Vé concert BIGBANG vừa hết, vé máy bay ra Hà Nội đã vọt lên 4 triệu/chiều

Ngày 17/8, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN HANOI chính thức mở bán đợt General Sale dành cho khán giả đại chúng. Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ số vé còn lại trên hệ thống đã được mua hết, khép lại hành trình mở bán với kết quả sold out cả hai đêm diễn.

Trước đó, sức nóng của concert đã được thể hiện ngay từ những vòng bán đầu tiên. Ngày 13/8, đợt ưu tiên dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership ghi nhận khoảng 60.000 người xếp hàng trực tuyến; toàn bộ quỹ vé ưu tiên, với mức giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng, được bán hết sau khoảng 2 giờ. Đến ngày 14/8, lượng người chờ trong đợt dành cho chủ thẻ VPBank Mastercard tăng lên gần 120.000 lượt. Đợt General Sale ngày 17/8 tiếp tục nhanh chóng lấp đầy những vị trí cuối cùng.

Vé concert đã hết, người hâm mộ lại lo một khoản khác

Nếu với khán giả Hà Nội, việc sở hữu vé concert có thể xem như đã hoàn thành phần khó nhất, thì với nhiều V.I.P ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, hành trình đến với BIGBANG mới chỉ bắt đầu.

Hai đêm diễn của nhóm sẽ diễn ra vào 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là điểm dừng nằm trong chặng đầu của world tour 2026-2027, diễn ra sau Singapore và trước Sydney.

Hai đêm diễn của nhóm sẽ diễn ra vào 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Ngay sau khi lịch trình tour được công bố, thị trường hàng không đã bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Từ tháng 6, khi thông tin BIGBANG tới Hà Nội được xác nhận, một số khảo sát thị trường đã ghi nhận giá vé máy bay cuối tháng 10 tăng, trong khi nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng tại Hà Nội cũng sớm tăng theo.

Đến thời điểm concert chính thức sold out, bài toán di chuyển càng trở nên đáng chú ý. Với những khán giả bay từ TP.HCM ra Hà Nội, khoảng thời gian 24-26/10 gần như là “khung giờ vàng” khi nhu cầu tập trung vào hai ngày diễn và ngày trở về sau concert.

Giá vé máy bay dịp concert dao động từ 1,5 - 4 triệu đồng mỗi chiều

Khảo sát giá vé trực tuyến cho hành trình TP.HCM (SGN) - Hà Nội (HAN) trong khoảng thời gian diễn ra concert BIGBANG cho thấy mức giá có sự chênh lệch đáng kể giữa các hãng, ngày bay và hạng vé. Với thời điểm cận concert, một chiều bay có giá từ hơn 1,5 triệu đồng, trong khi những lựa chọn cao hơn có thể lên tới 4 triệu đồng hoặc hơn.

Vietnam Airlines: Một chiều từ khoảng 1,6 - 4 triệu đồng

Trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines, chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 24/10/2026 hiện có giá khoảng 1,6 - 4 triệu đồng cho các lựa chọn hạng Phổ thông. Trong khi đó, chiều Hà Nội - TP.HCM ngày 26/10 được hiển thị ở mức khoảng 2,2 - 4 triệu đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí.

Giá vé máy bay của Vietnam Airlines dao động khoảng 1,6 - 4 triệu đồng/chiều. Ảnh chụp màn hình

Mức giá trên được ghi nhận tại thời điểm khảo sát và có thể thay đổi tùy tình trạng chỗ, hạng vé cũng như thời điểm hành khách đặt vé.

Vietjet: Giá vé chiều về có thể lên tới 3,6 triệu đồng

Vietjet cũng khai thác đường bay TP.HCM - Hà Nội với nhiều chuyến trong ngày. Theo giá hiển thị trên hệ thống của hãng, vé một chiều TP.HCM - Hà Nội ngày 24/10 hiện dao động khoảng 1,5 - 2,9 triệu đồng, trong khi chiều Hà Nội - TP.HCM ngày 26/10 ở mức khoảng 2,5 - 3,6 triệu đồng, đã bao gồm thuế, phí.

