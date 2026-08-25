Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ, nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng xin dừng nhận hỗ trợ

Sáng 25/8, chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Lê Viết Hồng Anh (19 tuổi, trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng) gửi lời cảm ơn đến mọi người đã yêu thương, chia sẻ khi gia đình gặp biến cố.

Hồng Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới các cô bác, anh chị, bạn bè, cộng đồng mạng và các Mạnh Thường Quân đã yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ em và gia đình trong thời gian qua.

Lê Viết Hồng Anh và bà nội 76 tuổi xúc động khi nhận được nhiều sẻ chia, hỗ trợ khi gia đình gặp biến cố.

Nam sinh cho biết, đến nay những khó khăn của gia đình đã được giải quyết ổn thỏa, các khoản nợ cũng đã được thanh toán đầy đủ. Vì vậy, em xin phép không nhận thêm bất kỳ khoản hỗ trợ nào.

Hồng Anh mong rằng, nếu mọi người vẫn muốn giúp đỡ, những tấm lòng ấy có thể được dành cho các hoàn cảnh khác đang gặp khó khăn và cần sự chung tay của cộng đồng.

“Con thật sự biết ơn và trân trọng từng sự giúp đỡ, từng lời động viên mà mọi người đã dành cho con. Ơn nghĩa này con sẽ luôn ghi nhớ”, Hồng Anh chia sẻ.

Lê Viết Hồng Anh hứa sẽ cố gắng học tập, sống cho nên người.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 30/7, cha mẹ Hồng Anh là ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh không may qua đời trong một vụ tai nạn điện. Hồng Anh cùng em 11 tuổi bỗng chốc mồ côi.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ Hồng Anh còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank Chi nhánh Quảng Nam. Khoản vay trước đây từng tham gia bảo hiểm nhưng đã dừng sau năm đầu tiên. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là căn nhà của gia đình và khoản vay đã chuyển thành nợ quá hạn.

Sau khi nam sinh có đơn kiến nghị xin khoan, giãn nợ, mới đây Ngân hàng Sacombank đã quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 đồng, giữ lại ngôi nhà cho hai anh em cùng người bà 76 tuổi.