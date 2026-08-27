Bất chấp mọi lời khuyên, tôi bán căn hộ tầng 25 để chuyển xuống tầng 4: Ở rồi mới thấy "cảnh"...

Vì muốn chuyển tới nơi thuận tiện hơn cho việc học của con, một gia đình tại Trung Quốc quyết định bán căn hộ tầng 25 đã sống hơn 10 năm để chuyển sang nhà mới. Điều khiến bố mẹ phản đối lại nằm ở lựa chọn tầng: thay vì tiếp tục tìm một căn hộ trên cao, gia chủ nhất quyết chọn tầng 4.

Chia sẻ câu chuyện trên Toutiao (một nền tảng nội dung phổ biến tại Trung Quốc), gia chủ cho biết quyết định này từng khiến bố mẹ rất khó hiểu. Trong suy nghĩ của họ, đã mất công đổi nhà thì nên chọn một tầng "đẹp" hơn, thay vì chuyển từ tầng 25 xuống tầng 4. Thế nhưng sau khi thực sự dọn vào ở, chính gia chủ cũng bất ngờ. Những điều từng lo ngại như thiếu sáng, bí bách hay bất tiện không nghiêm trọng như tưởng tượng; ngược lại, 4 thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày khiến người này cảm nhận rõ sự khác biệt giữa tầng 25 và tầng 4.

1. Xuống tầng 4 mới thấy không phải phụ thuộc thang máy "sướng" thế nào

Sống ở tầng 25, gần như mọi lần ra khỏi nhà đều gắn với thang máy. Xuống nhận hàng, đổ rác hay mua một món đồ nhỏ cũng phải chờ; đến lúc xuống dưới mới phát hiện quên điện thoại trên nhà thì việc quay lại lấy cũng khiến người ta ngại. Tầng 4 lại khác. Thang máy đang ở gần thì sử dụng, còn nếu phải chờ lâu, gia chủ có thể đi cầu thang bộ. Chỉ mất thêm vài phút nhưng đổi lại cảm giác ra vào nhà chủ động hơn hẳn. Sau khi chuyển xuống, gia chủ thậm chí coi những lần đi bộ vài tầng là một cách vận động nhẹ. Đây cũng trở thành một trong những thay đổi được người này yêu thích nhất sau nhiều năm sống trên cao.

2. Tầng 4 không tối như từng tưởng, thậm chí cửa sổ còn "được" thêm màu xanh

Ánh sáng từng là một trong những lý do khiến gia chủ lựa chọn tầng 25. Vì vậy, khi chuyển xuống tầng 4, nỗi lo lớn nhất là căn hộ sẽ thiếu sáng và bí. Nhưng căn nhà mới có khoảng cách với tòa đối diện khá rộng, phía trước không bị công trình cao tầng che chắn, cộng thêm thiết kế căn hộ tạo điều kiện cho không khí lưu thông. Kết quả là ánh sáng tự nhiên trong nhà vẫn khá tốt, không xuất hiện cảm giác tối tăm như gia chủ từng hình dung. Khác biệt lớn nhất lại nằm ở khung cảnh ngoài cửa sổ. Từ tầng 25 nhìn ra khoảng không rộng, còn tầng 4 gần với những tán cây trong khuôn viên hơn. Một phần tầm nhìn đúng là bị cây xanh che khuất, nhưng đổi lại, khung cửa có thêm màu xanh và cảm giác gần gũi với cảnh quan bên dưới. Qua trải nghiệm này, gia chủ nhận ra khi mua tầng thấp không nên chỉ nhìn vào con số tầng. Khoảng cách giữa các tòa nhà, hướng căn hộ và những công trình phía trước đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lấy sáng và thông gió.

