Kiatisuk nói 1 câu đáng chú ý khi ngồi trên sân Mỹ Đình nhìn tuyển Việt Nam vô địch

HLV Kiatisuk là một trong những nhân vật nổi tiếng đã có mặt trên khán đài Mỹ Đình theo dõi trận chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Ngay sau trận đấu, khi tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 2-2 để bảo vệ thành công ngôi vô địch, HLV Kiatisuk đã lên mạng xã hội để nhắn nhủ một thông điệp ý nghĩa. Ông dành lời khen cho tuyển Thái Lan đồng thời cũng không quên gửi lời chúc mừng tới tuyển Việt Nam.

“Toàn bộ đội tuyển Thái Lan đã thi đấu rất tốt hôm nay, và xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam nữa” – HLV Kiatisuk chia sẻ thông điệp kèm theo tấm ảnh ông dự khán trên sân Mỹ Đình.

Bài đăng của HLV Kiatisuk thu hút hơn 6 ngàn lượt tương tác, cùng hàng trăm lượt bình luận chỉ sau khoảng gần 1h. Có nhiều CĐV của tuyển Việt Nam cũng để lại bình luận trên trang cá nhân của “Zico Thái”.

HLV Kiatisuk chia sẻ trên mạng xã hội.

HLV Kiatisuk tại sân Mỹ Đình tối 26/8.

Trước đó, HLV Kiatisuk cũng gửi lời nhắn tới các cầu thủ Thái Lan trước trận lượt về ở Mỹ Đình. Ông nói: “Đừng sợ! Chúng ta chẳng còn gì để mất cả. Cứ cố gắng thi đấu hết sức mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là nếu tuyển Thái Lan ghi bàn trước.

Mỗi cầu thủ trẻ đều sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Hãy thi đấu tốt, và nếu có thể, hãy chiến đấu vì tương lai của mình. Tôi luôn cổ vũ các em!”.

HLV Kiatisuk là một tượng đài của bóng đá Thái Lan. Trên cương vị HLV, ông cũng từng hai lần giúp Thái Lan vô địch AFF Cup vào các năm 2014 và 2016.

HLV Kiatisuk cũng là một người có nhiều gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ông từng thi đấu ở HAGL, sau đó dẫn dắt đội bóng phố Núi và cả CLB CAHN. Ông cũng là một trong những nhà cầm quân người nước ngoài được nhiều người hâm mộ Việt Nam yêu mến.