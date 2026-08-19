Gia đình 12 người sinh sống trong ngôi nhà 2.000m² đẹp như dát vàng thị giác, góc nào cũng phải wow

Những màn house tour nhà đẹp luôn có sức hấp dẫn người xem, bởi chỉ cần ngắm qua màn hình cũng có thể “bỏ túi” cả nghìn lẻ ý tưởng thiết kế, bài trí không gian sống. Mới đây, có một cơ ngơi đang nhận được nhiều sự chú ý của dân tình - đó chính là căn biệt thự rộng 2.000m² của NTK Đỗ Mạnh Cường. Trên trang TikTok cá nhân, anh đăng tải loạt clip review tất tần tật từng góc trong nhà, từ những không gian sinh hoạt chung đến phòng riêng và các khu vực được đầu tư công phu. Series “house tour” của nam NTK nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, giúp người xem hình dung rõ hơn về một không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, nơi mỗi món đồ nội thất, tác phẩm nghệ thuật hay vật dụng trang trí đều mang dấu ấn riêng. Sau thời gian hoàn thiện phần thiết kế và nội thất, vào cuối năm 2025, Đỗ Mạnh Cường cùng bạn đời - doanh nhân Huy Cận và 10 người con nuôi chính thức chuyển về căn biệt thự để sinh sống. Cơ ngơi gây ấn tượng bởi vẻ xa hoa, lộng lẫy nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật, góc nào cũng đẹp mãn nhãn, càng xem càng muốn khám phá thêm.

Phòng khách

Sở hữu diện tích rộng rãi, phòng khách trong nhà Đỗ Mạnh Cường gây ấn tượng bởi thiết kế thoáng đãng, sang trọng và đậm dấu ấn cá nhân. Không gian được bài trí nhiều tác phẩm hội họa, kết hợp cùng hệ thống đèn, nội thất, bình hoa và các món decor được lựa chọn, sắp đặt kỹ lưỡng. Từng chi tiết đều có sự đồng điệu, khiến phòng khách không đơn thuần là nơi sinh hoạt mà chẳng khác nào một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Chỉ cần nhìn cách Đỗ Mạnh Cường chăm chút từng góc nhà cũng đủ thấy rõ gu thẩm mỹ tinh tế cùng tâm huyết dành cho không gian sống.

Bên cạnh phòng khách chính, Đỗ Mạnh Cường còn bố trí thêm một phòng khách semi-open với thiết kế mở, hướng tầm nhìn thẳng ra hồ bơi và khoảng sân xanh mát. Hệ cửa kính lớn được sử dụng để xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài, giúp gia chủ có thể thoải mái ngồi thư giãn, ngắm cảnh ngay tại nhà. Vốn là người yêu thiên nhiên, Đỗ Mạnh Cường dành nhiều diện tích xung quanh để trồng cây xanh, tạo nên những khoảng vườn mát mắt. Nhờ đó, từ nhiều vị trí trong nhà đều có thể phóng tầm mắt ra mảng xanh thoáng đãng, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên.

Phòng bếp

Phòng bếp của Đỗ Mạnh Cường gây ấn tượng với gam trắng tinh khôi bao phủ từ hệ tủ bếp trên dưới, mặt bàn bếp cho đến khung cửa sổ, tạo nên tổng thể sáng thoáng và thanh lịch. Dù là khu vực phục vụ việc nấu nướng, nam nhà thiết kế vẫn khéo léo thổi chất nghệ thuật vào từng góc nhỏ bằng những bức tranh được lựa chọn tinh tế cùng các bình hoa tươi. Sự kết hợp giữa sắc trắng tối giản và những điểm nhấn nghệ thuật khiến căn bếp vừa tiện nghi, gọn gàng vừa mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của gia chủ.

Phòng ăn

Phòng bếp đã đẹp thì không mấy bất ngờ khi khu vực phòng ăn cũng được Đỗ Mạnh Cường chăm chút vô cùng chỉn chu. Không gian ngập tràn sắc hoa tươi, tạo cảm giác vừa thư thái vừa tràn đầy sức sống. Nổi bật ở trung tâm là bộ bàn ăn dài, kết hợp cùng những tác phẩm nghệ thuật và khu vực trưng bày bộ sưu tập bình gốm được sắp đặt đầy dụng ý. Từng món đồ như một điểm nhấn trang trí, góp phần biến phòng ăn thành một không gian thưởng thức cả ẩm thực lẫn nghệ thuật.

Phòng ngủ master

Không một góc nào trong căn nhà của Đỗ Mạnh Cường bị bỏ phí, mỗi không gian đều được đầu tư kỹ lưỡng và mang đậm dấu ấn thẩm mỹ riêng. Phòng ngủ master có diện tích rộng rãi, nổi bật với cách phối màu đầy sức sống nhờ loạt tranh nghệ thuật cùng những món đồ decor được lựa chọn tinh tế. Dù sử dụng nhiều màu sắc và chi tiết, căn phòng không hề tạo cảm giác rối mắt hay sến súa mà ngược lại vô cùng hài hòa, ấn tượng thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, hệ cửa lớn mở thẳng ra ban công, mang đến một khoảng không thoáng đãng để gia chủ thư giãn và ngắm cảnh, càng làm tăng cảm giác chill và thư thái cho không gian nghỉ ngơi.

Bên trong phòng ngủ có một “hành lang” dài với hai bên được bố trí hệ tủ quần áo rộng rãi. Điều thú vị là mỗi đầu hành lang lại dẫn tới một không gian khác: một bên mở ra phòng WC được thiết kế sang trọng, đẹp chẳng khác nào phòng tắm khách sạn 5 sao; phía còn lại là một căn phòng nhỏ dành cho việc nghỉ ngơi, thư giãn.

Phòng làm việc

Phòng làm việc được Đỗ Mạnh Cường tiếp tục duy trì phong cách bài trí đặc trưng. Không gian ngập tràn màu sắc với những món đồ nội thất, tranh ảnh và các chi tiết decor mang đậm hơi thở nghệ thuật, tạo nên một tổng thể vừa sinh động vừa có chiều sâu. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút như một nguồn cảm hứng, giúp phòng làm việc không còn là không gian khô cứng mà trở thành nơi khơi gợi ý tưởng và sự sáng tạo.