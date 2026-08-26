Tình hình hiện tại của Tăng Thanh Hà

Sau nhiều năm gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, Tăng Thanh Hà đang xuất hiện trước công chúng với tần suất đáng chú ý. Chỉ trong hai ngày liên tiếp, nữ diễn viên góp mặt tại hai thảm đỏ điện ảnh, hội ngộ hàng loạt đồng nghiệp thân thiết.

Cụ thể, tối 4/8, Tăng Thanh Hà bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu "Quý tử vượt giàu" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tại TP.HCM. Nữ diễn viên diện suit đen phom rộng, phối cùng thiết kế xuyên thấu bên trong, giữ phong cách tối giản quen thuộc. Theo Tiền Phong, những đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô bước vào khu vực thảm đỏ nhanh chóng nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Sự xuất hiện này còn đặc biệt bởi Nguyễn Quang Dũng là một người quen lâu năm trong hành trình nghệ thuật của Hà Tăng. Anh từng đạo diễn "Mỹ nhân kế" - bộ phim điện ảnh Tăng Thanh Hà tham gia năm 2013 trước quãng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Ảnh Báo Tiền Phong

Chưa đầy 24 giờ sau, tối 25/8, Tăng Thanh Hà tiếp tục có mặt tại premiere "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh". Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, H'Hen Niê, Lương Mạnh Hải, Jun Phạm...

Với riêng Tăng Thanh Hà, đây cũng là dịp của những cuộc hội ngộ đáng chú ý. Cô gặp lại Lương Mạnh Hải và Tùng Yuki, tạo nên khung hình khiến nhiều khán giả nhớ đến Bỗng dưng muốn khóc - bộ phim từng đưa tên tuổi Hà Tăng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất màn ảnh Việt.

Việc dự hai buổi công chiếu lớn trong hai ngày liên tiếp là hình ảnh khá khác so với Tăng Thanh Hà của nhiều năm trước - người vốn hiếm khi xuất hiện trên thảm đỏ nếu sự kiện không liên quan đến gia đình, bạn bè hoặc công việc.

Tăng Thanh Hà hội ngộ Lương Mạnh Hải tại tại premiere "Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh" (Ảnh DSPL)





Tăng Thanh Hà đang trở lại showbiz?

Thực tế, sự thay đổi này đã bắt đầu rõ nét từ tháng 7.

Chiều 2/7, Tăng Thanh Hà xuất hiện tại buổi công bố dự án “Hoàng hậu cuối cùng” ở TP.HCM. Cô chính thức được xác nhận đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu, đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 13 năm kể từ Mỹ nhân kế năm 2013.

Sau Mỹ nhân kế, nữ diễn viên rút khỏi showbiz, dành phần lớn thời gian cho kinh doanh và chăm sóc gia đình, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại những sự kiện của người thân hoặc bạn bè. “Hoàng hậu cuối cùng” vì thế trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Chỉ hai ngày sau buổi công bố, tối 4/7, Hà Tăng tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Cô sánh đôi Ma Ran Đô - diễn viên đảm nhận vai vua Bảo Đại trong “Hoàng hậu cuối cùng”. Đây cũng là lần đầu hai người cùng bước trên thảm đỏ sau khi vai diễn được công bố.

Tăng Thanh Hà trở lại với dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" (Ảnh BTC)

Như vậy, trong chưa đầy hai tháng, công chúng đã liên tiếp nhìn thấy Tăng Thanh Hà tại sự kiện công bố phim ngày 2/7, DANAFF ngày 4/7, premiere Quý tử vượt giàu ngày 24/8 và Hộ Linh Tráng Sĩ ngày 25/8.

Chuỗi xuất hiện này chưa đủ để khẳng định nữ diễn viên sẽ quay lại showbiz với nhịp hoạt động dày đặc như trước. Tuy nhiên, có thể thấy khoảng cách giữa Hà Tăng và các hoạt động giải trí đang ngắn lại đáng kể, nhất là khi bản thân cô đã chính thức trở lại công việc diễn xuất.

Cuộc sống hiện tại của Tăng Thanh Hà

Trước khi tái xuất điện ảnh, hơn một thập kỷ qua của Tăng Thanh Hà chủ yếu gắn với gia đình và kinh doanh.

Cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012. Hai người hiện có ba con. Theo Dân trí, sau khi lập gia đình, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, hiếm khi dự sự kiện giải trí và tập trung vào việc chăm sóc tổ ấm cùng công việc kinh doanh. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, làm vườn, du lịch hay dành thời gian bên các con thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Louis Nguyễn (Ảnh FBNV)

Dù vậy, việc trở lại với “Hoàng hậu cuối cùng” cho thấy điện ảnh vẫn là một phần quan trọng với nữ diễn viên. Tăng Thanh Hà từng thừa nhận cảm thấy hồi hộp khi đứng trước hàng trăm ống kính sau nhiều năm và cho biết sự ủng hộ từ gia đình là yếu tố giúp cô có thể toàn tâm cho vai diễn.

Đáng chú ý, cô cũng không đóng cánh cửa với những dự án tiếp theo. Tăng Thanh Hà cho biết hiện muốn tập trung cho Hoàng hậu cuối cùng, nhưng nếu sau này có dự án phù hợp và sắp xếp được thời gian, cô vẫn sẵn sàng tham gia.