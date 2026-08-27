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Trọn vẹn màn nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam

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Khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam cùng nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Tối 26/8, trong không khí cuồng nhiệt tại vận động trường Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 0-0 ở lượt về chung kết trước đối thủ Thái Lan, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Chiến tích này không chỉ đánh dấu mốc lịch sử lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch khu vực, mà còn tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ trao giải là sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới đã trực tiếp xuống mặt cỏ Mỹ Đình để trao chiếc cúp vô địch quý giá cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải. Sự hiện diện của lãnh đạo FIFA không chỉ làm tăng thêm tính trang trọng cho khoảnh khắc nâng cúp, mà còn thể hiện sức hút cùng vị thế ngày càng lớn của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ thế giới.

Việt Nam nâng cúp vô địch

Lê Giang giành danh hiệu thủ môn xuất sắc

Đình Bắc và Xuân Son đồng Vua phá lưới

Đình Bắc xuất sắc nhất giải đấu

Bên cạnh chiếc cúp vô địch tập thể, niềm vui của bóng đá Việt Nam còn trọn vẹn hơn khi tiền đạo Đình Bắc xuất sắc nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu", Xuân Son và Đình Bắc giành "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng và Lê Giang Patrik giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất". Trận chung kết khép lại trong biển cờ đỏ sao vàng cùng tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" rung chuyển các khán đài, đánh dấu một đêm ăn mừng lịch sử của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Món quà đặc biệt của Đội tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan, vô địch ASEAN Cup 2026

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

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