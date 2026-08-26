Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt: Tùng Dương khởi động trận Chung kết ASEAN Cup 2026, 10 phút đốt cháy “chảo lửa” Mỹ Đình

Tối 26/8, sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đổ dồn về SVĐ Mỹ Đình khi Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Đội tuyển Quốc gia Thái Lan.

Trước thời khắc chính thức lăn bóng, hàng chục nghìn khán giả tại “chảo lửa” Mỹ Đình đã được khuấy động bởi một sân khấu đặc biệt của nam ca sĩ Tùng Dương kéo dài 10 phút ngay trước giờ G. Nam ca sĩ cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất đảm nhận phần biểu diễn và là lần đầu tiên một trận chung kết ASEAN Cup có phần trình diễn nghệ thuật

Xuất hiện trước hàng vạn người hâm mộ bóng đá, Tùng Dương lần lượt thể hiện hai ca khúc gồm Đường Đến Ngày Vinh Quang và Khát Vọng Vinh Quang - sáng tác mới toanh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho thể thao Việt Nam.

Tùng Dương làm nên lịch sử bóng đá Việt với 10 phút trình diễn trước thềm Chung kết ASEAN Cup 2026

Giữa không gian SVĐ Mỹ Đình đang được phủ kín bởi sắc đỏ, giọng hát giàu nội lực của Tùng Dương được đẩy lên ở những đoạn cao trào, tạo điểm nối để khán giả trên các khán đài cùng hòa vào không khí trước trận. Phần phối khí cũng được tính toán theo đặc thù sân vận động, ưu tiên những lớp âm thanh lớn, các điểm nhấn mạnh và khoảng trống để tiếng hát có thể lan tới từng khu vực khán đài. Chính vì vậy, 10 phút biểu diễn trước giờ G đầy kịch tính có thể xem là khoảng thời gian “kích lửa” và đẩy bầu không khí trên sân lên cao trước khi hai đội bước vào 90 phút quyết định.

Bên cạnh ca khúc Đường Đến Ngày Vinh Quang của cố nhạc sĩ Trần Lập thì ca khúc Khát Vọng Vinh Quang do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng được người hâm mộ yêu bóng đá quan tâm. Ca khúc được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc trên sân cỏ, tinh thần thi đấu và khát vọng chạm tới vinh quang của các cầu thủ. Sáng tác mới được xây dựng theo màu sắc hào hùng, giàu năng lượng, hướng thẳng tới cảm xúc của một sân vận động đang chờ đợi trận đấu quan trọng nhất.

Hơn 40.000 khán giả cùng hòa giọng với Tùng Dương và cổ vũ cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Chia sẻ về màn trình diễn, Tùng Dương cho biết: "Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước rất đông khán giả và những người hâm mộ bóng đá, với tôi là một khoảng khắc thực sự đặc biệt.

Khoảnh khắc được bước ra cùng Công Vinh và chiếc cúp ASEAN thực sự khiến tôi rất xúc động. Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, còn chiếc cúp là hình ảnh của khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ.

Là một ca sĩ, tôi thường truyền cảm xúc bằng âm nhạc, còn hôm nay khi đứng bên một người đã từng mang về những khoảnh khắc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, giữa bầu không khí của trận chung kết, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt.

Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với tôi, đây là một hình ảnh rất đẹp và chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên".

Một số hình ảnh của Tùng Dương tại sự kiện: