùng đồ đã hỏng thay vì sửa hoặc thay mới

Một chiếc tủ lạnh tiêu tốn nhiều điện, xe máy ít được bảo dưỡng hay điều hòa hoạt động kém hiệu quả có thể khiến chi phí vận hành ngày càng cao.

9. Không khám sức khỏe định kỳ để tiết kiệm tiền

Một khoản khám định kỳ có thể giúp phát hiện sớm vấn đề sức khỏe. Đợi đến khi bệnh nặng hơn mới điều trị thường tốn kém hơn rất nhiều.

10. Bỏ qua những khoản chi để phòng ngừa rủi ro

Nhiều người sẵn sàng dành hàng giờ để săn mã giảm giá vài chục nghìn đồng, nhưng lại ngần ngại chi tiền cho những khoản giúp giảm thiểu rủi ro tài chính trong tương lai. Chỉ đến khi sự cố xảy ra, họ mới nhận ra có những khoản chi nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp mình bớt áp lực hơn rất nhiều.

11. Luôn chọn món rẻ nhất

Món rẻ nhất chưa chắc phù hợp nhất. Đôi khi bạn phải mua lại hoặc thay thế sớm hơn vì chất lượng không đáp ứng nhu cầu.

12. Tự làm tất cả để tiết kiệm

Có những việc hoàn toàn nên tự làm. Nhưng cũng có những việc nếu thuê đúng người sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí sửa sai.

Ảnh minh hoạ Pinterest

13. Mua nhiều đồ ăn để "dự trữ"

Cuối cùng một phần thực phẩm hết hạn hoặc bị quên trong tủ lạnh. Tiền tiết kiệm được từ chương trình khuyến mãi không bù nổi phần lãng phí.

14. Đăng ký rất nhiều thẻ thành viên để săn ưu đãi

Ưu đãi khiến bạn quay lại mua nhiều hơn, chứ không phải tiêu ít hơn. Không ít người chi tiêu chỉ để đủ điều kiện nhận quà hoặc tích điểm.

15. Đi nhiều nơi chỉ để săn giá rẻ

Từ siêu thị này sang cửa hàng khác, từ app này sang app khác chỉ để tiết kiệm vài chục nghìn đồng. Nếu phải mất thêm cả tiếng đồng hồ và phát sinh chi phí đi lại, khoản "tiết kiệm" ấy đôi khi không còn đáng nữa.

16. Cố dùng hết mọi thứ dù không còn phù hợp

Một đôi giày mòn đế, chiếc ghế văn phòng xuống cấp hay chiếc nệm quá cũ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khiến bạn tốn thêm những khoản chi khác về sau.

Ảnh minh hoạ Pinterest

17. Không dám đầu tư vào việc học

Tiết kiệm được một khoản học phí trước mắt, nhưng cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nâng cao kỹ năng, tăng thu nhập hoặc chuyển sang công việc tốt hơn. Đây là khoản "tiết kiệm" có chi phí cơ hội rất lớn.

18. Luôn trì hoãn việc bảo dưỡng

Xe máy, ô tô, điều hòa hay các thiết bị điện tử đều có tuổi thọ nhất định. Một lần bảo dưỡng đúng lúc thường rẻ hơn rất nhiều so với việc phải sửa chữa lớn hoặc thay mới.

19. Chỉ nhìn vào giá mua mà quên tính tổng chi phí sử dụng

Một món đồ rẻ nhưng tốn điện, nhanh hỏng hoặc phải thay linh kiện liên tục đôi khi đắt hơn nhiều so với sản phẩm có giá cao hơn lúc ban đầu. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên nên nhìn vào tổng chi phí sở hữu, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết.

20. Cắt giảm mọi khoản khiến bản thân vui vẻ

Không uống cà phê với bạn bè, không đi du lịch, không dành tiền cho sở thích... để tiết kiệm. Nếu việc cắt giảm quá cực đoan khiến bạn nhanh chóng chán nản rồi "chi bù" sau đó, kế hoạch tiết kiệm cũng khó duy trì lâu dài.

Tiết kiệm không phải là chi ít nhất, mà là chi đúng chỗ

Nhiều người dành rất nhiều thời gian để tiết kiệm vài chục nghìn đồng tiền ship, nhưng lại không để ý đến những khoản chi lớn hơn như lãi vay, phí trả chậm, thực phẩm bỏ phí hay việc nâng cấp lối sống quá nhanh.

Vì vậy, trước khi tự hào rằng mình vừa "tiết kiệm được" một khoản tiền, hãy thử tự hỏi: Nếu không có chương trình khuyến mãi hay tâm lý sợ bỏ lỡ, mình có sẵn sàng bỏ tiền cho món đồ này không?

Quản lý tài chính cá nhân không phải là cố gắng cắt giảm mọi khoản chi. Đó là biết đâu là khoản nên tiết kiệm và đâu là khoản đáng để đầu tư. Khi phân biệt được hai điều này, bạn không chỉ giữ lại nhiều tiền hơn mà còn sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn trong dài hạn.