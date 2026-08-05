Nước mắt của biển: Chiếc drone vô tình ghi lại khoảnh khắc giữa đại dương khiến chúng ta phải lặng người

Đoạn video ghi lại cảnh cá heo mẹ thương tiếc con non đã chết, bơi cùng con vật nhỏ trong khi được bao quanh bởi một đàn cá heo gồm 14 con khác đến thể hiện sự hỗ trợ đã viral trên mạng, khiến bất kỳ ai xem cũng phải xúc động.

Tin buồn này được chia sẻ bởi Geographe Marine Research, một tổ chức bảo tồn và nghiên cứu của Úc theo dõi các quần thể cá heo dọc theo bờ biển Tây Úc. Nhóm này đã theo dõi Fraggle, một con cá heo cái đã sinh con hai tuần trước đó.

Đoạn clip do drone của Viện nghiên cứu hải dương đăng tải

Mùa đông ở Úc rơi vào khoảng thời gian này trong năm và các nhà nghiên cứu đã biết trước rằng khả năng sống sót của một cá heo sơ sinh sẽ không chắc chắn trong những điều kiện như vậy.

Fraggle đã mất tổng cộng bốn con non trước con này và nhóm nghiên cứu đã hy vọng rằng cuối cùng nó sẽ thành công.

Cá heo mẹ cõng xác con "đưa tang" và đàn cá hộ tống xung quanh

Con non đang cho thấy các dấu hiệu thở nhanh, được gọi là thở gấp, điều này mang lại rất ít hy vọng sống sót và các nhà nghiên cứu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất trong một thời gian. Việc cá heo bơi trong khi mang theo những con non đã chết của chúng là điều phổ biến, trong một khung cảnh giống như nghi thức để tang.

Một trường hợp tương tự đã được ghi lại ở Hy Lạp, nơi một con cá heo mẹ mũi chai được nhìn thấy đang đau buồn vì con non đã chết của nó ở Vịnh Amvrakikos, với các chuyên gia đưa ra hướng dẫn về cách công chúng nên phản ứng trước những lần nhìn thấy như vậy. Thời gian để tang có thể kéo dài trong nhiều ngày, cho đến khi cá heo mẹ cuối cùng thả con non ra và quay trở lại tìm kiếm thức ăn.

Các sự kiện diễn ra tại Cửa sông Leschenault, gần Bunbury ở Tây Úc, một khu vực là nơi sinh sống của một quần thể cá heo nhỏ, nơi tỷ lệ sống sót của cá heo sơ sinh đã rất thấp.

Điều làm cho khung cảnh thậm chí còn cảm động hơn là Fraggle không cô đơn trong khoảnh khắc khó khăn này. Bơi phía sau nó một chút, kín đáo nhưng đều đặn, 14 con cá heo đã bơi cùng nó, một dấu hiệu cho thấy mối liên kết mạnh mẽ mà những loài động vật cực kỳ thông minh này hình thành với nhau.

Khoảnh khắc này đã được ghi lại trên thước phim drone bởi Geographe Marine Research.