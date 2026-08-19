Nghệ sĩ Xuân Bắc kể cuộc điện thoại báo trúng 50 triệu, Đen Vâu và dàn nghệ sĩ nói thẳng về trách nhiệm người nổi tiếng trên MXH

Cách đây đúng 1 năm, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Hội nghị này quy tụ 300 KOL đại diện 34 tỉnh, thành cùng 150 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, báo chí, tập đoàn và truyền thông.

Sau một năm kể từ dấu mốc ra mắt tại KOL Summit 2025, những chia sẻ của các nghệ sĩ về sức ảnh hưởng, trách nhiệm của người nổi tiếng và cách sử dụng mạng xã hội bất ngờ được nhắc lại. Từ câu chuyện NSND Xuân Bắc gọi điện báo trúng thưởng 50 triệu đồng nhưng người nhận nhất quyết không tin, đến quan điểm của Đen Vâu, Hoa hậu Thanh Thủy và Bảo Thanh, mỗi người lại đưa ra một góc nhìn về trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

NSND Xuân Bắc kể chuyện gọi điện báo trúng 50 triệu nhưng bị tưởng... lừa đảo

Tại hội nghị, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH, TT&DL) - kể lại một tình huống vừa hài hước vừa đáng suy ngẫm trong quá trình tham gia các chương trình phát trực tuyến bốc thăm trúng thưởng cùng nhãn hàng.

Theo nam nghệ sĩ, những chương trình này có sự bảo trợ của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng nhiều cơ quan uy tín. Thế nhưng, khi ban tổ chức gọi điện thông báo giải thưởng, những người trúng thưởng lại tỏ ra vô cùng dè chừng vì nghi ngờ đây là một cuộc gọi lừa đảo. NSND Xuân Bắc kể, khi ông giới thiệu bản thân và thông báo người ở đầu dây bên kia may mắn trúng 50 triệu đồng, người này lại không tin và đáp: "Cho bạn tất". Sau đó, ban tổ chức tìm cách liên lạc trở lại nhưng không thành công.

Clip: Nghệ sĩ Xuân Bắc kể về việc thông báo trúng 50 triệu nhưng bị hiểu nhầm là lừa đảo

Đến lần quay số tiếp theo, người trúng thưởng cũng nhất quyết không tin người gọi điện là NSND Xuân Bắc. Nam nghệ sĩ kể lại: "Lần thứ 2 thì có một số bạn nữ, tôi gọi điện: ‘Xin chào tôi là Xuân Bắc. Tôi là diễn viên Xuân Bắc, thường xuyên đóng một số vai, không biết bạn có vô tình hay bằng một cách nào đó chúng ta biết nhau không?’. Phía bên kia đáp lời: ‘Anh Xuân Bắc diễn viên thì tôi biết nhưng nghe giọng này không quen’.

Tức là ở đâu đó họ mặc định đây không phải Xuân Bắc dù tôi đã khẳng định là mình và thông báo chị trúng giải thưởng 50 triệu đồng. Cả trường quay chờ đợi, im lặng một lúc thì có tiếng vang lên: ‘Lừa đảo nhớ, thôi nhớ’. Đây là câu chuyện có thật và chúng tôi cũng ghi hình đầy đủ”.

Từ câu chuyện thực tế này, NSND Xuân Bắc cho rằng tình huống tưởng chừng hài hước lại phản ánh một vấn đề đáng suy ngẫm khủng hoảng niềm tin đang xuất hiện trong nhiều tình huống của đời sống, đặc biệt khi các hình thức lừa đảo trên mạng ngày càng tinh vi.

Nghệ sĩ Xuân Bắc tại KOL Summit 2025

Đen Vâu, Thanh Thuỷ và dàn nghệ sĩ nói về trách nhiệm xã hội

Cũng tại KOL Summit 2025, Đen Vâu đề cập đến trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trước sức ảnh hưởng ngày càng lớn của mạng xã hội. Nam rapper cho biết trước mỗi nội dung chia sẻ hay một cú click chuột, anh đều suy nghĩ kỹ về những tác động có thể xảy ra. Đặc biệt, Đen Vâu quan tâm đến ảnh hưởng của nội dung đối với người trẻ và trẻ em - những đối tượng tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm.

