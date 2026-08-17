Người trung niên hãy chú ý: Hai độ tuổi này là thời điểm quan trọng khiến cơ thể lão hóa "như lao dốc", làm tốt một việc sẽ già chậm hơn

Nhiều người bước qua tuổi 40 bắt đầu nhận thấy cơ thể thay đổi rõ rệt: Dễ tăng cân hơn, sức bền giảm, uống vài ly rượu cũng thấy mệt, giấc ngủ không còn ngon như trước. Đến khoảng 60 tuổi, những thay đổi này có thể tiếp tục biểu hiện rõ hơn ở khả năng chuyển hóa và hệ miễn dịch.

Các chuyên gia cho rằng đây là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Điều quan trọng không phải tìm cách "trẻ mãi", mà là nhận biết những thời điểm cơ thể bắt đầu thay đổi để điều chỉnh lối sống, hạn chế nguy cơ bệnh mạn tính và duy trì khả năng vận động, sinh hoạt.

44 tuổi: Cơ thể bắt đầu "xuống sức" ở khả năng chuyển hóa chất béo và rượu

Một trong những giai đoạn được chú ý là khoảng 44 tuổi. Khi đó, khả năng chuyển hóa chất béo và rượu của cơ thể có thể suy giảm đáng kể.

Đây cũng là lý do nhiều người nhận ra mình "ăn như cũ nhưng dễ béo hơn", vòng eo ngày càng khó kiểm soát, trong khi tửu lượng trước đây vốn khá tốt lại giảm rõ rệt.

Theo bác sĩ gia đình học Qiu Jingming, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, những thay đổi này có liên quan đến sự biến động của hormone khi tuổi tác tăng lên. Không chỉ thể lực suy giảm, các chỉ số như huyết áp, đường huyết và cholesterol cũng có thể bắt đầu trở nên khó kiểm soát hơn.

Mỗi lần mắc bệnh cũng là một lần cơ thể phải tiêu hao nguồn lực để phục hồi. Nếu bệnh không được điều trị đúng cách, cộng thêm chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh, quá trình suy giảm chức năng của nhiều cơ quan có thể diễn ra nhanh hơn.

60 tuổi: Chuyển hóa carbohydrate và sức đề kháng trở thành vấn đề đáng lưu ý

Khoảng 60 tuổi, những thay đổi của cơ thể có xu hướng tập trung nhiều hơn vào khả năng chuyển hóa carbohydrate và hệ miễn dịch.

Khi sức đề kháng suy giảm, người lớn tuổi dễ gặp các vấn đề nhiễm trùng hơn. Những rối loạn chuyển hóa kéo dài cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác.

Điều đáng nói là lão hóa không xảy ra trong một ngày. Đó là quá trình tích lũy tổn thương ở tế bào và các phân tử trong cơ thể. Khi mức độ tổn thương vượt quá khả năng sửa chữa, các phản ứng viêm có thể xuất hiện, kéo theo sự suy giảm dần chức năng của nhiều hệ thống.

Vì vậy, thay vì chờ đến khi sức khỏe đi xuống rõ rệt mới bắt đầu chăm sóc cơ thể, các chuyên gia khuyến nghị nên chủ động thay đổi từ sớm.

Muốn "chậm già", trước tiên hãy nhìn lại bữa ăn

Một trong những nền tảng quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh là chế độ ăn phù hợp.

Bác sĩ Huang Yide, khoa Lão khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan, Trung Quốc), cho rằng carbohydrate nên chiếm khoảng 50-60% tổng năng lượng khẩu phần mỗi ngày. Cả việc ăn quá nhiều lẫn quá ít carbohydrate đều không có lợi cho sức khỏe nếu kéo dài.

Protein cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi tuổi tác tăng lên. Một chế độ ăn đủ protein giúp duy trì khối cơ, từ đó hỗ trợ khả năng vận động và chuyển hóa.

Đây là vấn đề không nên xem nhẹ bởi mất cơ là một trong những thay đổi thường gặp khi về già. Khi cơ bắp suy giảm, sức mạnh và khả năng vận động cũng giảm theo, khiến người lớn tuổi dễ rơi vào vòng xoáy ít vận động - mất cơ - yếu hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến chuyện "ăn ít để không béo", người bước vào tuổi trung niên nên chú ý hơn đến ăn đủ chất, đặc biệt là protein chất lượng tốt.

Bên cạnh đó, nên hạn chế đường tinh luyện, thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều muối; đồng thời hạn chế rượu bia và không hút thuốc. Đây là những thay đổi đơn giản nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn đối với sức khỏe về lâu dài.

Chống lão hóa không phải là cố trẻ lại, mà là giữ được khả năng sống độc lập

Một quan niệm dễ khiến nhiều người hiểu sai là chống lão hóa đồng nghĩa với việc tìm mọi cách để cơ thể "trẻ mãi".

Thực tế, mục tiêu quan trọng hơn là duy trì chức năng của cơ thể càng lâu càng tốt.

Bác sĩ Lin Jia-yi, Trung tâm Khám sức khỏe Chuyển hóa và Lão khoa Kaohsiung Show Chwan, cho rằng lão hóa gắn với sự tích lũy tổn thương ở tế bào và phân tử. Khi tổn thương quá mức, cơ thể có thể xuất hiện phản ứng viêm và khả năng tái tạo cũng suy giảm.

Vì thế, "lão hóa thành công" không nhất thiết là ở tuổi 70 vẫn có ngoại hình như tuổi 40. Đó có thể đơn giản là khi về già, một người vẫn đi lại vững vàng, ăn uống bình thường, ngủ ngon, suy nghĩ minh mẫn và tự chăm sóc được bản thân.

Đó mới là thước đo quan trọng của một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi tác chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng tốc độ cơ thể suy giảm không hoàn toàn giống nhau ở mỗi người. Ăn uống hợp lý, duy trì vận động, ngủ đủ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh mạn tính từ sớm có thể giúp cơ thể giữ được "phong độ" lâu hơn.

Nói cách khác, không cần quá sợ tuổi 40 hay 60. Điều đáng sợ hơn là biết cơ thể đang thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên những thói quen cũ.

Càng sớm điều chỉnh, càng có cơ hội bước vào tuổi già với một cơ thể vẫn đủ khỏe để sống cuộc sống mình mong muốn.