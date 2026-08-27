Chấm điểm sau trận: Ngỡ ngàng với nhân tố cao điểm nhất bên phía tuyển Việt Nam

Mắc khá nhiều sai lầm nhưng tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu với việc cầm chân Thái Lan 2-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Sau trận chung kết lượt về, Flashcore đã tiến hành chấm điểm các cầu thủ. Bất ngờ lớn nhất nằm ở việc Phan Tuấn Tài là người được Flashcore chấm số điểm cao nhất trận, với 7,3 điểm.

Tuấn Tài được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay thế cho Văn Vĩ, người rời sân vì chấn thương ngay từ phút thứ 10. Tuy nhiên, Tuấn Tài để lại dấu ấn lớn với đường kiến tạo vô cùng quan trọng, giúp Hoàng Hên ghi bàn gỡ 1-1 cho tuyển Việt Nam trong hiệp hai. Pha kiến tạo và bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bởi nó trở thành bước ngoặt trận đấu giúp tuyển Việt Nam nắm thế trận chủ động, đồng thời đẩy Thái Lan vào thế khó khi phải ghi thêm 2 bàn nữa nếu muốn ngược dòng.

Không phải Hoàng Hên hay Xuân Son mà Tuấn Tài mới được chấm điểm cao nhất trận, theo Flashcore.

Cầu thủ được chấm điểm cao thứ 2 bên phía Việt Nam là Hoàng Đức, với 6,9 điểm. Anh chơi không thật sự tốt trong hiệp 1 nhưng thi đấu ấn tượng hơn trong hiệp đấu thứ hai. Trong khi đó, bộ đôi nhập tịch Hoàng Hên và Xuân Son được chấm ở mức “tròn vai” với lần lượt 6,8 và 6,7 điểm.

Đình Bắc thi đấu khá năng nổ nhưng anh chỉ được chấm 6,2 điểm, con số ở mức trung bình. Về cơ bản, đây không phải là một trận đấu bùng nổ của tiền đạo người Nghệ An.

Đáng chú ý, Xuân Mạnh là cái tên bị chấm thấp nhất bên phía tuyển Việt Nam, với chỉ 5,4 điểm. Hậu vệ xứ Nghệ chính là người đã phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới việc tuyển Việt Nam chịu quả penalty đầu hiệp hai. May mắn cho đội chủ nhà khi cầu thủ Thái Lan lại sút hỏng, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nếu pha sút 11m đó trở thành bàn thắng, Xuân Mạnh có thể sẽ bị coi là “tội đồ” của trận đấu.

Trong khi đó, Patrick Lê Giang là người bị chấm thấp thứ hai bên phía tuyển Việt Nam (chỉ xếp trên Xuân Mạnh) với 5,7 điểm. Anh có một số thời điểm thi đấu không thật sự chắc chắn, điển hình là những tình huống dẫn tới bàn thua của tuyển Việt Nam.

Văn Vĩ là gương mặt duy nhất đá chính nhưng không được Flashcore chấm điểm. Điều này cũng dễ hiểu khi anh gặp chấn thương và phải rời sân quá sớm.

Tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup.

Về phía Thái Lan, Seksan Ratree là cầu thủ được chấm cao nhất với 7.0 điểm. Trong khi đó, thủ môn Bootprom là nhân tố bị chấm thấp nhất với 5,9 điểm.

Về cơ bản, điểm số mà Flashcore chấm đã phản ánh tương đối chính xác cục diện trận đấu. Tuy nhiên, việc được chấm bao nhiêu điểm có lẽ cũng không quá quan trọng với các cầu thủ, đặc biệt là với tuyển Việt Nam khi toàn đội đã hoàn thành mục tiêu, bảo vệ thành công chức vô địch.

Hiện tại, tuyển Việt Nam cũng xác lập một số cột mốc lịch sử, lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương ở đấu trường AFF Cup. Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng kéo dài mạch trận bất bại lên con số 26 trận, một kỷ lục mới rất đáng tự hào dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc.