Theo Đen Vâu, trước sự quan tâm và hướng dẫn của Nhà nước, người làm sáng tạo nội dung trước hết phải tuân thủ pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, họ cũng cần thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng. Quan điểm của Đen Vâu đặt người sáng tạo vào một vai trò lớn hơn việc tạo ra nội dung thu hút lượt xem. Mỗi bài đăng, phát ngôn hay hành động trên mạng đều có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt khi người chia sẻ sở hữu lượng người theo dõi lớn.

Đen Vâu cho biết mỗi cú click chuột trên MXH đều phải cân nhắc, suy nghĩ

Cũng tại sự kiện này, Hoa hậu Thanh Thủy cũng đưa ra góc nhìn về vai trò của KOL trong xã hội. Theo nàng hậu, sức ảnh hưởng của mỗi người không nên chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng mà còn có thể góp phần vào hành trình phát triển chung thông qua cách nhìn đúng và hành động tích cực.

Thanh Thủy chia sẻ: "Sức ảnh hưởng của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà còn có thể góp phần vào hành trình phát triển của xã hội bằng cách nhìn đúng và hành động tích cực. Với Thủy, đây là cơ hội để bản thân cũng như cộng đồng KOL thể hiện vai trò của mình trong việc thúc đẩy niềm tin, tính minh bạch và giá trị bền vững trong xã hội".

Hoa hậu Thanh Thuỷ ý thức được sức ảnh hưởng giữa thời đại mạng xã hội phát triển

Trong khi đó, diễn viên Bảo Thanh đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tin giả trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho rằng không gian mạng hiện nay tồn tại đủ loại thông tin, từ tích cực đến tiêu cực, từ tin chính xác đến tin giả. Đáng lo ngại hơn, có những thông tin sai lệch được xây dựng giống thật đến mức người đọc rất khó nhận biết.

Bảo Thanh chia sẻ: "Trên MXH có nhiều thông tin, tích cực có - tiêu cực có, xấu có - đẹp có, tin chuẩn có - tin giả có, thậm chí tin giả mà giống y hệt như tin chuẩn cũng có. Vì vậy mình nghĩ với một người có lượng follow cũng trộm vía là khá cao thì mình phải có trách nhiệm bác bỏ tin giả và lan tỏa thông tin chính xác, tích cực. Mặc dù có thể tiếng nói của mình nhỏ thôi nhưng nhiều người cùng làm việc đó thì tiếng nói của mình càng lớn hơn".

Diễn viên Bảo Thanh cho biết phải có trách nhiệm chống lại những tin giả

Từ câu chuyện của NSND Xuân Bắc đến những chia sẻ của Đen Vâu, Thanh Thủy và Bảo Thanh, có thể thấy một điểm chung được các nghệ sĩ nhấn mạnh tại KOL Summit 2025 sức ảnh hưởng trên mạng xã hội luôn đi kèm trách nhiệm. Không chỉ tạo ra nội dung thu hút, người nổi tiếng còn cần cân nhắc tác động của mỗi phát ngôn, hành động và thông tin được lan truyền đến cộng đồng. Sau một năm, những chia sẻ này vẫn mang tính thời sự trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển và KOL ngày càng có vai trò lớn trong việc định hình xu hướng, quan điểm của công chúng.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 trở lại với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, tiếp tục mở rộng câu chuyện về vai trò và trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong môi trường số.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đến từ 34 tỉnh, thành. Các nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như AI, thông tin sai lệch, deepfake, khủng hoảng niềm tin, đạo đức nghề nghiệp, bản quyền và tương lai của hệ sinh thái sáng tạo.

Song song với các phiên thảo luận, KOL Summit 2026 còn có những hoạt động trải nghiệm và kết nối như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số, tiếp tục đưa câu chuyện về niềm tin số đến gần hơn với cộng đồng.

Đồng hành cùng chủ đề năm nay là thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”: sức lan tỏa không chỉ nằm ở việc một nội dung có thể viral đến đâu, mà còn ở giá trị và trách nhiệm phía sau mỗi ảnh hưởng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt hành trình KOL Summit, hướng tới một cộng đồng sáng tạo có sức ảnh hưởng tích cực và bền vững.

KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.