3. Cứ tưởng tầng thấp sẽ ồn, ở rồi mới biết chưa chắc

Trước đây, gia chủ cũng tin rằng tầng càng cao thì tiếng ồn từ mặt đất càng ít. Tầng 25 đúng là tránh được khá nhiều âm thanh phía dưới, nhưng vào những ngày gió mạnh, tiếng gió bên ngoài cửa sổ lại trở nên rõ rệt. Trong khi đó, căn tầng 4 mới nằm xa trục đường chính của khu dân cư, phía ngoài còn có nhiều cây xanh nên tiếng xe cộ và sinh hoạt không lớn như dự đoán. Theo cảm nhận của gia chủ, không gian trong nhà thậm chí còn yên tĩnh hơn nơi ở cũ. Tất nhiên, điều này không có nghĩa tầng thấp mặc nhiên ít ồn hơn tầng cao. Một căn hộ nằm ngay cạnh đường lớn, sân chơi, cổng ra vào hay khu vực đông người vẫn có thể chịu nhiều tiếng ồn. Vị trí cụ thể của căn hộ trong cả khu đôi khi đáng quan tâm hơn chính số tầng.

4. Sống gần mặt đất hơn mang lại cảm giác yên tâm

Một thay đổi khác được gia chủ nhắc tới là cảm giác yên tâm hơn khi sống ở tầng thấp. Trước đây ở tầng 25, mỗi khi đọc tin về hỏa hoạn hay sự cố tại các tòa chung cư, người này thường vô thức nghĩ tới tình huống xảy ra với chính nơi mình sống. Dù những sự cố như vậy không phải chuyện xảy ra thường xuyên, khoảng cách từ tầng 25 xuống mặt đất vẫn dễ tạo cảm giác lo lắng. Sau khi chuyển xuống tầng 4, tâm lý ấy phần nào nhẹ đi. Việc căn hộ nằm gần mặt đất hơn khiến gia chủ cảm thấy chủ động hơn trong những tình huống cần rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân, không có nghĩa căn hộ tầng thấp mặc nhiên an toàn hơn tầng cao. Khi xảy ra hỏa hoạn, khả năng thoát nạn còn phụ thuộc vào vị trí đám cháy, thiết kế tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm. Dù sống ở tầng nào, cư dân vẫn cần nắm rõ vị trí cầu thang thoát hiểm và phương án thoát nạn của tòa nhà.

Tất nhiên, tầng 4 cũng có 2 điểm khiến gia chủ phải thích nghi

Đầu tiên là muỗi và côn trùng nhiều hơn. Sống gần mặt đất và cây xanh đồng nghĩa mùa nóng dễ gặp muỗi, côn trùng bay vào nhà hơn thời còn ở tầng 25. Dù đã chú ý đóng cửa và bổ sung các giải pháp ngăn côn trùng, gia chủ vẫn cảm nhận khá rõ sự khác biệt này. Thứ hai là độ riêng tư không bằng tầng cao. Trước đây ở tầng 25, rèm cửa ban ngày gần như chẳng mấy khi phải kéo. Xuống tầng 4, cửa sổ gần với các căn hộ đối diện hơn nên gia đình phải thay đổi thói quen. Một lớp rèm voan được sử dụng vào ban ngày để vẫn lấy sáng nhưng tăng sự riêng tư, trong khi rèm dày được kéo lại vào buổi tối. Đổi từ tầng 25 xuống tầng 4 vì thế không phải mọi thứ đều tốt hơn. Gia chủ phải chấp nhận côn trùng nhiều hơn và sự riêng tư giảm đi đôi chút, nhưng đổi lại là việc ra vào thuận tiện, ít phụ thuộc vào thang máy, ánh sáng vẫn đáp ứng nhu cầu và cửa sổ gần với mảng xanh hơn.

Sau hơn 10 năm sống ở tầng cao rồi chuyển xuống tầng thấp, điều thay đổi lớn nhất với gia chủ có lẽ chính là quan niệm chọn tầng. Tầng cao chưa chắc mặc định tốt, còn tầng thấp cũng không phải lựa chọn nên vội vàng bỏ qua. Quan trọng hơn vẫn là vị trí thực tế của căn hộ và cách sinh hoạt của chính gia đình sẽ sống trong đó.

Nguồn và hình ảnh tham khảo: Toutiao