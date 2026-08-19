Vì sao Lộc Fuho công khai số tiền 3 tỷ đồng đóng thuế qua eTax Mobile?

Lộc Fuho có tên thật là Phạm Văn Lộc (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa) là hiện tượng mạng từng gây xôn xao một thời. Từ một chàng trai phụ hồ hay lên comment dạo trên Facebook, Lộc bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng.

Tận dụng cơ hội được cộng đồng mạng quan tâm, Lộc lập các tài khoản MXH như YouTube, Facebook, TikTok,... để làm content. Hiện tại Lộc đang có 4,2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Facebook Lộc Fuho là hơn 3 triệu. Cuộc sống của bản thân Lộc và gia đình cũng sang trang mới sau khi nổi tiếng khi anh này xây nhà, mua xe ô tô,... Năm 2023, Lộc Fuho hào hứng chia sẻ rằng mình đã lên chức giám đốc một công ty về xây dựng.

Lộc Fuho

Mới đây, Lộc Fuho bất ngờ gây chú ý khi công khai số tiền đóng thuế vào năm 2025 trên tài khoản Facebook mang tên Công ty Lộc Fuho - một fanpage khác của Lộc. Theo đó, Lộc show ảnh chụp màn hình thanh toán thành công trên eTax Mobile số tiền 3.068.074.344 VND.

“Fuho đẳng’s cấp không anh chị em. Hôm nay Lộc bật mí năm ngoái Lộc đóng thuế hơn 3 tỷ anh chị em ạ. Làm được thì đóng được để Việt Nam mình ngày càng phát triển. Lộc rất hãnh diện và vui khi làm điều này. Hiện tại năm nay 3 tháng Lộc đóng 1 lần” - Lộc Fuho chú thích thêm.

Ảnh chụp màn hình đóng thuế được Lộc Fuho đăng tải

Dù không thể lấy số tiền thuế để quy đổi trực tiếp thành thu nhập thực tế, con số hơn 3 tỷ đồng tiền thuế cũng phần nào cho thấy quy mô thu nhập và hoạt động kinh doanh của Lộc Fuho trong năm 2025. Vì vậy cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận bất ngờ về con số này.

Về phần mình, Lộc Fuho cũng thường xuyên cập nhật những số thu nhập từ các nền tảng MXH. Chẳng hạn như trong bài đăng vào tối 18/8, Lộc cho biết trong 18 ngày của tháng 8/2026, Lộc kiếm được khoảng 98 triệu đồng, tương đương 5,4 triệu/ ngày trong khi đó đi phụ hồ chỉ được khoảng 500k/ngày.

“Thế nên ai ghét thì cứ ghét, ai chửi thì cứ chửi thỏa mái miễn hàng ngày kiếm được tiền lo cho vợ con đầy đủ không đói ngày nào là được. Với có tiền lo chi phí hàng ngày chứ dù sao Lộc cũng bị chửi bị ghét 9 năm qua rồi, thêm tí nữa cũng chả sao” - Lộc Fuho chia sẻ trong một bài đăng khác.

Trong một diễn biến khác, công ty xây dựng của Lộc Fuho đã tạm dừng hoạt động.

Cụ thể, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty của Lộc Fuho có tên đầy đủ là Công ty TNHH Xây dựng Lộc Fuho, thành lập ngày 1/2/2023, đại diện theo pháp luật là Phạm Văn Lộc.

Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Ngãi An, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở. Theo cập nhật đến ngày 19/8, công ty đang ở trạng thái: Tạm ngừng kinh doanh.

Lộc Fuho tiết lộ mình mở công ty, thành giám đốc vào năm 2023

(Ảnh: FBNV)