90% người nướng thịt bằng nồi chiên không dầu đều mắc lỗi này nên thịt bị khô

Nồi chiên không dầu đã trở thành trợ thủ quen thuộc trong nhiều căn bếp nhờ sự tiện lợi và khả năng chế biến món ăn nhanh chóng. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng thịt sau khi nướng bị khô, cứng, mất nước, dù đã ướp rất kỹ. Nhiều người cho rằng nguyên nhân nằm ở công thức ướp, nhưng theo các đầu bếp, lỗi phổ biến nhất lại đến từ cách làm nóng và thời gian nướng.

Cho thịt vào nồi ngay từ đầu là sai lầm nhiều người mắc phải

Không ít người có thói quen xếp thịt vào nồi rồi mới bật máy. Cách làm này khiến thịt phải tiếp xúc với nhiệt tăng dần trong thời gian dài, nước ngọt bên trong dễ bị thất thoát trước khi bề mặt kịp se lại.

Thay vào đó, nên làm nóng nồi chiên khoảng 3-5 phút ở nhiệt độ 180-200 độ C trước khi cho thịt vào. Khi gặp nhiệt cao ngay từ đầu, bề mặt miếng thịt sẽ nhanh chóng săn lại, giúp giữ nước bên trong, nhờ đó thành phẩm mềm và mọng hơn.

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Không nên nướng một lần ở nhiệt độ quá cao

Một sai lầm khác là đặt nhiệt độ 200 độ C trong suốt quá trình nướng với mong muốn thịt nhanh chín.

Thực tế, nhiệt quá cao trong thời gian dài sẽ khiến phần ngoài khô cứng, trong khi phần bên trong chưa kịp chín đều. Đối với các loại thịt như ba chỉ, nạc vai hay sườn, nên chia quá trình nướng thành hai giai đoạn.

Ở lần đầu, nướng khoảng 170-180 độ C để thịt chín từ từ. Khi thịt gần đạt, mới tăng lên 190-200 độ C trong vài phút cuối để bề mặt vàng đẹp và hơi xém cạnh.

Đừng quên lật mặt và phết thêm nước ướp

Nhiều người chỉ nướng một mặt rồi lấy ra ngay, hoặc lật thịt nhưng không bổ sung thêm phần nước ướp còn lại.

Theo các đầu bếp, sau khoảng một nửa thời gian nướng, nên mở nồi, lật mặt thịt và phết thêm một lớp nước ướp hoặc hỗn hợp dầu ăn pha mật ong. Việc này giúp bề mặt không bị khô, đồng thời tạo màu vàng óng và hương thơm hấp dẫn.

Nếu nướng thịt có nhiều nạc, có thể phết thêm một ít dầu ăn hoặc bơ lạt để tăng độ ẩm cho món ăn.

Không cắt thịt ngay sau khi lấy ra khỏi nồi

Đây là bước nhiều người thường bỏ qua.

Ngay sau khi nướng, phần nước ngọt vẫn đang tập trung bên trong miếng thịt. Nếu cắt ngay, nước sẽ chảy ra ngoài khiến thịt nhanh khô.

Tốt nhất nên để thịt nghỉ khoảng 5 phút trước khi thái. Khoảng thời gian này giúp nước thịt phân bố trở lại đều khắp thớ thịt, nhờ đó miếng thịt mềm, mọng và giữ được vị ngọt tự nhiên.

Một vài mẹo giúp thịt nướng bằng nồi chiên không dầu ngon hơn

Không cắt miếng thịt quá mỏng vì rất dễ bị khô.

Không xếp thịt chồng lên nhau để nhiệt lưu thông đều.

Nếu nướng nhiều, nên chia thành nhiều mẻ thay vì nhồi kín giỏ chiên.

Với thịt ba chỉ hoặc nạc vai, nên ướp ít nhất 2 giờ hoặc để qua đêm trong ngăn mát để gia vị thấm sâu hơn.

Có thể lót giấy nến hoặc giấy bạc đục lỗ để hạn chế nước sốt chảy xuống đáy nhưng vẫn đảm bảo luồng khí nóng lưu thông.

Chỉ cần thay đổi một vài thao tác nhỏ, đặc biệt là làm nóng nồi trước khi nướng và điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, món thịt nướng bằng nồi chiên không dầu sẽ giữ được độ mềm, mọng nước và thơm ngon không kém nướng bằng than hay lò nướng truyền thống.