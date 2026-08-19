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Hôn phu của Phương Mỹ Chi: Không dám ước hạnh phúc sống mãi, chỉ mong trọn vẹn từng khoảnh khắc

| | Lifestyle

Chia sẻ mới nhất của hôn phu Phương Mỹ Chi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thiên Đường Với Người Thương hiện vẫn là sản phẩm âm nhạc được chú ý, không chỉ bởi những nét văn hóa Khmer Nam Bộ được đưa vào MV mà còn nhờ màn kết hợp của hai nhân vật chính Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Mới đây, Bảo Định tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường quá trình quay MV trên trang cá nhân.

Bảo Định tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường quá trình quay MV trên trang cá nhân

Trong bài đăng, nam diễn viên viết: “Mỗi khoảnh khắc là mỗi niềm vui. Mình không ước niềm hạnh phúc này sống mãi, mình chỉ ước mình sẽ luôn trọn vẹn với nó mỗi khi nhìn thấy. Thiên đường là đáy giếng, nơi cô độc nhất, lạnh lẽo nhất, nơi không ai muốn ở lại, có một người cạnh bên”. Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt khi những khoảnh khắc tương tác giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong MV đang được khán giả quan tâm.

Loạt hình ảnh hậu trường và chia sẻ của Bảo Định nhanh chóng thu hút sự chú ý

Sau khi bài đăng được chia sẻ, Bảo Định tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh loạt hình ảnh tình cảm với Phương Mỹ Chi trong MV, những chia sẻ của nam diễn viên về quá trình đồng hành cùng bạn diễn cũng được khán giả quan tâm. Nhiều người dành lời khen cho Bảo Định bởi sự tinh tế, tình cảm trong cách anh hỗ trợ và động viên Phương Mỹ Chi. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự ăn ý và tương tác tự nhiên của cặp đôi, cho rằng cả hai tạo được cảm giác gần gũi, góp phần giúp câu chuyện tình cảm của Chi và Định trở nên chân thực, giàu cảm xúc hơn.

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai Chi và Định, hai người lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ và loạt khoảnh khắc tương tác của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn

Trong MV Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai Chi và Định, hai người lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày còn nhỏ, mối quan hệ của họ được xây dựng qua những khoảnh khắc đời thường, cùng xuất hiện trong các sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng. Tình bạn tuổi thơ dần chuyển thành những rung động đầu đời, trước khi cả hai tiếp tục đồng hành và tiến đến ngày cưới khi trưởng thành.

Ngay khi MV lên sóng, loạt khoảnh khắc tương tác tình cảm giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định nhanh chóng được khán giả chú ý. Từ ánh mắt, cử chỉ đến cảnh đám cưới, sự ăn ý của cả hai trở thành một trong những điểm được bàn luận nhiều bên cạnh câu chuyện văn hóa Khmer Nam Bộ được thể hiện trong sản phẩm.

Hậu trường MV từng hé lộ nhiều khoảnh khắc tương tác thân thiết của Phương Mỹ Chi và Bảo Định

Đáng chú ý, video hậu trường cũng hé lộ nhiều khoảnh khắc phía sau quá trình thực hiện MV. Khi Phương Mỹ Chi gặp khó khăn trong việc lấy cảm xúc, Bảo Định, bạn diễn của cô, đã chủ động đến bên cạnh an ủi. Anh dành khoảng 10 đến 15 phút trò chuyện, xoa tay và thì thầm động viên, giúp nữ ca sĩ bình tĩnh trước khi tiếp tục ghi hình. Đặc biệt, ở cảnh quay đám cưới, sau nhiều lần thực hiện, cả hai cuối cùng cũng hoàn thành được phân cảnh. Phương Mỹ Chi bật khóc ngay khi cảnh quay kết thúc, Bảo Định lập tức ôm cô và tiếp tục an ủi. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi video hậu trường được chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi và Bảo Định đóng cặp với nhau

Hậu trường còn ghi lại nhiều khoảnh khắc Phương Mỹ Chi và Bảo Định phối hợp trong quá trình quay, từ trao đổi trước mỗi cảnh, làm việc cùng đông diễn viên đến thực hiện các phân đoạn liên quan đến lễ cưới truyền thống. Vì đây là lần đầu cả hai đóng cặp, những tương tác phía sau máy quay cũng trở thành một phần khiến khán giả đặc biệt chú ý.

Thiên Đường Với Người Thương vẫn đang là sản phẩm âm nhạc hot nhất hiện tại

Hiện tại, Thiên Đường Với Người Thương cũng đang ghi nhận thành tích rất nổi bật trên YouTube. Sản phẩm vươn lên #1 Trending và dẫn đầu Daily YouTube Music Chart tại Việt Nam, đồng thời đạt 7 triệu lượt xem chỉ sau một tuần phát hành. Bên cạnh câu chuyện văn hóa Khmer Nam Bộ, những hình ảnh và tương tác giữa hai nhân vật chính cũng được xem là một trong những yếu tố tạo thêm sức hút cho sản phẩm, giúp câu chuyện tình cảm của Chi và Định dễ dàng chạm đến khán giả.

Ảnh: FBNV

Theo Mộc Cam

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