Với Vietjet, giá vé chiều về có thể lên tới 3,6 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, nếu lựa chọn những mức giá cao hơn, riêng tiền vé máy bay khứ hồi của Vietjet cho hành trình đi xem concert đã có thể lên tới khoảng 7 triệu đồng/người.

Cần lưu ý, giá vé được cập nhật theo từng thời điểm và tình trạng chỗ. Các mức giá thấp nhất cũng chỉ áp dụng cho một số chuyến bay, trong khi giá vé hạng Eco chưa bao gồm hành lý ký gửi và một số dịch vụ bổ sung.

Sun PhuQuoc Airways: Vé một chiều khoảng 2,4 - 3 triệu đồng

Một lựa chọn khác cho người hâm mộ phía Nam là Sun PhuQuoc Airways, với đường bay thẳng TP.HCM - Hà Nội. Hãng hiện khai thác chặng này với nhiều lựa chọn hạng vé Economy và Business.

Khảo sát trên hệ thống bán vé cho thấy, chiều TP.HCM - Hà Nội ngày 24/10 có giá khoảng 2,4 - 2,7 triệu đồng/chiều đối với hạng Economy Flex. Ở chiều ngược lại, chuyến Hà Nội - TP.HCM ngày 26/10 hiện có giá khoảng 2,4 - 3 triệu đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí.

Sun PhuQuoc Airways hiển thị giá vé từ 2,4 - 3 triệu đồng/chiều. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, với lựa chọn Economy Flex, một chuyến bay khứ hồi bằng Sun PhuQuoc Airways trong dịp concert có thể tiêu tốn khoảng 4,8 - 5,7 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá tại thời điểm khảo sát và có thể tiếp tục biến động khi lượng chỗ còn lại giảm.

Với việc cả ba hãng đều ghi nhận mức giá không hề thấp cho hành trình đúng vào thời điểm hai đêm concert diễn ra, chi phí di chuyển đang trở thành một khoản đáng kể bên cạnh tiền vé xem BIGBANG. Với những V.I.P từ TP.HCM bay ra Hà Nội, một chuyến đi xem concert giờ đây không chỉ là cuộc đua săn vé mà còn là bài toán săn vé máy bay, phòng khách sạn và lịch trình phù hợp.

Đi concert BIGBANG, chi phí không chỉ nằm ở chiếc vé

Với nhiều V.I.P Việt Nam, BIGBANG không đơn thuần là một nhóm nhạc K-pop. Những cái tên như Haru Haru, Lies, Fantastic Baby, Bang Bang Bang hay Blue đã gắn với một phần thanh xuân của thế hệ người hâm mộ K-pop thứ hai.

Sau 9 năm, G-Dragon, Taeyang và Daesung trở lại sân khấu BIGBANG với đội hình 3 thành viên trong một world tour được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm nhóm ra mắt. Chính khoảng thời gian dài kể từ lần lưu diễn trước khiến chuyến đi lần này mang màu sắc đặc biệt hơn một concert thông thường.

Với fan Việt, việc Hà Nội nằm trong chặng đầu của tour và có tới hai đêm diễn liên tiếp càng khiến sự kiện trở thành một cuộc hẹn khó bỏ lỡ. Người hâm mộ từ TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng hay các tỉnh thành khác có thể phải tính thêm tiền vé máy bay, khách sạn, di chuyển và ăn uống vào tổng chi phí cho một cuối tuần “đu idol”.

Vì thế, sau khi hai đêm diễn chính thức sold out, chiếc vé concert có thể mới chỉ là khoản tiền đầu tiên mà một V.I.P phải bỏ ra. Với những người bay từ TP.HCM ra Hà Nội, vé máy bay cuối tháng 10 đang trở thành món hàng cần tính toán tiếp theo.

Một chiếc vé BIGBANG có thể mở ra hai đêm thanh xuân đáng nhớ, nhưng nếu không cẩn thận, nó cũng có thể trở thành khoản chi đắt đỏ hơn rất nhiều so với giá niêm yết ban đầu.