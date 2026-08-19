Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai, hình ảnh sau 10 năm gây xúc động

10 năm sau ngày đặt chân đến bản Cu Vai để thực hiện dự án "Cõng điện lên bản" Đỗ Mỹ Linh mới đây đã trở lại nơi từng ghi dấu một trong những hành trình đáng nhớ nhất thời đương nhiệm. Một đoạn clip ngắn được nàng hậu chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến những em nhỏ năm nào giờ đã lớn, trong khi sự mộc mạc, hồn nhiên của cuộc gặp gỡ dường như vẫn vẹn nguyên.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở lại bản Cu Vai, Yên Bái

Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải loạt hình ảnh và video trong chuyến trở lại Cu Vai, Yên Bái, kèm dòng chia sẻ: "Nhanh quá các bác ạ, mới đó đã 10 năm".

Một bên là Đỗ Mỹ Linh của 10 năm trước, khi còn là cô gái trẻ vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, đến Cu Vai để thực hiện dự án nhân ái. Bên còn lại là hình ảnh nàng hậu trở lại nơi đây sau 1 thập kỷ, gặp lại những đứa trẻ từng đồng hành cùng mình trong hành trình năm nào.

Những em bé trong loạt ảnh cũ giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có người đã trở thành thiếu niên, có những gương mặt vẫn giữ nét ngây ngô ngày nào. Đỗ Mỹ Linh cũng không còn là cô gái đôi mươi trong chiếc áo sơ mi, quần jeans giản dị năm xưa mà đã trở thành một người mẹ, một nàng hậu có cuộc sống riêng ổn định. Thế nhưng trong những khoảnh khắc đứng cạnh nhau, sự gần gũi giữa cô và người dân Cu Vai vẫn gần như không thay đổi.

Đỗ Mỹ Linh tái hiện lại những hình ảnh cùng các em nhỏ sau 10 năm trở lại bản Cu Vai

Sự mộc mạc, ngây ngô trên gương mặt của những em nhỏ xuất hiện cùng Đỗ Mỹ Linh trong dự án Cõng điện lên bản khiến nhiều người xúc động

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Không ít người nhận xét những hình ảnh "10 năm trước - 10 năm sau" giống như một lát cắt thời gian, cho thấy sự trưởng thành của cả Đỗ Mỹ Linh lẫn những em nhỏ cô từng gặp.

"Cõng điện lên bản" không phải một dự án chỉ dừng lại ở hình ảnh đẹp trên sân khấu sắc đẹp. Năm 2017, khi đại diện Việt Nam tham dự Miss World, Đỗ Mỹ Linh mang chính câu chuyện ở Cu Vai đến với phần thi Beauty With A Purpose.

Dự án được thực hiện tại thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái - nơi từng gặp nhiều khó khăn về điện, giao thông và điều kiện sinh hoạt. Trong quá trình triển khai, ekip phải đối mặt với mưa lũ, sạt lở, đường bị chia cắt và có thời điểm hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Sau hành trình ấy, "Cõng điện lên bản" lọt Top 20 Beauty With A Purpose tại Miss World 2017 và sau đó Đỗ Mỹ Linh cùng 4 đại diện khác được vinh danh ở hạng mục Người đẹp Nhân ái. Đây trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Dự án Cõng điện lên bản của Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh ở Miss World 2017

Ý nghĩa của "Cõng điện lên bản" nằm ở việc câu chuyện ấy không kết thúc sau khi Đỗ Mỹ Linh rời Cu Vai hay khi cô bước xuống sân khấu Miss World. Nàng hậu từng trở lại thăm người dân nơi đây sau cuộc thi, và đến hiện tại, sau 10 năm, cô tiếp tục tìm về vùng đất cũ.

Đỗ Mỹ Linh hiện không còn hoạt động showbiz dày đặc như thời điểm mới đăng quang. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang và có con con, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn duy trì sự quan tâm tới các hoạt động cộng đồng.