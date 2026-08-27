Món quà đặc biệt của Đội tuyển Việt Nam sau khi đánh bại Thái Lan, vô địch ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận chung kết đầy cảm xúc để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Hai lần bị Thái Lan dẫn trước, hai lần đứng trước sức ép khủng khiếp, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn kiên cường chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về. Kết quả này là đủ để đội chủ nhà lên ngôi, bởi trước đó Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trên sân khách.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 và chính thức trở thành nhà vô địch Đông Nam Á.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chức vô địch trên sân Mỹ Đình sau trận chung kết đầy cảm xúc. (Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)

(Ảnh: HĐ)

Đáng chú ý hơn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi đối thủ trong trận chung kết chính là Thái Lan, đội bóng giàu thành tích bậc nhất khu vực.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã không có một trận đấu dễ dàng. Việt Nam phải liên tục chống chọi với sức ép của đội khách, trải qua những thời điểm tưởng như đánh mất lợi thế. Nhưng sau cùng, bản lĩnh và sự lì lợm đã giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững.

Chức vô địch cũng khép lại một hành trình đáng nhớ của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Không chỉ giành chiến thắng trước đối thủ lớn nhất khu vực, Việt Nam còn cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch khi tiếp tục đứng trên đỉnh Đông Nam Á.

Và sau khoảnh khắc đăng quang tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam còn nhận được một món quà đặc biệt.

Khi người dùng gõ từ khóa “Đội tuyển Việt Nam” trên Google, màn hình tìm kiếm lập tức xuất hiện hiệu ứng pháo hoa bắn liên tục. Những chùm pháo hoa lần lượt bung lên, tạo nên không khí ăn mừng ngay trên trang tìm kiếm.

Không dừng lại ở đó, Google còn hiển thị lời chúc “Việt Nam vô địch”. Hiệu ứng đặc biệt này nhanh chóng trở thành một chi tiết thú vị trong đêm ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Hiệu ứng pháo hoa xuất hiện trên Google như một lời chúc mừng dành cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng để có được khoảnh khắc ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải trải qua 90 phút đầy thử thách trên sân Mỹ Đình.

Ở hiệp 2, từ quả tạt của Tuấn Tài, Hoàng Hên tung cú sút đưa bóng chạm cột. Thủ môn Chatchai của Thái Lan chưa kịp phản ứng thì bóng đập vào chân anh rồi dội ngược về khung thành.

Đến phút 85, Thái Lan một lần nữa vượt lên. Wanchai chớp thời cơ sút tung lưới đội chủ nhà, khiến những phút cuối trận trở nên vô cùng căng thẳng.

Thái Lan dồn toàn lực lên tấn công với hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng. Tuy nhiên, khi bàn thắng thứ ba chưa đến, chính Wanchai lại trở thành người dập tắt hy vọng của đội bóng xứ chùa vàng. Trong nỗ lực ngăn Quang Hải chuyền bóng cho Xuân Son, Wanchai đã đưa bóng thẳng về khung thành nhà.

Bàn thắng đến ở phút đá bù cuối cùng, định đoạt trận đấu và khép lại hy vọng của Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 ở lượt về, thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Một đêm Mỹ Đình rực sáng với những màn ăn mừng. Và trên Google, những chùm pháo hoa cũng đồng loạt xuất hiện với lời chúc ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Việt Nam vô địch”.