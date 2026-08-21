Shipper yêu cẩu chuyển khoản gấp 730k vào tài khoản ViBBank 564362459 trước 17h, người đàn ông lập tức kiểm tra và phát hiện điều bất thường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, một người đàn ông trên địa bàn vừa kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường khi nhận được cuộc gọi của người tự xưng là shipper, yêu cầu chuyển khoản thanh toán cho một đơn hàng dù hàng thực tế chưa được giao.

Theo đó, khoảng 16h33 ngày 18/8/2026, anh T.A.T., trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0834784055. Người gọi nói giọng Bắc, tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo đang giao đơn hàng mà anh T. đã đặt trước đó.

Do mặt hàng cần phải thử mới biết có phù hợp hay không, anh T. đề nghị lùi thời gian thanh toán. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, một số điện thoại khác là 0778340630 tiếp tục gọi điện, yêu cầu anh chuyển tiền trước 17h cùng ngày. Đối tượng sau đó gửi cho anh T. số tài khoản tại VIB mang tên NGUYEN MANH HUNG, số tài khoản 564362459, đồng thời yêu cầu thanh toán số tiền 730.000 đồng.

Tin nhắn của đối tượng giả danh shipper gửi khi điện thoại thông báo giao đơn hàng và yêu cầu thanh toán gấp. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Điều khiến anh T. bất ngờ là thông tin về mặt hàng cũng như số tiền mà người tự xưng là shipper cung cấp hoàn toàn trùng khớp với đơn hàng anh đã đặt tại một cửa hàng trên Facebook.

Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh T. không chuyển tiền mà chủ động kiểm tra, xác minh lại thông tin. Qua đó, anh phát hiện gói hàng thực tế chưa được giao đến nhà. Trong khi đó, đơn hàng mới được đặt trước đó một ngày và theo thời gian giao hàng thông thường, phải mất từ 2-4 ngày mới được vận chuyển đến nơi.

Nếu không kịp thời kiểm tra, anh T. cho rằng bản thân rất có thể đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo, bởi người gọi biết chính xác thông tin về đơn hàng, tên sản phẩm và số tiền cần thanh toán.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh nhân viên giao hàng, đặc biệt trong trường hợp đối tượng nắm được thông tin chi tiết về đơn mua sắm và yêu cầu chuyển khoản gấp.

Người dân khi nhận được yêu cầu thanh toán cần chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng mua hàng, liên hệ trực tiếp với cửa hàng hoặc đơn vị vận chuyển qua các kênh chính thức. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do người lạ cung cấp khi chưa xác minh rõ ràng.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin mua hàng, hạn chế công khai số điện thoại, địa chỉ, mã đơn hàng hoặc các thông tin liên quan trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.