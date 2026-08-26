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Mẹ Thành Chung tiết lộ biến cố gia đình, cố giấu để con trai tập trung thi đấu tại AFF Cup

| | Lifestyle

Chỉ đến khi con trai bước vào trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2026, mẹ Thành Chung mới hé lộ với truyền thông về khó khăn đang xảy đến với gia đình.

“Hôm qua tôi nhắn tin động viên Chung. Tôi cũng không tiết lộ cho Chung biết là bà ngoại đang ốm và tôi đang ở bệnh viện trông. Vì thế đến giờ Chung cũng vẫn chưa biết lý do mẹ không đi Thái Lan. Tôi không tiết lộ vì không muốn tâm lý của Chung bị ảnh hưởng, nên quyết định giấu”, cô Nguyễn Ánh Tuyết, mẹ của Thành Chung chia sẻ với người viết khi tới sân Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 vào tối nay (26/8).

Mẹ Thành Chung tại sân Mỹ Đình tối 26/8.

Từ đầu AFF Cup 2026, Thành Chung là chốt chặn tin cậy ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Trung vệ này đã có 7 lần ra sân, góp công lớn vào thành tích chỉ để thủng lới 1 bàn duy nhất của toàn đội cho đến trước trận chung kết lượt về.

Đây là điều khiến mẹ Thành Chung vô cùng tự hào. Cô Tuyết bày tỏ:

“Tôi đi cổ vũ cho Chung từ lúc em còn rất nhỏ, khi còn đá cho đội nhi đồng Tuyên Quang cho đến tận bây giờ. Mỗi chuyến đi từ trong nước đến nước ngoài đều có những kỷ niệm riêng. Với trận đấu này, từ hôm qua tới giờ tôi không ngủ, vừa phấn khích vừa lo lắng.

Tôi mong con trai và đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu thật tốt để mang cúp vô địch cho đất nước. Chúc các cầu thủ thi đấu thật bình tĩnh, giành chiến thắng tặng cho người hâm mộ”.

Thành Chung đeo huy chương vô địch cho mẹ tại AFF Cup 2024.

Mẹ của Thành Chung cũng tiết lộ cuộc trò chuyện với con trai vào đêm trước trận chung kết lượt về: “Chung có nói với tôi rằng con không áp lực gì đâu và toàn đội rất quyết tâm để giành chiến thắng. Tôi cũng nhắn tin chúc con bình tĩnh, tự tin, cố gắng thể hiện hết mình để mang chiến thắng về cho người hâm mộ”.

Theo Linh Đan

Đời sống pháp luật

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